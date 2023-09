LIVE - Lecce-Napoli 0-0: primo tempo in corso

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

10' - Ora il Napoli sta facendo girare il pallone con grande pazienza alla ricerca di spazi.

6' - Kvaratskhelia e Di Lorenzo provano a chiudere un triangolo: cross al centro del capitano del Napoli, buona copertura di Gendrey.

3' - Cross di Di Lorenzo sul secondo palo, incomprensione con Simeone che aveva attaccato il primo: tutto facile per Falcone.

2' - Subito pericoloso il Lecce con Strefezza: cross in mezzo a cercare Krstovic, anticipato bene di testa da Natan.

PARTITI! INIZIA IL MATCH!

14:56 - Squadre in campo!

14.50 - Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato nel pre-partita di Lecce-Napoli ai microfoni di Dazn: "I giocatori sanno che devono essere concentrati al 100% per questa partita. Dopo l’ultima gara abbiamo recuperato molto poco e poi c’è il sole e il caldo. Il Lecce ha fatto un ottimo inizio di campionato, dobbiamo essere al 100% nella testa e nel fisico per prendere questi 3 punti che sono il nostro obiettivo”.

Sulle scelte di formazione: “Tutti sono entrati bene con l’Udinese e poi c’è il turnover. Quasi un terzo della squadra è cambiato dall’Udinese, giochiamo ogni tre giorni ed è normale fare appello a tutti. Chi uscirà dalla panchina ci darà una grande mano”.

Come è stata la vigilia? “Ieri il presidente è stato con noi a cena. Vigilia normale, la vicenda Osimhen è una cosa extra sportiva, sarebbe meglio dire che Victor ha fatto 4 gol in 6 partite che è la verità del campo. A me piace rispondere solo sulle cose del campo, il resto si calmerà da solo”.

14.42 - Alexis Blin, giocatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lecce-Napoli: "Dobbiamo partire forte perché se non vai forte contro squadre di questo livello loro possono fare ciò che vogliono, andremo a pressare alto dall’inizio per provare a prendere palla e far gol subito e poi vedremo cosa succede”.

14.40 - Eljif Elmas, giocatore del Napoli, ha parlato nel pre-partita del match contro il Lecce ai microfoni di Dazn: "Non dobbiamo pensare la Real Madrid, dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare a questa partita importantissima che in questo momento è più importante del match di Champions contro il Real. Abbiamo vinto con l’Udinese ma dobbiamo crescere ancora”.

13.50 - Sono ufficiali le formazioni di Lecce-Napoli, anticipo della 7ª giornata di Serie A. Garcia opera dei cambi in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid e lascia a riposo Osimhen. Un cambio in difesa con la linea a quattro, davanti a Meret, formata da Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Olivera. Confermato il centrocampo con Zielinski, Anguissa e Lobotka. Nel tridente esordio dal 1’ per Lindstrom, che prende il posto di Politano accanto a Simeone, che sostituisce Osimhen, e Kvaratskhelia.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Almqvist. All. D'Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Simeone, Kvaratskhelia. All. Garcia.

Fattore campo

Il Lecce ha vinto tutti i tre match casalinghi di questo campionato, nella sua storia in Serie A solo nel 1989/90 ha registrato quattro successi nelle prime quattro gare interne stagionali. In più, solo due volte nel massimo campionato ha ottenuto quattro vittorie casalinghe di fila: cinque tra giugno e ottobre 1989 e sei tra aprile e ottobre 2004.

Osimhen e Kvaratskhelia non si toccano

Il georgiano dà l'impressione di aver trovato solo da un paio di giornate la forma migliore. A Bologna è mancato il gol o il guizzo decisivo, nell'ultima partita ha letteralmente devastato l'Udinese con una spinta costante, oltre ai due pali prima del gol e dell'assist che dovrebbero averlo sbloccato anche mentalmente. Osimhen è stato anche risparmiato al 60' da Rudi Garcia e sarà regolarmente alla guida del tridente.

Due ballottaggi

Garcia dovrebbe operare dei cambi, ma senza rivoluzionare la formazione. Olivera proseguirà l'alternanza con Mario Rui e completerà la linea con Natan, Ostigard e Di Lorenzo. I dubbi riguardano un cambio a centrocampo: Cajuste o Elmas insidiano una mezzala, probabilmente più Anguissa in campo tutta la gara con l'Udinese rispetto a Zielinski (sostituito al 70'). Il secondo su chi agirà a destra: Raspadori e Lindstrom si giocano una maglia in alternanza a Politano.

Vietato fermarsi. Dopo la schiacciante vittoria sull'Udinese, il Napoli di Rudi Garcia è chiamato ad offrire conferme importanti sulla propria crescita sul campo tutt'altro che agevole del Lecce. I partenopei hanno la possibilità di attaccare le posizioni di vertice e confermare l'ultimo pieno di autostima fatto al Maradona, ma di fronte si ritroveranno quella che è probabilmente la vera sorpresa del campionato. La squadra di D'Aversa è reduce dal ko sul campo della Juventus, ma in casa finora hanno vinto tutte e tre le partite e davanti al proprio pubblico riescono ad esaltare le loro doti di aggressività e far emergere anche individualità molto interessanti.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Napoli