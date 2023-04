LIVE - Lecce-Napoli, pre-partita: tre cambi rispetto al Milan, chance per Raspadori

Premi F5 per aggiornare il live e seguire la diretta

Le statistiche

Il Lecce ha perso senza segnare le ultime due gare di Serie A disputate al Via del Mare: i pugliesi non rimangono a secco di gol per tre partite interne di fila da febbraio 2009. Non solo: mai hanno registrato tre sconfitte casalinghe consecutive senza gol all'attivo in una singola stagione nella competizione. Di contro il rendimento esterno del Napoli è straordinario: non subisce gol da sei trasferte in campionato e potrebbe diventare la seconda squadra nella storia della Serie A a registrare una striscia più lunga senza gol al passivo fuori casa (il Milan arrivò a otto nel 1993/94). Una similitudine nel gioco però c'è, entrambe le squadre puntano alla pressione alta: Napoli (264) e Lecce (234) sono due delle quattro squadre che in questa Serie A hanno effettuato più recuperi offensivi. I partenopei sono inoltre primi per conclusioni tentate da queste situazioni di gioco (48), mentre i pugliesi occupano la nona posizione di questa graduatoria (con 33).

Le ultime sul Lecce

Baroni senza lo squalificato Blin oltre a Dermaku e Pongracic indisponibili. Nel 4-3-3 spazio a Baschirotto-Umtiti al centro, Gendrey a destra e Gallo a sinistra (favorito su Pezzella). In mediana Maleh, Hjulmand e Gonzalez mentre in attacco i dubbi maggiori: certo di una maglia Strefezza mentre Ceesay se la gioca con Colombo e Di Francesco a sinistra con Banda. Baroni ha ammesso in conferenza di voler fare un ragionamento anche sui diffidati in vista della Samp ed in diffida ci sono Colombo e Banda.

Le ultime sul Napoli

Spalletti ancora senza Osimhen, ma recupera Bereszynski e soprattutto Olivera che torna subito in ballottaggio con Mario Rui nella linea con Kim-Rrahmani (non è da escludere però uno tra Juan Jesus e Ostigaard) e Di Lorenzo. A centrocampo dovrebbe toccare ad Elmas con Lobotka ed Anguissa mentre in attacco Lozano pronto all'alternanza con Politano per far parte del tridente con Kvaratskhelia a sinistra ed a sorpresa Raspadori: sono in rialzo le quotazioni dell'ex Sassuolo e Simeone potrebbe essere una carta a gara in corso.

Alle ore 19 il Napoli torna in campo sul campo del Lecce. Una gara fondamentale per avvicinarsi allo Scudetto e per riscattare il ko col Milan.