LIVE - Milan-Napoli 1-0 (40' Bennacer): azzurri in 10, espulso Anguissa!

1' - CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Anguissa mette in mezzo un pallone pericoloso, Krunic regala un assist a Kvaratskhelia, il georgiano trova lo specchio ma viene murato sulla linea! Sul tiro successivo Mario Rui calcia alto!

10' - Kvaratskhelia si accentra, uno due con Elmas e tiro in porta. Pallone deviato sul fondo, corner in favore della squadra di Spalletti.

12' - ZIELINSKI! Recupero alto di Anguissa e appoggio per Zielinski che calcia forte col mancino: Maignan è bravissimo a deviare in angolo.

18' - Il Milan prova ora a verticalizzare la manovra, ma la pressione degli ospiti non permette giocate in velocità.

26' - Gioco fermo in questo momento, Leao ha spaccato la bandierina dopo l'occasione sprecata: il Napoli chiede l'ammonizione per l'esterno lusitano, ma il direttore di gara lascia correre.

32' - Fallaccio in ritardo di Krunic su Zielinski, l'arbitro fischia fallo ma non estrae il cartellino giallo.

34' - Stesso intervento di Kim su Giroud, nessun giallo e gioco fermo: nel frattempo lo staff medico rossonero entra in campo per soccorrere l'attaccante francese.

44' - Theo rimane a terra dopo un duro scontro con Lozano, ma il direttore lascia correre. Qualche protesta in casa Milan, giallo per Pioli.

45'+1 - TONALI! Giroud aggancia un pallone in area e lo addomestica, poi il francese recapita un assist al centrocampista, ma il tiro viene deviato sul fondo! Corner per il Milan.

50' - ELMAS! Kvaratskhelia si accentra e va al traversone morbido al centro per Elmas: colpo di testa insidioso che Maignan alza in corner.

59' - Contrasto spalla a spalla tra Lozano e Theo Hernandez in area rossonera, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Nessun fallo, si riparte da Maignan.

60' - Fallo in netto ritardo di Bennacer su Anguissa: giallo per l'autore del gol.

70' - Doppio cartellino in casa Napoli: giallo per Anguissa per un intervento su Theo Hernandez. Ammonito anche Di Lorenzo per proteste.

74' - ESPULSO ANGUISSA! Theo Hernandez anticipa nettamente Anguissa che arriva in ritardo e lo stende: secondo giallo, rosso per lui. Napoli in 10.

76' - Dopo un avvio molto promettente, ora il Napoli è in svantaggio ed in inferiorità numerica.

79' - Kim entra in maniera scomposta su Saelemaekers: l'arbitro fischia fallo, Kim protesta in maniera eccessiva e viene ammonito. L'ex Fenerbahce era diffidato, salterà quindi il match di ritorno.

20:56 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20:50 - Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, è intervenuto ai microfoni di Prime Video prima del match contro il Napoli: "Nello scorso campionato abbiamo vissuto tante serate speciali, questa gara è un altro livello, l’opportunità di giocarci l'ingresso in semifinale è tanta roba, fa parte del dna di questo Milan è che è abituato a sognare. Sono venuto con lo spirito di godermi questa partita, si gioca in sei giorni come i due derby di Champions che affrontai io, c’è qualche tensione ma provo a godermela".

L'eventuale semifinale con l’Inter, da dirigente sarà dura.

"Io vorrei essere lì, ma ci sono ancora tanti passi da fare, stasera giochiamo contro il Napoli che ha dominato il campionato italiano meritatamente e ha dominato in Champions. Siamo lontani, sarà tosta. Speriamo di rivederci qua".

20:47 - Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di Champions League contro il Milan.

Perché Elmas subito e Raspadori dalla panchina?

“Giacomo non è al top e il mister ha ritenuto tenerlo inizialmente in panchina. Ha un muscolo non ancora al 100%. Avremmo voluto avere lui, ma non è al top e speriamo ci dia una mano a fine partita”.

Spalletti si sta godendo ogni momento.

“Un pezzettino di storia l’abbiamo fatta: speriamo di farne ancora e i ragazzi si meritano di continuare a farla. Il mister si merita di gustare ogni momento”.

Anche un caffè turco?

“Perché no, se uno certe cose non le pensa non succedono”.

Spalletti farà ampio turnover con il Verona?

“Non credo che col Verona sia facile, loro fanno un calcio fisico e sarà una partita delicata visti anche i pochi giorni di recupero. Può cambiare qualche elemento, ma per ora pensiamo a stasera e da domani penseremo a sabato”.

20:40 - Il dirigente del Napoli Cristiano Giuntoli ha presentato la sfida contro il Milan ai microfoni di Infinity a pochi minuti dal fischio d'inizio del match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League: "Noi non cerchiamo alibi. Sappiamo di essere competitivi anche stasera ed Elmas non ci ha mai tradito, crediamo possa fare bene in quella posizione così come Lozano e Kvara".

Lo 0-4 è stato assorbito?

"E' stata una brutta batosta, noi abbiamo anche delle nostre spiegazioni, tanti calciatori erano reduci da voli intercontinentali ed eravamo veramente stanchi. Ma non ci piace crearci degli alibi, speriamo stasera di ribaltare i pronostici".

Quanto perdete senza Osimhen?

"E' una mancanza importante, ma abbiamo le qualità per riuscire bene stasera".

Verrà rinnovato il contratto di Kvara?

"In questo momento non pensiamo né al mercato, né ai rinnovi di chi ha tanti anni di contratto. Pensiamo a fare bene stasera".

Quanto ci tenete a passare il turno?

"Ci teniamo molto". De Laurentiis? E' emozionato come noi, vorremmo tutti insieme passare il turno".

20:37 - Il dirigente del Milan Paolo Maldini ha presentato la sfida contro il Napoli ai microfoni di 'Infinity' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League: "L'atmosfera è magica, non c'era da qualche anno e siamo super contenti. Siamo orgogliosi del nostro cammino ma anche speranzosi nell'andare avanti per regalare ancora altri sogni. La sfida di campionato ci ha permesso di tornare su un livello che negli ultimi tre mesi non abbiamo sempre raggiunto, poi questa è una doppia sfida con altri uomini e motivazioni".

Pioli ieri ha parlato di sogni

"I sogni fanno parte del bagaglio tecnico e morale del Milan, abbiamo una squadra che non ha ancora espresso il suo massimo livello. La nostra è una rosa giovane, per il loro futuro i calciatori devono vivere queste emozioni e questi sogni".

Come va il rinnovo di Leao?

"La fiducia cresce, ma oggi non è l'argomento giusto. Oggi siamo sulla stessa strada, noi e Leao, quindi abbiamo un obiettivo comune".

Alterco chiuso con Spalletti?

"Non voglio commentare questa cosa. L'ha già fatto lui e, per quelli che sono i miei giusti, l'ha fatto anche parlando troppo".

20:23 - Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di Prime Video nel pre partita della sfida di Champions League contro il Milan: "Siamo molto emozionati, lo sono anche io. Questi ragazzi in passato ci hanno dato la dimostrazione di superare grandi prove, siamo molto fiduciosi.

Consapevole di essere artefice di qualcosa di grandissimo? “Non sono abituato a parlare di me stesso. Tutti i grandi risultati si fanno con l’aiuto di tutti, i meriti sono da distribuire tra il gruppo, allenatore e società”.

Momenti da ricordare? “Credo che la proprietà dell’era De Laurentiis ha fatto cose straordinarie in questi anni. I grandi meriti di questi risultati sono i suoi, nell’individuare i collaboratori e le persone giuste. In questi 8 anni che sono con lui gli devo molto, lo ringrazio. Gli devo tutto”.

Vi aspettavate questi risultati ad inizio anno? “Ci aspettavamo un Napoli forte, ma non così. Ci aspettavamo di essere molto competitivi, ad inizio anno sembravano le nostre dichiarazioni anche un po’ da sbruffoni”.

Resteranno i big? “Parlare di mercato ora è prematuro e non è corretto. Pensiamo a stasera e non a domani. Stasera abbiamo fatto un piccolo pezzo di storia e vogliamo continuare a farlo”.

20:03 - Nel pre-partita di Milan-Napoli, il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Prime Video.

Che partita ha visto nel fondo del caffè? “Una bella partita, tante emozioni. Cercheremo di interpretarla nel modo migliore".

La partita più importante della sua carriera, sentirà il peso? “Il peso no, non lo sentirò. Solo l’orgoglio di essere qua. Rappresentiamo un grande club che ha fatto la storia di questa competizione e cercheremo di onorarla”.

Che bisogna fare per arrivare alla partita perfetta? “Le partite perfette non esistono, chi gioca a calcio sbaglia. Bisogna giocare una partita di alto livello sicuramente. Il singolo episodio può cambiare il risultato”.

Cosa ha detto ai giocatori? “Di giocare con grande lucidità e con grande cuore. I ragazzi sanno benissimo cosa abbiamo fatto per essere qui. L’approccio, la determinazione, l’energia che metteremo in campo saranno sicuramente di alto livello”.

19.55 - Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Prime Video nel pre partita della sfida di Champions League contro il Milan: "Concretezza o sogno? A pochi minuti dall’inizio ci dobbiamo divertire, perché sono serate da vivere in tutta la loro ampiezza e non solo in profondità. Se una serata te la guadagni con il sacrificio e l’impegno non devi avere rimpianti, te la giochi e poi vedi cosa succede più avanti.

Assenze? Quando si ha a che fare con squadre con questo livello, come noi e il Milan, dentro ci sono molti campioni. E questi campioni riescono sempre a mettere a posto quello che manca dalle giocate degli altri, se no che campioni sono? Così come all’inizio di questa competizione, abbiamo vinto delle partite senza Osimhen. Stasera mi aspetto la stessa disponibilità e qualità per sostituire un giocatore. Se riesci a mettere 20 punti di differenza nei quarti di Champions, è segno che hai valori e te lo sei meritato. E quindi questi valori li devi portare in campo.

Elmas? Ha giocato poco, perché si gioca in 11 e gli ho preferito altri calciatori. Lui meriterebbe di giocare sempre e stasera giocherà.

L’abbraccio con Pioli? Di allenatori ne conosco tanti, molti li stimo per quello che hanno fatto e per la conoscenza che ho della qualità del loro lavoro. Lui è uno di questi”.

19.35 - Sono ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, quarto d’andata di Champions League. Spalletti scioglie gli ultimi dubbi sul minutaggio di Raspadori e lascia in panchina l’ex Sassuolo, schierando Elmas falso nove, completano il reparto Lozano e Kvaratskhelia. In mediana torna Zielinski con Lobotka e Anguissa. In difesa, davanti a Maret, Rrahmani e Kim, sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui che vince il ballottaggio con Olivera.

19.30 - Il pullman del Napoli ha raggiunto lo Stadio Meazza in San Siro sotto la pioggia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

19.04 - Il Napoli ha da poco lasciato l'Hotel Gallia di Milano in direzione San Siro. Gli azzurri, salutati da tanti tifosi all'esterno dell'albergo, sono saliti su pullman che li sta trasportando in questi minuti allo stadio Meazza dove alle 21 affronteranno il Milan per l'andata dei quarti di finale di Champions League.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli! E' finita l'attesa per gli storici quarti di finale di Champions League per gli azzurri, che alle 21 affronteranno la squadra di Pioli a San Siro. Il grande assente per l'andata dei quarti è il bomber del Napoli Osimhen, mentre il Milan è al completo, escludendo Ibrahimovic non inserito in lista Champions.