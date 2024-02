LIVE - Milan-Napoli 1-0 (Hernandez 25’): comincia la ripresa

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

51' - Bennacer se la costruisce bene al limite dell'area e incrocia col mancino affilato: palla a lato.

49' - SI ACCENDE IL MATCH! Rrahmani perde una palla sanguinosissima, Leao serve Loftus-Cheek che si scontra proprio con il kossovaro chiedendo calcio di rigore. Per Doveri non c'è nulla, prosegue la partita.

47' - OCCASIONE MILAN! Florenzi calcia da fuori, Gollini non riesce a trattenere in un tempo e per poco Giroud non ne approfitta.

46' - Mazzarri cambia nell'intervallo: entra Politano al posto di Ostigard e passaggio al 4-3-3.

21.52 - Comincia la ripresa

21.35 - Finisce il primo tempo

46' - Kvaratskhelia mostruoso: prima scappa via a Florenzi e poi scompare in mezzo a Kjaer e Bennacer e mette palla in mezzo, ma non c'è l'inserimento di un centrocampista.

45' - Ci saranno tre minuti di recupero.

44' - Il Napoli si propone in avanti con Mazzocchi che cerca l'uno-due ma Anguissa sbaglia completamente la misura del passaggio.

40' - Scambio sull'out di sinistra tra Mazzocchi e Kvaratskhelia con il georgiano che salta secco Florenzi e subisce fallo. Punizione da ottima posizione per gli azzurri.

36' - Cambio forzato per Pioli: non ce la fa il capitano rossonero Davide Calabria, entra al suo posto Florenzi.

34' - Gioco fermo: problemi fisici per Calabria.

33' - Gli azzurri, in dominio nei primi 20', ora non riescono più a uscire dalla propria metà campo.

27' - Il Napoli sembra aver accusato il colpo: Gollini è chiamato all'intervento in tuffo sul tiro a giro da fuori di Leao.

25' - Vantaggio Milan. Giroud scarica per Leao che imbuca per l'inserimento di Theo Hernandez. Il francese riceve e batte Gollini sul primo palo. Dormita totale della difesa azzurra.

23' - Che rischio per il Napoli! Juan Jesus sbaglia in costruzione regalando palla a Leao: il portoghese sbaglia il passaggio decisivo per Pulisic.

21' - Al momento l'unico tiro della gara è l'occasionissima di Simeone. Il match è comunque su ritmi intensi soprattutto a centrocampo.

17' - Il Napoli sta riuscendo molto bene a trovare Simeone in profondità. Qui il Cholito viene fermato da Kjaer e rimane a terra, ma non c'è fallo secondo il direttore di gara.

13' - Napoli ancora pericoloso: Zielinski lancia di prima Simeone che in campo aperto perde l'attimo per servire Kvaratskhelia. Poi batti e ribatti al limite dell'area con Anguissa che commette fallo su Loftus-Cheek.

10' - OCCASIONE CLAMOROSA! Recupero palla del Napoli sulla trequarti rossonera, Kvaratskhelia entra in area e centra per Simeone che anticipa Kjaer ma non riesce a trovare lo specchio della porta.

7' - Ripartenza velocissima del Milan con Leao che lancia Theo Hernandez in campo aperto. Il francese va al cross in mezzo trovando Loftus-Cheek che però non riesce ad indirizzare verso la porta.

4' - Kvaratskhelia guadagna punizione sull'out di destra all'altezza del centrocampo, permettendo alla squadra di rifiatare. In questa posizione il georgiano è lasciato libero di svariare alle spalle di Simeone

2' - Il Napoli in fase difensiva si schiera con la classica linea a 5 con Mazzocchi e Di Lorenzo molto bassi, lasciando il possesso al Milan e tentando il recupero palla in transizione.

20.47 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

20.43 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20.35 - Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida col Napoli.

Un centrocampo nuovo con Bennacer e Adli: “Mi aspetto che giochino insieme da squadra. C’è anche loftus, dovranno confrontarsi con un centrocampo di tecnica e sostanza. Sarà uno scontro importante ma anche bello da vedere”.

Su Loftus-Cheek e i suoi inserimenti: “Sarà importante, sta capendo la posizione. Dovrà capire da chi verrà preso. È un giocatore qualità e intelligente, si farà trovare pronto”.

Il vostro due contro uno sugli esterni: “Anche loro avranno preparato delle loro situazioni difensive, dovremo essere bravi a fare le scelte giuste. Dovremo essere molto bravi nella giocata tecnica, dovrà essere di alto livello”.

20.30 - Il ds del Napoli Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Milan: "Zielinski? La scelta dell'allenatore di farlo giocare avvalora la tesi che noi non abbiamo nulla contro di lui. Ci può dare una mano fino alla fine e l'esclusione dalla lista Uefa è dovuta più a una base tattica. Non abbiamo nessuna preclusione anche se non ha rinnovato il contratto, ha dato e ricevuto tanto e penso che possa chiudere al meglio il campionato con noi".

20.23 - Nel pre-partita di Milan-Napoli, Geolier, secondo al Festival di Sanremo, ha lasciato un video-messaggio agli azzurri ai microfoni di Dazn: “Voglio salutare e ringraziare la SSCNapoli, ‘o Napule, tutti i calciatori: Gollo, Di Lorenzo, fratm Simeone, tutti quanti. Guaglioni grazie mille e m’arraccumando stasera schiattatel per favor”.

20.20 - Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni di Dazn in vista della sfida contro il Napoli, in programma questa sera a San Siro: "Siamo il Milan, vogliamo vincere sempre e sappiamo che questa partita sarà molto difficile. Dobbiamo fare le cose con mentalità e un bello spirito.

Troppi gol subiti? Sul campo siamo 11 difensori, la prima difesa è l'attacco. Stiamo lavorando su questo punto, dobbiamo migliorare".

20.18 - Nel pre-partita di Milan-Napoli, il difensore azzurro Leo Ostigard è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Prima giocavamo in modo diverso, difendendo delle volte a 5 altre a 4. Ci siamo preparati per la gara di oggi, affrontiamo una squadra forte, siamo pronti. Speriamo di giocarcela al meglio".

19.25 - Sono ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, posticipo della 24ª giornata di Serie A. Mazzarri abbandona la difesa a quattro utilizzata contro il Verona e torna a i tre dietro. Davanti al confermato Gollini vengono schierati Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus. Folto centrocampo composto da cinque uomini: Anguissa, Lobotka e Cajuste, con sulle fasce Di Lorenzo e Mazzocchi. In attacco Kvaratskhelia alle spalle dell’unica punta Simeone.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. All. Mazzarri.

Stefano Pioli studia la mossa per sopperire alla squalifica di Tijjani Reijnders. Il nome più caldo è quello di Bennacer, ma sarà ballottaggio con Musah fino all'ultimo. Gli altri 10 invece saranno gli stessi di Frosinone. Quindi Maignan in porta con Kjaer e Gabbia centrali e Calabria-Theo ai lati. In cabina di regia pronto Adli mentre il tandem offensivo alle spalle di Giroud sarà formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao.

Walter Mazzarri dovrebbe tornare al 3-5-1-1 visto contro la Lazio. In attacco ci sarà quindi solo Kvaratskhelia a sostegno di Simeone, con Politano verso la panchina. Sulle corsie di centrocampo agiranno Di Lorenzo e Mazzocchi, vista la squalifica di Mario Rui. In mezzo pronti Anguissa, Lobotka e Cajuste con Zielinski che è recuperato e sarà a disposizione a gara in corso. Il terzetto difensivo sarà composto da Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus, tra i pali ci sarà Gollini. Rientrano nella lista dei convocati anche Meret e Olivera, mentre Osimhen è ancora impegnato in Coppa d'Africa.

Il Milan per arrivare col morale alto alla sfida di Europa League col Rennes, il Napoli per dare finalmente continuità ai propri risultati. È uno scontro dal fascino storico, in uno stadio unico, si intrecciano i destini di due squadre che hanno ancora tanto da giocarsi. È Kvaratskhelia contro Leao, Theo contro Di Lorenzo, Mazzarri contro Pioli. È Milan-Napoli!

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli