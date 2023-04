LIVE - Milan-Napoli, pre-partita: Elmas falso 9. Confermate le scelte di Pioli

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

La partita più importante della sua carriera, sentirà il peso? “Il peso no, non lo sentirò. Solo l’orgoglio di essere qua. Rappresentiamo un grande club che ha fatto la storia di questa competizione e cercheremo di onorarla”.

L’abbraccio con Pioli? Di allenatori ne conosco tanti, molti li stimo per quello che hanno fatto e per la conoscenza che ho della qualità del loro lavoro. Lui è uno di questi”.

Assenze? Quando si ha a che fare con squadre con questo livello, come noi e il Milan, dentro ci sono molti campioni. E questi campioni riescono sempre a mettere a posto quello che manca dalle giocate degli altri, se no che campioni sono? Così come all’inizio di questa competizione, abbiamo vinto delle partite senza Osimhen. Stasera mi aspetto la stessa disponibilità e qualità per sostituire un giocatore. Se riesci a mettere 20 punti di differenza nei quarti di Champions, è segno che hai valori e te lo sei meritato. E quindi questi valori li devi portare in campo.

19.55 - Luciano Spalletti , tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Prime Video nel pre partita della sfida di Champions League contro il Milan: "Concretezza o sogno? A pochi minuti dall’inizio ci dobbiamo divertire, perché sono serate da vivere in tutta la loro ampiezza e non solo in profondità. Se una serata te la guadagni con il sacrificio e l’impegno non devi avere rimpianti, te la giochi e poi vedi cosa succede più avanti.

Che bisogna fare per arrivare alla partita perfetta? “Le partite perfette non esistono, chi gioca a calcio sbaglia. Bisogna giocare una partita di alto livello sicuramente. Il singolo episodio può cambiare il risultato”.

Cosa ha detto ai giocatori? “Di giocare con grande lucidità e con grande cuore. I ragazzi sanno benissimo cosa abbiamo fatto per essere qui. L’approccio, la determinazione, l’energia che metteremo in campo saranno sicuramente di alto livello”.

19.35 - Sono ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, quarto d’andata di Champions League. Spalletti scioglie gli ultimi dubbi sul minutaggio di Raspadori e lascia in panchina l’ex Sassuolo, schierando Elmas falso nove, completano il reparto Lozano e Kvaratskhelia. In mediana torna Zielinski con Lobotka e Anguissa. In difesa, davanti a Maret, Rrahmani e Kim, sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui che vince il ballottaggio con Olivera.

19.30 - Il pullman del Napoli ha raggiunto lo Stadio Meazza in San Siro sotto la pioggia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

19.04 - Il Napoli ha da poco lasciato l'Hotel Gallia di Milano in direzione San Siro. Gli azzurri, salutati da tanti tifosi all'esterno dell'albergo, sono saliti su pullman che li sta trasportando in questi minuti allo stadio Meazza dove alle 21 affronteranno il Milan per l'andata dei quarti di finale di Champions League.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli! E' finita l'attesa per gli storici quarti di finale di Champions League per gli azzurri, che alle 21 affronteranno la squadra di Pioli a San Siro. Il grande assente per l'andata dei quarti è il bomber del Napoli Osimhen, mentre il Milan è al completo, escludendo Ibrahimovic non inserito in lista Champions.