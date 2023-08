LIVE - Napoli-Apollon Limassol 2-0: la sblocca Osimhen, raddoppia il Cholito! Secondo tempo in corso

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: Da Castel di Sangro, Pierpaolo Matrone e Antonio Noto

78' - Esordio anche per Natan! Il brasiliano prende il posto del connazionale Juan Jusus.

76' - Calcio d'angolo per l'Apollon, libera in fallo laterale Juan Jesus.

71' - SIMEONE!!! GOOOOOL GOOOOL!!!! Lancio di prima di Juan Jesus di sinistro da centrocampo per lo scatto in profondità del Cholito, che a tu per tu con Antosch lo batte con un pregevole pallonetto.

65' - Cinque cambi anche per il Napoli, fa il suo esordio Cajuste! Escono: Rrahmani, Olivera, Zielinski Kvaratskhelia e Osimhen. Entrano: Ostigard, Mario Rui, Cajuste, Lozano e Simeone.

62' - Cinque cambi per l'Apollon.

60' - OSIMHEN!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Kvara serve ancora Olivera nello spazio, stavolta il cross basso è perfetto sul secondo palo per Osimhen che appoggia in rete da pochi passi. Napoli avanti 1-0!

58' - Kvara serve nello spazio Olivera, palla al centro che rimpalla sul terzino e termina sul fondo.

52' - Lancio in verticale per Osimhen, il nigeriano scatto ma viene chiuso bene dal centrale dell'Apollon. L'azione termina un fallo fischiato a Osimhen per una spinta a due mani.

48' - OSIMHEN! Dagli sviluppi di un corner il centravanti svetta di testa su un cross troppo, conclusione debole e centrale.

46' - Doppio cambio per il Napoli: escono Di Lorenzo e Elmas, entrano Zanoli e Politano. Raspaspadori passa nel ruolo di mezzala.

19.34 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

19.17 - TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO!

45' - UNO-DUE ZIELINSKI-OLIVERA IN AREA! Il colpo di testa del terzino termina alto.

45' - Di Lorenzo prova l'assist nel cuore dell'area, Raspadori viene anticipato in scivolata.

19.14 - Concessi 2' di recupero.

43' - RASPADORI! Ci prova da fuori area di destro: palla altissima

42' - Serpentina di Kvara sulla trequarti, Abdurahimi lo stende da dietro. Fischi per il 10 dell'Apollon.

40' - Cross di Di Lorenzo, Osimhen si lancia di testa ma viene anticipato da Peyberners.

37' - Arriva il terzo calcio d'angolo per il Napoli. Dal cross di Kvara, Skjelvic anticipa Juan Jesus rispedendo in corner.

35' - Osimhen riconquista palla al limite dell'area e prova subito il tiro: conclusione rimpallata.

32' - KVARA! Botta da fuori area di destro dal lato destro dei sedici metri, pala che termina alta

31' - Ci prova l'Apollon col capitano Kyriakou: pallone che termina centralmente tra le braccia di Meret.

30' - Altra ripartenza del Napoli, che ora aspetta i ciprioti: palla troppo lunga per Osimhen.

28' - RASPADORI! Ripartenza palla al piede del numero 81, che prova il tiro in diagonale strozzando, però, troppo la conclusione: palla fuori.

27' - KVARA! Azione insistita degli azzurri: Di Lorenzo va al cross sul secondo palo per Kvaratskhelia che prova la conclusione sul primo palo, palla che termina fuori.

26' - Allontana sul primo palo, di testa, Zielinksi. Bravo Raspadori in ripartenza a servire Kvara che però spreca il contropiede facendosi interzetare il passaggio.

25' - L'Apollon conquista il primo calcio d'angolo.

24' - Ancora gioco fermo per qualche secondo dopo uno scontro tra Olivera e Diguiyni.

23' - Riprende il gioco: i due attaccanti dell'Apollon recuperano senza problemi.

22' - Gioco fermo: Valbuena e Diguiyni lamentano un piccolo problema fisico.

19' - Niente di grave per il centrale, che riprende il gioco dopo l'intervento dello staff medico.

18' - Su un cross dalla destra dei ciprioti si scontrano Meret e Juan Jesus, ha la peggio il brasiliano.

15' - Kvara premia l'inserimento di Olivera a sinistra, palla leggermente lunga con l'uruguaiano che la mette al centro debolmente in scivolata.

14' - Bella apertura di Zielinski a destra, l'Apollon chiude in corner.

11'- Osimhen scatta sul filo del fuorigioco a destra, da posizione defilata tenta il tiro: palla troppo alta.

10' - Di Lorenzo dopo le cure mediche riprende il gioco, qualche problemino alla coscia sinistra per lui.

9'- Di Lorenzo a terra! Il capitano si accascia sul terreno dopo uno scatto nei pressi della porta.

8'- Raspadori si accentra e trova benissimo Kvara con un cambio gioco di sinistro, il georgiano tenta il doppio dribbling ma viene fermato in area.

6'- Punizione dalla trequarti, palla sul secondo palo per Osimhen che tenta il colpo di testa, palla però troppo alta e inoltre il nigeriano viene pescato in fuorigioco.

3'- Grande giocata di Kvara! Imbeccato a sinistra da Olivera, salto l'uomo con facilità e crossa sul secondo palo, palla leggermente lunga per Osimhen.

2' - Pallonata in pieno sterno per Raspadori, che si ferma per qualche istante a centrocampo.

18.30 - PARTITI!

18.27 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

18.22 - Da ieri Jens Cajuste è un nuovo calciatore del Napoli. Il centrocampista svedese è stato accompagnato nel ritiro di Castel di Sangro anche dai suoi genitori ed entrambi, sia mamma che papà, sono presenti oggi al Patini per assistere alla prima gara in azzurro del giocatore.

18.17 - Concluso il riscaldamento, i campioni d'Italia rientrano negli spogliatoi.

18.01 - I nuovi acquisti Natan e Jens Cajuste troveranno quasi certamente i primi minuti da calciatori del Napoli nel secondo tempo dell'amichevole con l'Apollon Limassol. Entrambi, infatti, sono presenti in panchina, anche lo svedese che è stato ufficializzato appena ieri. Si rivede anche Mario Rui, dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare tutte le amichevoli.

17.53 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Apollon Limassol.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

A disposizione: Gollini, Contini, Zanoli, Natan, Ostigard, Mario Rui, Obaretin, Cajuste, Demme, Russo, Saco, Politano, Lozano, Zerbin, Simeone.

APOLLON LIMASSOL: Antosch; Drikwa, Peybernes, Skjelvik, Ekpolo, Chambos, Coll, Jurceviv, Abdurahimi, Valbuena, Diguiny. All. Bogdan.

17.51 - Scendono in campo gli azzurri per il riscaldamento tra l'ovazione del Patini.

17.45 - Scendono in campo i portieri delle due squadre per il riscaldamento. Intanto il Patini è quasi tutto pieno.

17.00 - Titoli di coda sul secondo ritiro estivo a Castel di Sangro. Quest'oggi il Napoli chiude la preparazione con il sesto e ultimo test contro l'Apollon Limassol e Rudi Garcia avrà finalmente a disposizione quasi tutto l'organico (ad eccezione degli acciaccati Anguissa, Demme e Gaetano comunque sulla via del recupero) considerando che ieri è rientrato in gruppo anche Victor Osimhen e magari qualche minuto potrà giocarlo anche l'ultimo arrivato Jens Cajuste, classe '99 del Reims ieri annunciato ufficialmente poco prima di entrare in campo per svolgere tutto l'allenamento con i nuovi compagni di squadra.

16.30 - Anche per questa gara dei campioni d'Italia il Patini sarà sold-out, saranno quindi in 7.500 i tifosi azzurri presenti sugli spalti dell'impianto di Castel di Sangro.

Amici di Tuttonapoli, buonasera da Castel di Sangro e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Apollon Limassol, sesto test estivo, il quarto ed ultimo nel ritiro pre-campionato qui in Abruzzo. La gara inizierà alle 18:30 allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro ed è disponibile in diretta Tv in pay per views su Sky mentre la diretta testuale sarà disponibile su Tuttonapoli.net, come sempre, con ampio pre e post-partita.