LIVE - Napoli-Apollon Limassol, pre-partita: le formazioni ufficialli, tornano Osimhen e Kvara

Fonte: Da Castel di Sangro, Pierpaolo Matrone e Antonio Noto

17.53 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Apollon Limassol.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

A disposizione: Gollini, Contini, Zanoli, Natan, Ostigard, Mario Rui, Obaretin, Cajuste, Demme, Russo, Saco, Politano, Lozano, Zerbin, Simeone.

APOLLON LIMASSOL: Antosch; Drikwa, Peybernes, Skjelvik, Ekpolo, Chambos, Coll, Jurceviv, Abdurahimi, Valbuena, Diguiny

17.51 - Scendono in campo gli azzurri per il riscaldamento tra l'ovazione del Patini.

17.45 - Scendono in campo i portieri delle due squadre per il riscaldamento. Intanto il Patini è quasi tutto pieno.

17.00 - Titoli di coda sul secondo ritiro estivo a Castel di Sangro. Quest'oggi il Napoli chiude la preparazione con il sesto e ultimo test contro l'Apollon Limassol e Rudi Garcia avrà finalmente a disposizione quasi tutto l'organico (ad eccezione degli acciaccati Anguissa, Demme e Gaetano comunque sulla via del recupero) considerando che ieri è rientrato in gruppo anche Victor Osimhen e magari qualche minuto potrà giocarlo anche l'ultimo arrivato Jens Cajuste, classe '99 del Reims ieri annunciato ufficialmente poco prima di entrare in campo per svolgere tutto l'allenamento con i nuovi compagni di squadra.

16.30 - Anche per questa gara dei campioni d'Italia il Patini sarà sold-out, saranno quindi in 7.500 i tifosi azzurri presenti sugli spalti dell'impianto di Castel di Sangro.

Amici di Tuttonapoli, buonasera da Castel di Sangro e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Apollon Limassol, sesto test estivo, il quarto ed ultimo nel ritiro pre-campionato qui in Abruzzo. La gara inizierà alle 18:30 allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro ed è disponibile in diretta Tv in pay per views su Sky mentre la diretta testuale sarà disponibile su Tuttonapoli.net, come sempre, con ampio pre e post-partita.