LIVE - Napoli-Atalanta 0-0: primo tempo in corso

17:50 - Le parole di Luciano Spalletti , tecnico del Napoli, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Atalanta. "Formazione confermata perché abbiamo avuto la possibilità di lavorare qualche giorno in più, abbiamo sempre cinque cambi perché ormai le gare si giocano in sedici calciatori e ci sono anche quelli che essendo più abituati a giocare dall'inizio vanno in difficoltà a subentrare, vale anche il contrario. Non è facile cambiare".

17:58 - Sorpresa dell’ultim’ora nell’undici iniziale di Napoli-Atalanta. Pierluigi Gollini prende il posto di Alex Meret che ha sentito dolore al polso riacutizzato nel corso del riscaldamento pre-partita. Per Gollini si tratta dell’esordio in maglia Napoli.

17:32 - Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli. "Sto bene, ho preso un pestone sabato scorso però adesso è tutto a posto. Non c'è nessun problema. Il mio lavoro è sempre lo stesso anche senza Koopmeiners".

17:03 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Atalanta, gara valida per le 26esima giornata di Serie A. Luciano Spalletti opera un solo cambio forzato rispetto all’ultimo match perso con la Lazio: Politano rimpiazza l’infortunato Lozano. Per il resto nessuna sorpresa: in porta Meret, davanti a lui i centrali Rrahmani e Kim e sulle fasce Di Lorenzo e Olivera. In mezzo al campo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco torna Politano dal 1’, con la coppia Osimhen e Kvaratskhelia che completa il tridente azzurro.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Hojlund, Zapata. Allenatore: Gasperini.

15:00 - Tornelli aperti, come comunicato già ieri dal club in modo da partire con i controlli e favorire l'accesso senza particolare ressa. 50mila tifosi azzurri sono previsti questo pomeriggio al Maradona.

Storicamente, anche per caratteristiche, il Napoli ha sofferto l'Atalanta molto più della Lazio, uscita vittoriosa dal Maradona nell'ultimo turno. La squadra partenopea infatti ha vinto solo una delle ultime quattro gare casalinghe contro l’Atalanta in Serie A (1 pari e 2 sconfitte) ed è reduce dal ko della scorsa stagione, ma non ne perde due di fila addirittura dal 1997.

Il momento dei bergamaschi però non sembra eccezionale: l’Atalanta non ha vinto negli ultimi tre incontri di Serie A (1 pari e 2 ko) e non ha segnato nei due match più recenti: solo nel 2018 non segnò addirittura per tre gare di fila.

Fattore palle inattive: il Napoli è la squadra che ha segnato più gol sugli sviluppi di calcio d’angolo (13) nei Top 5 campionati europei mentre l'Atalanta tra le prime sei in classifica in Serie A ha subito più reti di tutti su sviluppi di corner (5). Attenzione però agli inizi di secondo tempo dell’Atalanta: ha segnato il 31% dei propri gol (13 su 42) in questa Serie A nel corso dei primi 15 minuti della ripresa: record sia in percentuale che in termini assoluti e ben sei in più rispetto ai sette del Napoli che pure segna molto di più.

Spalletti deve rinunciare a Raspadori e Lozano ancora non al meglio, oltre a Mario Rui squalificato. In difesa dunque conferma forzata per Olivera, con Kim, Rrahmani e Di Lorenzo ed in attacco tridente Politano (favorito su Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia. I dubbi riguardano la mediana e le parole su Ndombele lo lanciano in lizza (con lo stesso Elmas) per un posto, probabilmente in sostituzione di Zielinski, con Anguissa e Lobotka confermati. Per il resto Spalletti gestirà lo sforzo con i cinque cambi in base all'andamento del match.

Spalletti non tollera distrazioni: "Si parla sempre di partite future, ma per noi non funziona così, ne affrontiamo una per volta. Non abbiamo la presunzione di poter gestire un campionato come se fosse una formalità o un intralcio a gare più importanti, l'intralcio è solo l'Atalanta". Ed i risultati delle italiane in Europa gli permettono di rimarcare un pensiero sulle difficoltà del campionato: "Mani sullo Scudetto? Sarà possibile pensarlo solo quando non ci sarà un'altra squadra in condizione di prenderci. C'è tanta qualità in Italia nonostante ciò che si dice nel confronto europeo e la dice lunga sulle difficoltà di fare risultati"

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Atalanta! Arriva l'Atalanta ed il Napoli vuole riscattare l'ultima sconfitta con la Lazio, riprendendo la marcia trionfale verso lo Scudetto e addirittura provando ad allungare a +18 sull'Inter, sconfitta a sorpresa ieri. Ma guai a parlare di reazione per Luciano Spalletti: "Non dobbiamo reagire, si deve reagire quando si sbaglia, noi con la Lazio non abbiamo sbagliato niente sull'atteggiamento ed è mancato solo il risultato". Il tecnico del Napoli in conferenza ha difeso la sua squadra alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, un avversario tutt'altro che semplice da affrontare: "La Lazio gioca in un fazzoletto, interpretando bene quando accorciare con la linea e quando scappare e usando la copertura di spazi col blocco squadra, mentre l'Atalanta ti viene addosso, le distanze tra i reparti saranno più ampie e gli spazi dovrai crearli tu", l'analisi di Spalletti sulle caratteristiche della squadra di Gasperini.