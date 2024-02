LIVE - Napoli-Barcellona, pre-partita: Olivera e Cajuste dal 1'

Premi F5 per aggiornare la diretta testuale su Tuttonapoli

20.38 - Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida delle 21 contro il Napoli.

Come sta il suo Barcellona?

"Siamo in Champions, siamo agli ottavi, sono molto contento perché erano due anni che non arrivavamo a questo punto e abbiamo aspettative alte e tanta ambizione".

Quali sono le amozioni nell'entrare al Maradona?

"Sappiamo che è uno stadio speciale per il nome che porta e per il tifo della gente. Sarà una partita difficile, ai massimi livelli, ma questa è la Champions. Il Napoli non sta vivendo il suo momento migliore ma resta una grande squadra".

Serata giusta per risolvere i tanti problemi del Barcellona e per cambiare marcia?

"E' la serata giusta per dimostrare che possiamo competere a questo livello. Ripeto, abbiamo grande ambizione...".

20.20 - Nel pre-partita di Napoli-Barcellona il ds azzurro Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ha avuto un impatto molto positivo sulla squadra e lo si è visto in questi due allenamenti che ha fatto prima di questa gara. La squadra è stata subito reattiva, ha spiegato 3-4 concetti e non poteva fare di più, ma siamo fiduciosi sull'impatto iniziale anche perché quando c'è un cambio c'è sempre uno scatto psicologico, ma ha dato qualcosa anche dal punto di vista tecnico tattico e spero di vederlo già stasera".

Quante e quali emozioni ha trasmesso?

"Non tradisce emozioni, non si fa scoprire... E' tranquillo e sereno, ha fatto l'allenamento stamani ripassando parte tattica e palle inattive, ha scaricato l'adrenalina che ha addosso e aspettiamo serenamente questa gara pur sapendo l'importanza per tanti motivi della sfida".

Come ha vissuto queste ore il presidente De Laurentiis?

"Invece che parlare del passato, preferiamo pensare al presente e al futuro. Qualche errore è stato commesso, ma non è ora il momento di pensarci. Il presidente ha avuto impegni istituzionali, come il pranzo UEFA, la giornata è andata via così e con i primi due allenamenti. Siamo abbastanza sereni perché quando si fa una cosa bisogna farla convintamente".

20.10 - Nel pre-partita di Napoli-Barcellona, il terzino del Napoli Pasquale Mazzocchi è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video: "Avresti mai pensato di giocare contro il Barcellona con la maglia azzurra? “All’epoca ci avrei riso, ma quando hai un sogno cerchi di raggiungerlo in qualsiasi modo. Con i sacrifici e la passione poi ti ritrovi sul campo ad affrontare il Barcellona con la tua squadra”.

Come sono state queste ultime ore col cambio di panchina? “Sono state ore un po’ di difficili, perché quando cambi allenatore è una sconfitta un po’ per tutti. E’ arrivato un nuovo allenatore che ci ha dato i concetti base da portare in campo. Ci ha spiegato che dobbiamo ritrovare un po’ di compattezza. Se sarà così penso che potremmo fare buonissime cose. In così poco tempo è difficile stravolgere le cose, ma ci ha dato dei concetti da seguire. Ha detto che possiamo fare un gran calcio perché siamo una squadra forte. Ci ha dato molta fiducia in questi due ultimi allenamenti, non ci resta che andare in campo e mettere tutto sia per noi che per questa gente”.

20.03 - Il terzino del Napoli Pasquale Mazzocchi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida contro il Barcellona, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Calzona ha saputo darci tantissimi concetti in poco tempo, noi ora dobbiamo metterli in campo e ritrovare compattezza. Questa è una di quelle partite che in questo momento ci serviva giocare per la sua importanza".

Questa è una squadra abituata a prendersi le sue responsabilità, noi facciamo tutto per i nostri tifosi perché se lo meritano".

19.48 - Nel pre-partita di Napoli-Barcellona, il neo tecnico azzurro Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video.

Vita stravolta in poche ore? “Si, è successo tutto talmente in fretta che sono entrato in un frullatore. Da ieri però sono tornato sul campo, nel mio mondo, e mi sono tranquillizzato”.

Cosa vorrebbe dalla squadra? “Fare la partita perché abbiamo i mezzi per farlo. Ovviamente contro una squadra forte ci saranno momenti in cui andremo in sofferenza. Ma mi aspetto che faremo la partita”.

Ti ispirerai più a Sarri o Spalletti? “Ho avuto tre maestri, anche Di Francesco mi ha insegnato tanto. E’ chiaro che di quello che voglio riportare in campo c’è tanto del loro calcio. Sono stati tre maestri per me, per cui sarà un mix”.

Il ritorno di Osimhen: “E’ tornato dalla Coppa d’Africa. Mi aspetto tanto da lui perché è un top player mondiale. L’ho visto bene, con tanto entusiasmo, mi aspetto tanto da lui”.

Il presidente entrerà nello spogliatoio? “Non ci sono problemi, il presidente è stato con me carinissimo. Era sereno, non mi ha chiesto nulla di particolare. So che abbiamo degli obiettivi. Sa benissimo come la vedo io, ma se vuole venire nello spogliatoio può venire”.

Da rappresentante di caffè ora la conosce tutto il mondo: “Magari tra il primo e secondo tempo mi chiamerà qualche mio ex cliente (ride, ndr.).

18.53 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Barcellona, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il neo tecnico azzurro Francesco Calzona sceglie il 4-3-3 per il suo ritorno a Napoli da primo allenatore. In porta confermato Meret. In difesa la linea a quattro è formata da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Rrahmani e Juan Jesus al centro. In mediana Lobotka in cabina di regia, ai lati dello slovacco Anguissa e Cajuste. In attacco torna Osimhen, completano il tridente Politano e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, De Jong; Yamal, Lewandowski, Pedri. All. Xavi.

19.10 - Manca poco all'attesissima sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona e fervono gli ultimi preparativi al Maradona. Stasera per il match valido per l'andata degli ottavi di Champions League in Curva B ci sarà una grande coreografia. Sui sediolini dell'impianto di Fuorigrotta sono stati posti dei volantini con le istruzioni per i tifosi. Di seguito lo scatto.

Il Napoli si rituffa nella Champions League con un nuovo tecnico. Battesimo di fuoco per Francesco Calzona che ritorna sulla panchina azzurra, stavolta da primo allenatore, per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Il ct della Slovacchia dovrebbe confermare il 4-3-3 ma con diversi principi di gioco rispetto al predecessore Mazzarri. C'è attesa per le scelte del neo tecnico, da scegliere la mezzala sinistra con il ballottaggio tra Traoré e Cajuste.

