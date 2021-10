LIVE - Napoli-Bologna, pre-partita: a breve le formazioni ufficiali

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app

Attenzione alle palle inattive del Bologna, in particolare gli angoli. La squadra di Mihajlovic è quella che ha realizzato più gol sugli sviluppi di calcio d'angolo (addirittura sette) in questa Serie A: i rossoblu hanno già superato il numero di gol segnati da corner dello scorso campionato (sei). Ed i rossoblù sta confermando di comportarsi bene anche fuori casa: ha pareggiato quattro delle ultime sei trasferte di Serie A. Entrando nei singoli: Mertens ha nel Bologna una delle sue vittime preferite: ha segnato 11 gol in 13 partite di campionato contro il Bologna – nella storia della Serie A, solo Antonio Vojakha realizzato più reti contro un'avversaria con la maglia del Napoli (13 contro la Triestina). Non ci sarà Roberto Soriano squalificato: senza di lui la percentuale di vittorie scende dal 35% al 15% (media punti 1.3 contro 0.8).

Le ultime sul Napoli

Si gioca 4 giorni dopo Roma e Spalletti dovrebbe rinviare le rotazioni alla Salernitana, che verrà affrontata due giorni e mezzo dopo il Bologna e contro un avversario molto più riposato (5 giorni, ha giocato ieri). Il tecnico dovrebbe rilanciare Lozano, nell'ottica dell'alternanza con Politano, ma per il resto gli unici dubbi riguardano Demme che può dare fiato ad uno dei centrocampisti e Zielinski, non al meglio, che ha oltre Elmas anche un'alternativa più offensiva come Mertens. In difesa Manolas non è ancora pronto per fa ruotare Rrahmani.

Le ultime sul Bologna

Mihajlovic senza gli squalificati Soumaoro e Soriano oltre agli indisponibili Bonifazi, Kingsley, Viola, Arnautovic, ma dovrebbe confermare il 3-5-2 delle ultime giornate, senza trequartista e con De Silvestri, Medel (ma non si esclude Binksal posto di uno dei due) e Theate; a centrocampo Dominguez, Schouten (è completamente recuperato) e Svanberg con Skov Olsen a destra e Hickey a sinistra. In attacco invece Barrow supportato probabilmente da Orsolini (favorito su altre soluzioni, diverse, come Santander o Sansone).

Il Napoli vuole tornare subito alla vittoria dopo il pari dell'Olimpico. Gli azzurri ricevono il Bologna, nell'infrasettimanale di campionato, con l'obiettivo dei tre punti per restare in vetta in campionato e provare ad allungare ancora su qualche inseguitrice. Di fronte ci saranno i rossoblù di Mihajlovic, reduci dal ko per 4-2 col Milan, ma riuscendo prima a rimontare con l'uomo in meno e poi cedendo nel finale solo per una doppia inferiorità numerica. Da non sottovalutare il Bologna, capace tre giornate fa di dominare dall'inizio alla fine la Lazio con un netto 3-0 prima di sfiorare la vittoria anche ad Udine.

