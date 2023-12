LIVE - Napoli-Braga, pre-partita: in palio gli ottavi di Champions, attesa per le formazioni

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live



La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulla probabile formazione del Napoli contro lo Sporting Braga: "Sarà con ogni probabilità Victor Osimhen a guidare l'attacco del Napoli: l'attaccante è tornato nella notte dal Marocco dove ha ricevuto il Pallone d'oro africano ma è pronto per la partita. Recupera Kvara dalla febbre. In difesa confermato Natan a sinistra con Juan Jesus al centro e Zanoli pronto a subentrare a partita in corso”.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Il Napoli questa sera andrà a caccia dell'accesso agli ottavi di finale di Champions. La squadra di Walter Mazzarri ha due risultati a disposizione (e può persino perdere con un gol di scarto) per qualificarsi e sarebbe la quinta volta assoluta nella storia del club partenopeo che ha centrato gli ottavi nel 2011-12, con lo stesso Mazzarri per poi uscire ai supplementari col Chelsea, nel 2016-17 con Sarri e l'eliminazione dal Real Madrid, nel 2019-20 col subentrato Gattuso e l'uscita contro il Barça ed infine nella scorsa stagione con l'approdo fino ai quarti di finale.

Nonostante il momento estremamente complesso sarebbe un risultato importante per il club di De Laurentiis per riconfermarsi tra le migliori 16 d'Europa dopo aver fatto i quarti di finale nella scorsa stagione. Il Napoli con gli ottavi darebbe continuità al suo standard da Champions ed incasserebbe anche il ricco bonus in chiave ranking oltre a far scattare anche un altro premio Uefa (9,6mln di euro per gli ottavi, senza considerare diritti Tv ed indotto delle gare degli ottavi).

