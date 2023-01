LIVE - Napoli-Cremonese 2-2 (18' Pickel, 33' Juan Jesus, 36' Simeone, 87' Afena-Gyan): secondo tempo supplementare

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: dal Maradona, Francesco Carbone e Antonio Gaito

52' - Juan Jesus viene toccato duro e resta a terra: cure mediche in corso, ma non pare nulla di grave.

55' - Elmas scambia con Raspadori, entra in area e cerca un'idea. La trova in Simeone, il cui destro morbido non trova lo specchio della porta.

75' - Imbucata per Ndombele in area. Cross morbido a cercare Simeone, che prova la rovesciata ma colpisce male il pallone.

76' - ELMAS! Gran giocata di Simeone, che col controllo va via a Bianchetti e apparecchia per Elmas: sinistro potente del macedone, deviazione provvidenziale di Hendry che manda sull'esterno della rete.

87' - GOL DELLA CREMONESE! A sorpresa, arriva il pareggio degli uomini di Ballardini: cross dalla destra di Zanimacchia per Afena-Gyan che salta più in alto di Bereszynski e batte Meret.

93' - Meité spende il fallo su Lobotka per evitare la ripartenza del Napoli: giallo per lui.

22:59 - Finisce anche il secondo tempo, ma non la partita: i tempi regolamentari terminano col risultato di 2-2, serviranno supplementari ed eventualmente i rigori per stabilire chi accederà ai quarti di finale.

96' - Afena-Gyan prova a scappare via sulla trequarti, ma Anguissa lo stende con un fallo: punizione interessante per la Cremonese.

100' - CREMONESE IN 10! ESPULSO SERNICOLA! Pestone di Sernicola ad Anguissa e per Ferrieri Caputi non ci sono dubbi: seconda ammonizione ed espulsione!

110' - Palla in profondità per Tsadjout, beccato però in posizione irregolare.

50' - RASPADORI! Ndombele sradica il pallone a Bianchetti e si invola verso l'area: servizio con una frazione di secondo di ritardo per Raspadori che trova solo l'esterno della rete da posizione defilata.

48' - In questi primissimi minuti di ripresa Elmas e Zerbin hanno invertito le loro posizioni: il macedone agisce ora a sinistra, l'ex Frosinone a destra.

46' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue della prima frazione.

22:06 - INIZIA LA RIPRESA!

21:49 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

47' - Apertura a sinistra per Zerbin, che rientra sul destro e cerca di nuovo Simeone in area, ma stavolta lo spiovente è impreciso.

45' - L'arbitro concede 4 minuti di recupero.

41' - Il Napoli continua a fare la partita, anche dopo la rete del ribaltone. Sulle ali dell'entusiasmo gli azzurri.

39' - Okereke si incunea da sinistra verso il centro. Sul suo cross stavolta fa buona guardia Olivera che allontana il pericolo.

36' - RADDOPPIO DEL NAPOLIIIIIII! Uno-due pazzesco degli azzurri che ribaltano immediatamente il punteggio. Cross perfetto di Zerbin dalla sinistra, Simeone anticipa l'avversario e colpisce di testa spedendo il pallone sul secondo palo.

33' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIIII||||!!! Sugli sviluppi di un corner la sfera arriva fuori area a Ndombele: destro potente su cui si esalta Carnesecchi, respingendo però su Simeone. Il Cholito di testa colpisce la traversa, la sfera resta ancora buona e giunge Juan Jesus a risolvere il batti e ribatti spingere definitivamente in fondo al sacco!

30' - QUAGLIATA! Okereke scappa per l'ennesima volta in profondità e viene servito: servizio al centro dell'area per Quagliata che calcia di prima intenzione. Conclusione ciabattata, ribatte la difesa del Napoli.

29' - Primo cartellino giallo del match: ammonito Vasquez per un fallo su Elmas.

26' - Ndombele va da Simeone che calcia dai venti metri: botta murata da Bianchetti.

24' - Gaetano fa filtrare in area per Raspadori, che prova ad andare via a Bianchetti, bravissimo però a chiudere lo spazio. L'azione prosegue con Gaetano che finisce a terra dopo un contatto con Pickel, ma per l'arbitro Ferrieri Caputi è tutto regolare. Tante le proteste dei giocatori del Napoli.

20' - Ancora avanti la Cremonese. Stavolta Okereke si mette in proprio, ma il suo mancino a incrociare è troppo stretto nella traiettoria e finisce sul fondo.

18' - GOL DELLA CREMONESE! Okereke scatta in profondità e viene servito: punta Ostigard, converge al centro e allarga dall'altra parte per l'accorrente Pickel che a porta praticamente sguarnita insacca il gol del vantaggio.

16' - Gaetano gioca in verticale su Simeone, che di prima cerca Raspadori in profondità, sbagliando però la misura del passaggio.

14' - Elmas riceve sulla destra e centra subito per Simeone, al quale però non riesce l'aggancio in area.

12' - Allarme che sembra rientrato, il centrale brasiliano riprende il suo posto al centro della difesa.

11' - Qualche problemino fisico per Juan Jesus dopo un contatto con Sernicola: fastidio al ginocchio, entra lo staff medico per le cure mediche del caso.

8' - Ritmi non altissimi in questi primi minuti di gara, diversi errori tecnici di entrambe le squadre.

4' - Imbucata verso il lato corto dell'area per Pickel, Juan Jesus capisce e arriva prima di lui sul pallone.

2' - La Cremonese tiene il possesso in questi primissimi minuti di gioco, il Napoli chiude tutti gli spazi.

21.00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

20.55 - Squadre in campo. Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!

20.50 - Capitano a sorpresa per la gara di quest'oggi al Maradona. Contro la Cremonese infatti la fascia sarà affidata ad Eljif Elmas, classe '99 che quindi guiderà da capitano il Napoli B sperimentale schierato da Spalletti nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia.

20.45 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dal match di Coppa Italia contro al Cremonese è intervenuto al microfono di Mediaset: "Siamo ottimisti su Ounahi nonostante l’inserimento del Leeds. Il calciatore è bravo ma in questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulla nostra squadra e sul fare bene nel quotidiano".

Osimhen vale 100 milioni? "In questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sul quotidiano e su quello che stanno facendo i ragazzi. Se è un giocatore incedibile? Sono tutti incedibili per noi".

20:40 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

19.55 - Sono ufficiali le formazioni dell’ottavo di finale di Coppa Italia al Maradona tra Napoli e Cremonese. Spalletti opera un ampio turn over con ben 10 cambi. In porta niente esordio per Sirigu, gioca regolarmente Meret. C’è un esordio invece in difesa con Bereszyinski che gioca la sua prima in maglia azzurra sulla fascia destra, a sinistra Olivera, completano il pacchetto arretrato Ostigard e Juan Jesus. A centrocampo spazio a Ndombelé e Gaetano insime ad Elmas. In attacco tridente composto da Zerbin Simeone e Raspadori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Gaetano Elmas; Zerbin, Simeone, Raspadori. All. Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Quagliata; Okereke, Ciofani. All. Davide Ballardini.

18.30 - Tornelli aperti, grande affluenza e anche tratti della tangenziale congestionati

17.40 - Allo stadio Maradona s'è svolto un sopralluogo alla presenza anche di vigili del fuoco, incaricati della prefettura e delegati della Lega Calcio, oltre ovviamente ai dirigenti del Napoli. Alla fine è arrivato l'ok, riferisce Il Mattino: la gara si giocherà regolarmente alle ore 21 e a porta aperte. Non è necessario, come ulteriore forma di sicurezza, la chiusura degli spalti. Attesi circa 30mila tifosi.

Attacco e difesa totalmente nuovi

Non ci sarà Lozano, squalificato (e Kvara influenzato), ma Spalletti cambierà comunque tutto il tridente. Nessun dubbio su Raspadori e Simeone, con quest'ultimo in posizione di centravanti, e l'ex Sassuolo inizialmente a sinistra ma con possibilità di accentrarsi per l'interpretazione del ruolo in maniera più fluida. A destra dovrebbe esserci Elmas, sempre più uomo di fiducia di Spalletti che appena può gli dà spazio in più ruoli. Del tutto nuova anche la difesa perché oltre a Olivera, cambio naturale di Mario Rui, sono pronti Ostigard-Juan Jesus al centro ed anche Bereszyinski all'esordio da vice-Di Lorenzo. Tra i pali, nonostante i rumors su un addio ormai imminente, dovrebbe esserci Sirigu.

Ultimi dubbi in mediana

A centrocampo è out Demme e si può considerare certo l'impiego di Ndombele da mezzala, ma per il resto Spalletti potrebbe affidarsi almeno ad uno tra Lobotka ed Anguissa per non stravolgere totalmente la squadra e non è da escludere l'ipotesi Gaetano che Spalletti tiene in forte considerazione. Una grande varietà di scelte per Spalletti che poi potrà gestire anche tante staffette grazie ai cinque cambi. La Coppa Italia, a tutti gli effetti, sarà la competizione delle (valide) alternative azzurre

Le ultime sulla Cremonese

Out dai convocati Ghiglione, Radu, Dessers, Ferrari, Lochoshvili e l'ex Chiriches. I grigiorossi scenderanno in campo molto probabilmente con il 3-5-2: Carnesecchi tra i pali; in difesa Aiwu (in ballottaggio con Hendry), Bianchetti e Vasquez. A centrocampo spazio a Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité e Valeri a sostegno della coppia inedita Ciofani-Okereke.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cremonese! Il Napoli vuole girare a quota 50 punti vincendo il derby con la Salernitana, chiudendo un girone d'andata praticamente irripetibile, ma senza naturalmente snobbare la sfida di quest'oggi di Coppa Italia. Al Maradona - che presenterà nuovamente un'ottima cornice di pubblico - arriva la Cremonese del neo-tecnico Ballardini e sarà un'opportunità importante per ruotare la rosa (profondissima) a disposizione, gestire le forze in vista del campionato e dei prossimi match ravvicinati, ma con l'obiettivo chiaramente di conquistare l'accesso ai quarti di finale contro la Roma di Mourinho.