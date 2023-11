LIVE - Napoli Empoli 0-0: INIZIA LA RIPRESA

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

60' - KVARATSKHELIA! Il georgiano si mette in proprio, mette a sedere Bereszynski, entra in area e calcia ma il suo tiro viene murato.

59' - L'espediente tattico di Andreazzoli è portare Fazzini a schermare continuamente Zielinski, per privarlo del passaggio in verticale.

57' - Lobotka sbaglia sorprendentemente un altro passaggio nella propria trequarti. Ne approfitta Cancellieri per liberarsi al tiro: la sua conclusione è di facile presa per Gollini.

55' - Prova subito a rendersi pericoloso Kvaratskhelia: il suo sinistro termina alto ma difesa dell'Empoli che dovrà stare in allerta. Il georgiano sembra entrato bene.

54' - Rudi Garcia richiama Kvaratskhelia e Zielinski dalla panchina: escono Elmas e Simeone.

52' - Il Napoli esce dalla pressione con la qualità di Raspadori: la palla arriva a Politano che conclude e ottiene un calcio d'angolo.

51' - Palla recuperata alta dal Napoli. Elmas calcia dal vertice sinistro dell'area avversaria ma il tiro è centrale e Berisha blocca senza problemi.

49' - Raspadori perde un pallone pericoloso nella propria trequarti, Cambiaghi ne approfitta e va subito al cross. È bravo lo stesso Raspadori a opporsi col corpo e mettere in rimessa laterale.

47' - Elmas viene dentro al campo e scarica al limite dell'area per Politano. Il numero 21 calcia di prima ma la sua conclusione finisce alta di molto.

46' - Nessun cambio nell'intervallo: in campo gli stessi 22 del primo tempo.

13.37 - INIZIA LA RIPRESA!

Primo tempo scialbo del Napoli. Gli azzurri si rendono pericolosi in avvio sbattendo però sul muro Berisha. Poi, faticano a creare trame di gioco. Al contrario, Empoli che si fa trovare ben preparato. I ragazzi di Andreazzoli tengono a centrocampo e sfiorano il vantaggio in un paio di occasioni. Uscita dal campo della squadra di Garcia condita da qualche fischio dello stadio. Attesa la mossa Kvaratskhelia per provare a dare una scossa alla partita.

13.20 - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Napoli 0-0 Empoli.

​​​​​45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Gioco fermo. Brutto colpo subito da Politano. Scontro di gioco e Maleh colpisce involontariamente al volto il numero 21 del Napoli. Politano è a terra e perde sangue dal naso.

42' - La squadra di Garcia fatica a trovare Simeone, le iniziative finora arrivano dagli esterni ma l'Empoli si chiude bene e il Napoli non riesce a sfondare.

40' - È sempre Raspadori a provare ad accendere la fiamma. Il numero 81 rientra improvvisamente sul destro e tira da fuori, conclusione da dimenticare.

37' - Ancora Raspadori. Passa in mezzo a due e ci prova dal limite dell'area. Sinistro che termina alto ma ottimo guizzo del numero 81.

35' - GOLLINI STRE-PI-TO-SO! Cambiaghi riceve in area da Fazzini, conclude forte sul primo palo ma trova l'opposizione di un grande Gollini che con un riflesso devia in corner.

34' - Empoli molto compatto che concede solo il tiro da fuori. Grandi prove finora di Maleh e Fazzini che stanno danno quantità e qualità.

32' - Tentativo dal limite dell'area di Raspadori, tiro debole che termina fuori.

30' - Grande strappo di Cacace che cambia gioco per Cambiaghi, è bravo Olivera a contenerlo.

28' - Cross dalla sinistra di Fazzini, arriva con grande tempismo Ranocchia che calcia ma il tiro non impensierisce Gollini. Empoli che continua a rendersi insidioso.

26' - SIMEONE! Palla che si alza a campanile in area di rigore, Ostigard tocca per Simeone che deposita in rete. C'era però fuorigioco di Simeone.

24' Il Napoli costruisce sempre sull'out di destra affidandosi a uno straripante Politano

22' - CANCELLIERI! Maleh imbuca per Cancellieri che controlla in area e calcia. Palla di poco a lato. Che brivido per gli azzurri.

20' - Il Napoli prova a riprendere in mano la partita: cross insidioso di Politano, flipper in area di rigore che porta a un nulla di fatto.

17' - Caputo sguscia alle spalle dei difensori, evita l'uscita di Gollini e centra per Cancellieri che tutto solo in area mette fuori. C'era comunque posizione di offside.

13' - CHE PARATA DI BERISHA! Sugli sviluppi del corner stacca di testa Anguissa, provvidenziale l'estremo difensore dell'Empoli a metterci la mano.

​12' - POLITANO! Il numero 21 punta e dribbla Cacace, calcia col mancino sul secondo palo ma è bravissimo Berisha a deviare in angolo.

10' - Solita traccia sulla destra tra Politano e Di Lorenzo, il capitano del Napoli crossa basso e forte in area ma respinge Berisha.

7' - Rrahmani tenta il tiro dalla lunga distanza, la palla finisce alta sopra la traversa.

5' - Cambiaghi riceve palla all'altezza della bandierina, rientra sul mancino e tenta il cross. Troppo lungo per Caputo, palla tra le braccia di Gollini.

2' - È il Napoli a tenere il pallino del gioco in questi primi minuti.

12.34 - PARTITI! INIZIA IL MATCH!

12.28 - Entrambe le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

12.00 - La panchina di Kvaratskhelia e non solo, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Rudi Garcia prima del match del Napoli contro l'Empoli al Maradona. "L'esclusione è una brutta parola, è solo per fare in modo che prenda fiato Kvara e possa fare la differenza nel secondo tempo. Servivano forze nuove, ho un differente modulo di gioco senza fare cambi. Dobbiamo fare dei gol, avere presenza nell'area di rigore e avere sia Raspadori che Simeone insieme un più per la squadra per vincere. Il 4-3-3 rimane una cosa che i giocatori sanno a memoria, lo useremo forse anche oggi ma l'importante è vincere la partita".

Sfatare anche il tabù Maradona. "Fare felici i nostri tifosi, da troppo tempo non vinciamo in casa ed è questo una motivazione in più e vogliamo fare di tutto per vincere".

11.55 - Il centrocampista dell'Empoli Alberto Grassi, ex della partita di oggi contro il Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del fischio d'inizio delle ore 12.30: "Il Maradona è uno degli stadi più belli d'Italia, è sempre una grande emozione giocare qua contro il Napoli".

Napoli ed Empoli sono due squadre in un momento di difficoltà... "Il nostro momento è difficile, ma siamo venuti qua per riscattarci dopo Frosinone. Dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci saranno, ma affrontiamo una squadra veramente forte e con giocatori di grande qualità".

11.51 - Il difensore del Napoli Mathias Olivera ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, in vista del match delle 12.30 contro l'Empoli. Questo il suo pensiero davanti alle telecamere: "C'è bisogno di vincere in casa dopo tanto tempo, farlo giocando bene sarebbe il massimo ma va bene anche giocare peggio, basta vincere".

In cosa può migliorare il Napoli? "Serve più energia, più attenzione, se faremo questo giocheremo come lo scorso anno, perché questo è quello che serve".

I problemi del Napoli al Maradona? "Sono due mesi che non vinciamo qui... Dobbiamo vincere oggi e poi vincere tutte le prossime partite in casa".

11:40 - FORMAZIONI UFFICIALI

Note le formazioni ufficiali e non mancano le sorprese, soprattutto in casa Napoli. Rudi Garcia passa al 4-2-3-1 con Raspadori e Simeone insieme, escludendo Kvaratskhelia (al quale viene preferito Elmas), Zielinski e pure Lindstrom. In difesa non c'è Natan ma Ostigard, Olivera vince il ballottaggio con Mario Rui.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas, Simeone Allenatore: Rudi Garcia

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi Allenatore: Aurelio Andreazzoli

La sfida di oggi metterà faccia a faccia il Napoli, seconda squadra in Europa per tiri ogni 90 minuti (dietro solo al Bayern Monaco), e l'Empoli, peggior attacco del campionato con solo 4 gol fatti. Occhio però allo score di mister Andreazzoli contro gli azzurri: nella stagione 2021/22 l'Empoli sbancò il Maradona all'andata per 0-1 con gol di Cutrone. Al ritorno realizzò una rimonta shock per il Napoli, che in vantaggio per 0-2 all'80' minuto, finì per perdere 3-2 abbandonando definitivamente la corsa Scudetto.

Pochi i dubbi di formazione: Raspadori ancora in pole su Simeone, ballottaggio serrato sull'out di sinistra tra Olivera e Mario Rui, con l'uruguagio leggermente favorito per una maglia dal 1'. L'Empoli al penultimo posto in classifica e alla disperata ricerca di punti, dovrà rinunciare a Baldanzi per infortunio. Al suo posto uno tra Cancellieri e Gyasi, a completare il reparto con il sempreverde Ciccio Caputo e Cambiaghi.

Garcia potrà contare anche su Amir Rrahmani. La sua presenza è stata in dubbio fino a pochi giorni fa, essendo prevista proprio oggi la partita tra Kosovo e Israele, valida per la qualificazione agli europei. Tuttavia, Rrahmani è stato escluso dall'elenco dei convocati, ed è quindi pienamente a disposizione del suo allenatore. Rudi Garcia ritrova Natan, dopo la squalifica scontata nel derby a Salerno per l'espulsione rimediata contro il Milan. Saranno probabilmente lui e il kosovaro a comporre la linea dei due difensori centrali. Ancora indisponibile, invece, Victor Osimhen, dovrebbe tornare arruolabile per la trasferta di Bergamo in programma tra due settimane.

Ci risiamo. Si avvicina la sosta per le nazionali e la posizione di Rudi Garcia torna fragile e fortemente in bilico. Poco più di un mese dopo la crisi post-Fiorentina, in casa Napoli non è cambiato molto ed il tecnico francese dovrà battere l'Empoli per evitare discorsi su eventuali ribaltoni in panchina. Il pareggio deludente con l'Union Berlino, subendo un gol grottesco e chiudendo con una mezz'ora a dir poco caotica, ha riaperto le discussioni sul futuro della guida tecnica che domani al Maradona non avrà margine d'errore.

Buongiorno amici di Tuttonapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Empoli!