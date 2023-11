LIVE - Napoli-Empoli, prepartita: sold-out a Fuorigrotta, Garcia si gioca la panchina

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

La sfida di oggi metterà faccia a faccia il Napoli, seconda squadra in Europa per tiri ogni 90 minuti (dietro solo al Bayern Monaco), e l'Empoli, peggior attacco del campionato con solo 4 gol fatti. Occhio però allo score di mister Andreazzoli contro gli azzurri: nella stagione 2021/22 l'Empoli sbancò il Maradona all'andata per 0-1 con gol di Cutrone. Al ritorno realizzò una rimonta shock per il Napoli, che in vantaggio per 0-2 all'80' minuto, finì per perdere 3-2 abbandonando definitivamente la corsa Scudetto.

Pochi i dubbi di formazione: Raspadori ancora in pole su Simeone, ballottaggio serrato sull'out di sinistra tra Olivera e Mario Rui, con l'uruguagio leggermente favorito per una maglia dal 1'. L'Empoli al penultimo posto in classifica e alla disperata ricerca di punti, dovrà rinunciare a Baldanzi per infortunio. Al suo posto uno tra Cancellieri e Gyasi, a completare il reparto con il sempreverde Ciccio Caputo e Cambiaghi.

Garcia potrà contare anche su Amir Rrahmani. La sua presenza è stata in dubbio fino a pochi giorni fa, essendo prevista proprio oggi la partita tra Kosovo e Israele, valida per la qualificazione agli europei. Tuttavia, Rrahmani è stato escluso dall'elenco dei convocati, ed è quindi pienamente a disposizione del suo allenatore. Rudi Garcia ritrova Natan, dopo la squalifica scontata nel derby a Salerno per l'espulsione rimediata contro il Milan. Saranno probabilmente lui e il kosovaro a comporre la linea dei due difensori centrali. Ancora indisponibile, invece, Victor Osimhen, dovrebbe tornare arruolabile per la trasferta di Bergamo in programma tra due settimane.

Ci risiamo. Si avvicina la sosta per le nazionali e la posizione di Rudi Garcia torna fragile e fortemente in bilico. Poco più di un mese dopo la crisi post-Fiorentina, in casa Napoli non è cambiato molto ed il tecnico francese dovrà battere l'Empoli per evitare discorsi su eventuali ribaltoni in panchina. Il pareggio deludente con l'Union Berlino, subendo un gol grottesco e chiudendo con una mezz'ora a dir poco caotica, ha riaperto le discussioni sul futuro della guida tecnica che domani al Maradona non avrà margine d'errore.

