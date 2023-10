LIVE - Napoli-Fiorentina, pre-partita: ancora out Mario Rui. Fuori a sorpresa anche Nico Gonzalez

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per e seguire il live

Fonte: dal Maradona, Francesco Carbone e Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per e seguire il live

18.38 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Fiorentina, posticipo dell’ottava giornata di Serie A. Garcia non cambia gli undici prima della sosta. Davanti a Meret la linea a quattro è formata da Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Olivera. In mediana nessuna novità: giocano Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Politano, tra i più in forma, parte dal 1’ insieme a Osimhen e Kvaratskelia. Qualche novità dell’ultim’ora nei viola: il grande assente è Nico Gonzalez, che parte dalla panchina in favore di Ikone. Davanti c’è Nzola e non Beltran.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.

18.55 - Tutto pronto nello spogliatoio del Napoli al Maradona per la sfida delle 20.45 contro la Fiorentina. I social ufficiali del club azzurro hanno postato le immagini delle divise di gioco che stasera indosseranno i campioni d'Italia contro i viola. Si tratta della nuova maglia Halloween, che fa dunque il suo esordio dopo l'uscita di qualche giorno fa.

Dopo il botta e risposta, Mario Rui resta in dubbio. Il suo agente Giuffredi ha accusato duramente Garcia parlando di gestione irrispettosa e sciagurata: "Se replico ogni volta che c'è un agente che piange, passerei tutto il tempo a farlo. Io non parlo con i procuratori, il giocatore è venuto da me ed abbiamo chiarito. Mario non condivide il suo agente", la replica del tecnico prima della contro-smentita dell'agente: "Ho il dovere di precisare che mai il mio assistito ha detto a lui di non condividere le mie parole”. Il ballottaggio Mario Rui-Olivera resta aperto, considerando che Garcia teme i viola anche sul gioco aereo.

Ieri allenamento al Maradona e cena tutti insieme per iniziare a vivere nella propria testa la sfida contro la Fiorentina, un avversario ostico, aggressivo che unisce il pressing asfissiante al possesso palla e alla capacità di giocare tra le linee. Una squadra che somiglia al Napoli per identità, che più volte ha messo in difficoltà gli azzurri ma Osimhen e compagni non vogliono sbagliare la gara della verità, la verifica che stabilirà se le difficoltà delle scorse settimane sono definitivamente superate.

Rudi Garcia l'ha definita la gara più importante tra quelle finora disputate in stagione e non sembrano esserci particolari margini d'errore. Il Napoli questa sera scende in campo contro la Fiorentina con l'obiettivo - nonostante l'inizio a rilento - di accorciare a -2 sull'Inter e per restare in scia di Milan e Juventus vittoriose negli anticipi. Di fronte però ci sarà l'ostico Vincenzo Italiano che con la sua viola si presenterà al Maradona a pari punti e con sempre maggiori certezze dal punto di vista del gioco. Anche per questo, sfruttando i cinque giorni di recupero dopo il Real Madrid, il tecnico del Napoli chiederà l'ultimo sforzo prima della sosta ai giocatori più rappresentativi confermando l'11 tipo dell'ultimo periodo.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Fiorentina