LIVE - Napoli-Frosinone, prepartita: Mazzarri fa ampio turnover

20.00 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Frosinone, ottavo di finale di Coppa Italia. Mazzarri fa ricorso ad un ampio turnover a quattro giorni dalla sfida di campionato contro la Roma. In porta spazio a Gollini. In difesa Natan torna nella posizione di centrale, accanto al brasiliano gioca dal 1’ Ostigard. Sulle fasce torna titolare dopo l’infortunio Mario Rui a sinistra, con Zanoli alla prima stagionale da vice Di Lorenzo a destra. In mediana debuttano dal 1’ Demme e Gaetano, con Cajuste che completa il reparto dei tre centrocampisti. In attacco tridente inedito formato da Lindstrom, Simeone e Raspadori.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori. All. Mazzarri.

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Okoli, Monterisi, Lusuardi; Kvernadze, Bourabia, Barrenechea, Garritano, Brescianini; Cheddira, Caso. All. Di Francesco.

Sponda Frosinone, Eusebio Di Francesco potrebbe sorprendere con un cambiamento dell'assetto tattico: il tecnico starebbe pensando si schierarsi a 3 dietro: Okoli, Lusuardi e uno tra Romagnoli e Monterisi. Larghi dovrebbero posizionarsi Lirola e uno tra Garritano e Baez, con il compito di alzarsi sulla linea dei centrocampisti in fase di possesso e di arretrare formando una linea a 5 con i difensori, quando il Napoli ha la palla. In mediana pronti Barrenechea e Bourabia più di Brescianini. Non si esclude l'ipotesi che vede Harroui e Gelli alle spalle di Cheddira, aggiungendo densità nella zona centrale del campo. Di Francesco rinuncerebbe così alle due ali, schierando una formazione sull'impronta di quella vista nella gara interna contro l'Atalanta, vinta per 2-1 dai canarini”.

Mazzarri oltre Elmas perde anche Anguissa in mediana e difficilmente rischierà Zielinski. Spazio dunque a Cajuste e Gaetano nel terzetto con Lobotka (salvo una chance a sorpresa per Demme, finora ai margini). In attacco possibile tridente con Raspadori e Lindstrom ai lati e senza dubbio Simeone al centro. In difesa possibile riposo per Di Lorenzo, sempre presente, con al suo posto Zanoli nella linea con Ostigard, Natan e Mario Rui in cerca di minutaggio per entrare in condizione. Kvara e Osimhen all'occorrenza armi letali dalla panchina

Napoli e Frosinone si giocheranno l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia nel lato destro del tabellone. In palio c'è la sfida contro una tra Juventus e Salernitana: se il Napoli dovesse passare, giocherebbe in casa in gara unica avendo la testa di serie n.2 della competizione contro la n.7 della Juventus e la n.15 della Salernitana. In proiezione della semifinale, invece, Lazio e Roma sono le teste di serie nel lato destro del Napoli. Dall'altro lato del tabellone ci sono tutte le altre big Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan.

Si torna subito in campo. Dopo le due vittorie con Braga e Cagliari, il Napoli di Walter Mazzarri affronta il Frosinone agli ottavi di Coppa Italia con l'obiettivo di passare il turno ed allungare a tre le vittorie di fila al Maradona, completando così il pieno di fiducia in vista della gara delicatissima con la Roma. Per il Napoli si profila un ampio turnover, considerando anche lo sforzo dell'ultimo periodo e le tante gare ravvicinate, ma anche la necessità di recuperare diversi elementi dal punto di vista fisico e dare spazio ad altri che hanno avuto poche possibilità. Mazzarri però avrà solo un allenamento e poco più per valutare anche il recupero fisico dei titolari da confermare in quei ruoli dove - a causa degli infortuni - non sarà possibile ruotare completamente.

