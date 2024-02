LIVE - Napoli-Genoa, prepartita: torna Meret, Ostigard e Mazzocchi dal 1'. Out Malinovskyi

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

13.58 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Genoa, anticipo della 25ª giornata di Serie A. Mazzarri torna al 4-3-3 avendo a disposizione tutta la rosa tranne Osimhen e lo squalificato Juan Jesus. In porta torna il recuperato Meret. In difesa Di Lorenzo e Mazzocchi sulle fasce, al centro Rrahmani fa coppia con Ostigard. In mediana esordio con la maglia azzurra per Traorè, completano il reparto Anguissa e Lobotka. In attacco il tridente è composto da Politano e Kvaratskhelia ai lati di Simeone.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.

Considerando le ultime dieci partite di campionato, il Napoli è la squadra con meno gol realizzati (sei) al pari dell'Empoli.

Il Genoa è sia l’unica squadra a non aver segnato nei minuti di recupero finali di questo campionato sia quella ad aver subito più gol oltre il 90° minuto (sette). Matteo Politano ha realizzato cinque gol contro il Genoa in Serie A, incluse tre marcature nelle ultime quattro sfide contro il Grifone – contro nessuna squadra ha segnato di più nel massimo campionato (a quota cinque anche contro il Milan).

Il Genoa è il bersaglio preferito di Giacomo Raspadori in Serie A: quattro gol. L’ultima rete del classe 2000 in campionato risale però al 4 novembre scorso contro la Salernitana: da allora ha disputato 12 gare, solo due volte in Serie A l’attaccante italiano ha collezionato più match di fila senza marcature: 14 tra l’agosto e il dicembre 2021 e 14 tra il settembre 2022 e l’aprile 2023.

In casa Genoa, Gilardino potrà disporre di quasi tutti gli effettivi: l'unico assente è l'infortunato Matturro. Pronto quindi il classico 3-5-2 con Martinez tra i pali e davanti a lui Vasquez, Bani e De Winter che torna dalla squalifica. Sulle corsie laterali agiranno Martin e Sabelli, in pole su Spence. In mezzo accanto a Badelj e Frendrup potrebbe esserci la sorpresa Messias, con Malinovskyi inizialmente dalla panchina. Intoccabile davanti la coppia Retegui-Gudmundsson.

Il Napoli tornerà in campo ancora senza Osimhen, che non rientra nella lista dei convocati. Per il resto, buone notizie per Mazzarri, che dovrà però fare a meno dello squalificato Juan Jesus: pronto Natan. Si torna al 4-3-3 con Meret che fa il suo ritorno tra i pali e difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui. A centrocampo la possibile sorpresa potrebbe essere Traorè, al posto di Zielinski, nel terzetto con Lobotka e Anguissa. In attacco si va verso la conferma di Simeone, con Kvaratskhelia e Politano sulle corsie.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Genoa