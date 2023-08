LIVE - Napoli-Girona, pre-partita: squadre arrivate al Patini, a breve le formazioni ufficiali

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: Da Castel di Sangro Pierpaolo Matrone, Francesco Carbone e Antonio Noto

17.30 - Il Girona è arrivato al Patini in pullman. Il Napoli è già presente allo stadio da qualche minuto.

17.00 - I tifosi cominciano a riempire il Patini. Cancelli aperti, manca un'ora e mezza al fischio d'inizio.

15.45 - Per la gara già da ieri è stato raggiunto il sold-out, nonostante la capienza del Patini sia stata aumentata proprio per soddisfare le tante richieste arrivate per le restanti tre partite di questa seconda parte di preparazione estiva.

Amici di Tuttonapoli, buonasera da Castel di Sangro e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Girona, quarto test estivo, il secondo nel ritiro pre-campionato qui in Abruzzo. La gara inizierà alle 18:30 allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro ed è disponibile in diretta Tv in pay per views su Sky mentre la diretta testuale sarà disponibile su Tuttonapoli.net, come sempre, con ampio pre e post-partita.