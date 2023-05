LIVE - Napoli-Inter 0-0: termina il primo tempo

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: di Francesco Carbone ed Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Si chiude 0-0 la prima frazione del Maradona tra Napoli e Inter: nerazzurri in 10 uomini per l'espulsione di Gagliardini. Squadre negli spogliatoi.

18:48 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

45' - Concesso un minuto di recupero.

41' - ESPULSO GAGLIARDINI! INTER IN 10! Fallo in ritardo ed in scivolata di Gagliardini su Anguissa, stavolta per Marinelli non si soni dubbi;: secondo giallo e rosso.

38' - Continua il lunghissimo possesso palla del Napoli, ma l'Inter si difende con ordine e senza affanni.

33' - OSIMHEN! Dopo un batti e ribatti in area sugli sviluppi di un angolo, il nigeriano tenta la rovesciata e spedisce la palla fuori.

30' - Kvara serve in area Osimhen, che stoppa il pallone ma non riesce a darlo ad Elmas e la difesa dell'Inter spazza via.

27' - Il Napoli continua a fare la partita e ad attaccare, l'Inter continua a difendersi.

24' - Gagliardini, appena ammonito, entra in ritardo su Kvaratskhelia: Marinelli fischia il fallo ma incredibilmente non estrae il secondo giallo.

23' - Elmas va al traversone morbido dalla destra: Osimhen al centro dell'area stacca di testa ma il pallone è debole. Blocca Onana senza problemi.

18' - Gagliardini commette fallo su Di Lorenzo e viene ammonito.

17' - ANGUISSA! Altra occasione per il centrocampista azzurro che, spalle alla porta, si gira e calcia col mancino mandando il pallone a un soffio dal palo alla sinistra di Onana.

12' - ANGUISSA! Sugli sviluppi del calcio di punizione, Zielinski serve in area il compagno che calcia sul fondo da ottima posizione.

11' - Brutto fallo da dietro di De Vrij ai danni di Osimhen: fischia Marinelli che però nom estrae il giallo.

8' - Ritmi alti fin dai primi minuti, con le due squadre che per il momento battagliano soprattutto in mezzo al campo.

4' - Napoli subito con in mano il pallino del gioco, Inter che si difende e prova a ripartire.

2' - Olivera prova subito il lancio in area per Osimhen, che però non va sul pallone del compagno poi bloccato da Onana.

18:02 - PARTITI! INIZIA IL MATCH!

18:00 - Viene osservato un minuto di silenzio per le vittime del maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna.

17:55 - Squadre in campo, parte l'inno della Lega Serie A. Tutto pronto per il fischio d’inizio.

17.52 - L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida casalinga contro l’Inter.

Kvara e Osimhen titolari: sono al top? "Lo vedremo dentro la gara. A questo punto del campionato ci si porta sempre dietro qualcosa. Arriviamo con la formazione che ha giocato più spesso, si sono allenati bene in settimana e sono molto fiducioso. Siamo pronti ad assorbire l'affetto die nostri tifosi".

Quale sensazione le dà affrontare l'Inter? "Essere orgoglioso di aver allenato una squadra prestigiosa come l'Inter. Vanno fatti i complimenti: hanno fatto un grande campionato e averli messi così dietro dà la dimensione della nostra impresa avendo vinto il campionato così in anticipo. Sono stati bravi, si sono fatti trovare pronti in Champions e sono in finale meritatamente. Siamo arrivato in un momento particolare e con delle defezioni al momento die quarti. Ci è capitato di tutto in quelle due partite".

Che sensazione ha se pensa a Napoli? "Bellissima. Da qualsiasi parte vai ti riconoscono e ti vogliono trasferire il loro affetto. Bisogna prendere il massimo da tutte le situazioni che ti capitano. Siamo su un treno ad alta velocità: provo solo assoluta felicità".

17.45 - Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match esterno sul campo del Napoli.

Uscire bene con la palla può essere la chiave oggi? "Conosciamo le potenzialità del Napoli. Bisognerà fare una partita importante, l'abbiamo preparata bene cercheremo di fare una gara di qualità".

Oggi Lukaku e Correa in avanti, ma lei in attacco ha 4 titolari. "Tutti ci stanno dando una grossa mano. Siamo alla quindicesima partita in 50 giorni, ho bisogno dell'intera rosa e per questo siamo riusciti a fare un percorso del genere".

Cosa le dà la conferma verbale di Zhang dopo il derby di ritorno di Champions? "Io sono sempre stato tranquillo. So in che società lavoro e, quando abbiamo perso qualche partita, abbiamo cercato sempre qualche soluzione. Abbiamo fatto un grande percorso nelle coppe e in campionato ci manza ancora qualche punto per qualificarci alla prossima Champions".

17.36 - Joaquin Correa, intervistato da Dazn prima di Napoli-Inter, ha raccontato la settimana nerazzurra, fresco di approdo in finale di Champions League: "Sono stati bei giorni, abbiamo fatto la storia. Andare in finale dopo tanti anni credo sia importante, ce l'abbiamo messa tutta e abbiamo preparato bene questa partita, vogliamo portarci a casa i tre punti"

Oggi vincendo potreste chiudere il discorso Champions e concentrarvi sulle due finali… "Sappiamo che vincendo oggi faremmo un grande passo in avanti, però tutte le partite sono difficili. Loro sono i campioni d'Italia e hanno fatto benissimo, ma siamo pronti".

17.35 - Il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida casalinga contro l’Inter: "Dopo Monza abbiamo detto che dobbiamo migliorare e prendere le partite in maniera seria. Dobbiamo anche spingere Osimhen verso il titolo di capocannoniere. Mancano le ultime tre partite, il campionato non è finito".

17.33 - Luciano Spalletti, intercettato da Dazn nel tunnel degli spogliatoi prima di Napoli-Inter, ha salutato così la squadra nerazzurra, sua ex prossima alla finale di Champions League: "Eccoli, i finalisti".

17:24 - Squadre in campo per il riscaldamento.

17.15 - Dopo la Croce di Merito dell’Ordine costantiniano di San Giorgio ricevuta ieri alla Nunziatella, altra onorificenza per Aurelio De Laurentiis, premiato con il presidente anche Luciano Spalletti. Il patron e il tecnico del Napoli sono stati insigniti al Maradona, prima della sfida con l'Inter, con una medaglia d’oro di di benemerenza consegnata al centro del terreno di gioco dal principe Carlo di Borbone, erede della dinastia. Stessa onorificenza simbolica anche all’intera squadra vincitrice dello scudetto.

16.55 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Inter, match delle 18 valido per la 36ª giornata di Serie A. Spalletti recupera Kvaratskhelia e ripropone i titolarissimi dall’inizio. In porta torna Meret, difesa a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. A centrocampo confermati Anguissa e Lobotka, torna dal 1’ Zielinski. Nel tridente d’attacco Osimhen al centro, il recuperato Kvaratskhelia a sinistra e a destra Elmas.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. All. Simone Inzaghi.

Defezione dell'ultim'ora per l'Inter? I nerazzurri oggi saranno impegnati sul campo dei campioni d'Italia del Napoli e Simone Inzaghi potrebbe esser costretto a fare a meno di André Onana. Il portiere camerunese ha qualche linea di febbre e potrebbe dare forfait. In preallarme Samir Handanovic.

Luciano Spalletti in mattinata ha diramato la lista dei convocati per la partita di oggi contro l'Inter. Kvaratskhelia è recuperato e regolarmente in lista. Si rivede anche Mario Rui, al rientro dall'infortunio.

Luciano Spalletti dovrebbe mandare in campo i titolarissimi nella sfida di questo pomeriggio con l'Inter al Maradona. Kvaratskhelia è recuperato e ritroverà il suo posto in attacco, insieme a Osimhen e a Politano che dovrebbe spuntarla su Elmas. In difesa Olivera a sinistra, benché Mario Rui andrà in panchina. Inzaghi invece fa turnover e dovrebbe lanciare D'Ambrosio, Bellanova, Asllani, Gagliardini e Correa.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Inter