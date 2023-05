LIVE - Napoli-Inter, pre-partita: azzurri in formazione tipo, turnover per Inzaghi

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Defezione dell'ultim'ora per l'Inter? I nerazzurri oggi saranno impegnati sul campo dei campioni d'Italia del Napoli e Simone Inzaghi potrebbe esser costretto a fare a meno di André Onana. Il portiere camerunese ha qualche linea di febbre e potrebbe dare forfait. In preallarme Samir Handanovic.

Luciano Spalletti in mattinata ha diramato la lista dei convocati per la partita di oggi contro l'Inter. Kvaratskhelia è recuperato e regolarmente in lista. Si rivede anche Mario Rui, al rientro dall'infortunio.

Luciano Spalletti dovrebbe mandare in campo i titolarissimi nella sfida di questo pomeriggio con l'Inter al Maradona. Kvaratskhelia è recuperato e ritroverà il suo posto in attacco, insieme a Osimhen e a Politano che dovrebbe spuntarla su Elmas. In difesa Olivera a sinistra, benché Mario Rui andrà in panchina. Inzaghi invece fa turnover e dovrebbe lanciare D'Ambrosio, Bellanova, Asllani, Gagliardini e Correa.

