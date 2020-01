LIVE - Napoli-Inter, pre-partita: Di Lorenzo centrale con Manolas, c'è Fabian

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

20.05 - Squadre in campo, fischi per l'Inter.

19.41 - Ecco anche la formazione scelta da Antonio Conte per il match del San Paolo:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lukaku, Lautaro. Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, Dimarco, Lazaro, Borja Valero, Sensi, Barella, Politano, Sanchez, Esposito.

19.36 - E' stata diramata pochi istanti fa la formazione ufficiale del Napoli, scelta da Rino Gattuso per affrontare i nerazzurri: Di Lorenzo dirottato al centro della difesa con Manolas, Hysaj e Mario Rui sugli esterni. Fabiàn che dovrebbe posizionarsi come play basso con Allan e Zielinski ai suoi lati, mentre in avanti il tridente composto da Callejon, Milik ed Insigne.



NAPOLI (4-3-3): Meret, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Panchina: Ospina, Karnezis, Tonelli, Luperto, Elmas, Leandrinho, Gaetano, Younes, Lozano, Llorente.

L'Inter non vince in Serie A al San Paolo dall'ottobre 1997: da allora nove successi partenopei e quattro pareggi. I nerazzurri, inoltre, hanno solo due gol nelle ultime sei sfide di Serie A contro gli azzurri. Non solo i precedenti sorridono ai partenopei: il Napoli ha sempre vinto la prima gara del nuovo anno nelle ultime otto occasioni in campionato: già record assoluto di successi consecutivi nella storia della Serie A. L'Inter ha però dati straordinari quest'anno: ha perso solo una delle ultime 13 trasferte di Serie A e risale a quell'1-4 subito proprio contro il Napoli nell'ultima gara esterna della scorsa stagione.

Al San Paolo arriva l'Inter capolista e la complessità della sfida ci fornirà risposte importanti sullo stato di salute della squadra di Gattuso. L'armata solidissima di Conte ci dirò se il Napoli è quello del primo tempo col Sassuolo, destinato quindi ad un girone di ritorno di transizione, oppure quello del secondo tempo che, sì sprecherà tanto (è la squadra che tira di più in Italia ed in Europa con la media di 20.1 davanti ad Atalanta e City, ma l'ottavo attacco per realizzazioni) ma ha mostrato almeno equilibrio e quello spirito del proprio allenatore che può far pensare a qualche posizione recuperata.

La rinascita del Napoli passa dal San Paolo. La vittoria sul campo del Sassuolo ha lasciato piccoli segnali di ripresa, limitati al secondo tempo, ma soltanto le prossime gare chiariranno l'effettiva crescita della squadra di Gattuso, chiamata a far tornare un fortino l'impianto di Fuorigrotta. Una situazione paradossale per il Napoli, imbattuto in casa nei gironi di Champions dal novembre 2017 (contro il City) ma che in serie A quest'anno non vince dal 19 ottobre e da allora ha conquistato appena due punti (contro Genoa ed Atalanta) e rimediato brutte figure lasciando i tre punti a Bologna e Parma. Ottavo posto in classifica, ma addirittura undicesimo rendimento casalingo del campionato. E' proprio al San Paolo che il Napoli - con soltanto tre vittorie - ha perso terreno, in ottica quarto posto, ma anche da Atalanta, Cagliari e Parma che - pur senza avere grande continuità - hanno una o due vittorie in più degli azzurri.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Inter! Non poteva esserci inizio d'anno più complicato per il Napoli. Al San Paolo arriva infatti l'Inter di Antonio Conte, che apre un ciclo terribile di gare (Lazio, Fiorentina e Juventus a seguire) che darà indicazioni importanti sulla squadra di Gattuso dopo la vittoria col Sassuolo. I nerazzurri dividono la testa della classifica con la Juventus, ma fuori casa hanno più punti dei bianconeri e sono imbattuti. L'ultimo ko dell'Inter infatti risale alla scorsa stagione, proprio al San Paolo per addirittura 4-1. Da quel momento tante cose sono cambiate e le due squadre arrivano alla sfida con 18 punti di distacco, frutto della crescita dei nerazzurri sotto ogni punto di vista con Conte, ma anche di un Napoli reduce da mesi disastrosi, culminati col cambio in panchina ed il ritorno al vecchio 4-3-3.