LIVE - Napoli-Inter, pre-partita: torna Osimhen dal 1', si va verso Natan terzino!

Fonte: di Francesco Carbone, Antonio Noto ed Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Fuorigrotta si affronteranno le due squadre che in questo campionato hanno effettuato più tiri (233 vs 212), toccato più palloni in area avversaria (414 vs 400), totalizzato più Expected Goals (25.5 vs 25.9) ed infine segnato più reti (26 vs 30).

Inzaghi si affiderà di nuovo all'undici sceso in campo una settimana fa a Torino contro la Juventus. Dopo il turn over di Champions, in attacco si rivedrà quindi la coppia Lautaro-Thuram, con il recuperato Dumfries sulla destra e il riposato trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan a centrocampo. In difesa sono ancora ai box Bastoni e Pavard (l'azzurro dovrebbe rivedersi sabato prossimo contro l'Udinese, il francese avrà bisogno di altri 15 giorni e punta Bologna o Lecce prima di Natale): il terzetto davanti a Sommer sarà composto da Darmian, De Vrij e Acerbi.

Si va verso un cambio in difesa per il big match di stasera contro l'Inter. Nel match di Champions League col Real Madrid aveva giocato Juan Jesus da terzino sinistro, in virtù delle assenze di Mario Rui e Mathias Olivera. Una scelta che Walter Mazzarri non dovrebbe confermare nella partita del suo ritorno al Maradona. Sulla corsia mancina, infatti, dovrebbe agire Natan, che lascerebbe così il posto a Ostigard accanto a Rrahmani. Ad annunciarlo è il giornalista Carlo Alvino su Twitter: "Da destra verso sinistra… Scelta effettuata… Quasi obbligata… Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan… Panchina per Juan Jesus, difensore “superstite”".

Che opportunità per il Napoli. Reduce in campionato dalla vittoria di Bergamo, la squadra di Walter Mazzarri questa sera ha la chance di dare un senso al proprio campionato battendo l'Inter ed in quel caso accorciando fino al -5 dalla squadra considerata dai più come la vera favorita. Un ritorno al Maradona tutt'altro che banale dunque per Mazzarri, atteso dal sold-out a Fuorigrotta dove il Napoli in questa stagione ha incontrato le maggiori difficoltà con appena due vittorie su otto partite e le sconfitte contro Lazio, Real Madrid, Fiorentina ed Empoli. Il tecnico dei partenopei non ha parlato in conferenza stampa e la vigilia è stata caratterizzata dalle parole di Aurelio De Laurentiis.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Inter