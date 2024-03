LIVE - Napoli-Juventus, prepartita: Maradona sold-out! Attesa per le formazioni

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

18.00 - Cancelli aperti al Maradona. Già dalle 17 tifosi in fila in attesa di entrare nell'impianto di Fuorigrotta, che per il posticipo della 27esima giornata di Serie A farà registrare il tutto esaurito.

L'ultima sconfitta interna del Napoli contro la Juventus risale addirittura a marzo 2019: Napoli-Juventus 1-2 con i gol di Pjanic, Emre Can e Callejon. Da lì in poi quattro vittorie nei successivi quattro incroci. Il Napoli non vince due partite consecutivamente in campionato dal 30 settembre 2023, quando sedeva ancora Garcia sulla panchina azzurra: Lecce-Napoli 0-4 e Napoli-Udinese 4-1 la gara precedente.

Due i dubbi principali di Francesco Calzona, il primo riguarda il terzino sinistro: è ballottaggio serrato tra Olivera e Mario Rui, con l'uruguagio leggermente in vantaggio. L'altra riflessione riguarda la mezzala: Traoré potrebbe essere confermato dopo l'ottima prestazione contro il Sassuolo, ma c'è Zielinski a insidiarlo per una maglia dal 1'. Per il resto le scelte dovrebbero essere abbastanza chiare: sempre Meret tra i pali con Di Lorenzo a destra e Rrahmani centrale insieme a Juan Jesus che tornerà titolare. In mediana non si toccano Lobotka e Amguissa, così come il tridente offensivo Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. Non saranno a disposizione per infortunio Ngonge e Cajuste.

In casa Juventus, Rabiot e McKennie saono ko per infortunio. Per quanto riguarda le scelte di formazione in difesa, si dovrebbe andare verso la conferma di Gatti, Bremer e Rugani, ma non è da escludere un recupero in extremis di Danilo. A centrocampo i dubbi sono parecchi, visto anche le assenze pesanti. Al momento, Alcaraz e Cambiaso sono i favoriti per sostituire Rabiot e McKennie. Allegri, però, potrebbe valutare anche l’opzione di spostare Danilo in mezzo al campo. A completare la mediana, invece, ci sarà Locatelli, mentre sulle fasce dovrebbe toccare a Weah e Kostic. In attacco, Vlahovic è inamovibile, al suo fianco, al momento, è favorito Yildiz, ma Chiesa ha smaltito la botta al piede e scalpita per giocare dal primo minuto.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Juventus