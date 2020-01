LIVE - Napoli-Lazio 1-0 (2' Insigne): espulso Leiva! Ristabilita la parità numerica

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

38' - Radu va in verticale da Caicedo, che si accorge di essere in fuorigioco e si disinteressa del pallone

37' - Nulla di grave per Manolas, che si rialza. Resta in campo l'ex Roma.

35' - Immobile prova a calciare dall'interno dell'area, ma Manolas chiude in scivolata. Il centrale azzurro rimedia anche un colpo alla testa e resta a terra.

34' - Milinkovic-Savic lancia in profondità per Immobile, che vince il duello in velocità con Manolas ma si trascina la sfera oltre la linea di fondo.

33' - Scucchiaiata per Caicedo, che di testa appoggia ad Immobile, beccato in offside

32' - Uno-due tra Insigne e Zielinski. Va a terra al limite il numero 24, ma non c'è fallo. Possesso alla Lazio.

31' - Sventagliata a sinistra per Lulic, ma Callejon è bravo ad andare in ripiegamento e alleggerire servendo Ospina di testa.

29' - La Lazio si risistema con la linea di difesa a quattro dopo l'espulsione di Leiva. Lazzari gioca un po' più arretrato e Radu largo a sinistra.

27' - Callejon scarica su Demme, che va al traversone ma non trova Milik in area.

24' - DOPPIA AMMONIZIONE PER LUCAS LEIVA! Il brasiliano commette prima fallo su Zielinski, partito in contropiede, si becca il primo giallo, poi inveisce contro l'arbitro che lo butta fuori!

22' - Sostituzione per il Napoli: fuori Lobotka, dentro Luperto.

21' - Gattuso prova a risistemare la difesa: già pronto Luperto a due passi dalla panchina. L'ex Empoli andrà al centro, Di Lorenzo si sposterà sulla destra.

19' - SECONDO GIALLO PER HYSAJ! NAPOLI IN DIECI UOMINI! Hysaj viene espulso per un intervento da dietro ai danni di Immobile: secondo giallo e rosso.

17' - Sponda di Milik per Zielinski, Acerbi interviene in gioco pericoloso per anticipare l'ex Empoli: punizione dal limite per il Napoli.

16' - Parolo trova il corridoio per Caicedo, che da posizione defilata libera il mancino: blocca in due tempi Ospina

14' - Acerbi commette fallo su Milik e si becca il giallo.

13' - IMMOBILE! Lazzari mette il turbo sulla destra e va via indisturbato. Cross morbido per Immobile, ma la sua incornata si spegne sul fondo.

11' - Atmosfera vibrante al San Paolo. Tante scintille in campo, Massa deve sedare un battibecco tra Caicedo e due o tre azzurri.

10' - IMMOBILE SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE! Incredibile scivolone dell'attaccante di Torre Annunziata: perde il piede d'appoggio al momento del tiro e colpisce malissimo il pallone, mettendo fuori.

8' - CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Cross per Caicedo, Hysaj nel tentativo di liberare scalcia l'ecuadoregno, che comunque riesce a colpire di testa. Per Massa penalty e giallo per l'albanese

7' - MILINKOVIC-SAVIC! Demme perde palla, riparte la Lazio. Caicedo appoggia a Milinkovic che calcia, Ospina respinge.

5' - Lancio di Mario Rui, profondo a cercare Milik. Non ci arriva il polacco, fa prima Strakosha

2' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! INSIGNE! Ripartenza veloce del Napoli, che esce bene dal primo pressing della Lazio. Apertura a sinistra per Insigne, che converge, dribbla Luiz Felipe e da posizione defilata infila Strakosha!

20:47 - INIZIATA LA GARA!

Comunicate la formazione ufficiali di Napoli-Lazio: c'è Ospina a difendere i pali. In difesa confermato Di Lorenzo come difensore centrale, al suo fianco Manolas. Hysaj e Mario Rui sono i due terzini. Esordio dal primo minuto a centrocampo per Lobotka e Demme. In attacco non c'è Lozano, spazio al tridente Callejon, Milik, Insigne. Nella Lazio out Luis Alberto, c'è Parolo dal primo minuto. Inzaghi ripropone in attacco la coppia Immobile-Caicedo, fuori Correa.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Immobile, Caicedo.

Piccola accelerata nelle ultime ore per i biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli-Lazio che si disputerà questa sera. Pochi centinana di biglietti per il sold-out nei Distinti mentre c'è ancora disponibilità per la Curva B. A rilento la Curva A.

Inzaghi dovrebbe proporre diversi cambi, pur avendo poche alternative per le assenze di Marusic, Lukaku e Cataldi, oltre a Correa non al meglio che sarà in panchina solo per una parte di gara. Possibile turnover in porta con Proto che insidia Strakosha, che convive anche con un fastidio al gomito, ed in difesa per la possibile assenza di Radu per una botta: Luiz Felipe e Bastos sono in vantaggio su Patric per i due posti al fianco di Acerbi. A centrocampo rientra Lulic mentre resterà fuori (in vista del derby) Luis Alberto, che sarà rimpiazzato da Parolo. In attacco la coppia Caicedo-Immobile.

Ancora out Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Mertens, Gattuso ha perso anche Allan per un affaticamento muscolare e Younes per una contusione. Tra i pali potrebbe tornare Meret, scivolato indietro a Ospina nelle gerarchie, mentre in difesa rientra (dopo la squalifica) Mario Rui che quindi potrebbe permettere ad Hysaj di tornare a destra (con Di Lorenzo centrale, favorito su Luperto per far coppia con Manolas). A centrocampo esordio da titolare per Demme, reduce da trenta minuti con la Fiorentina, con Zielinski ed uno tra Lobotka, Elmas o Fabian. In attacco con Milik e Insigne dovrebbe esserci Lozano, alla prima chance da titolare in campionato con Gattuso.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia - In pieno caos mentale, tecnico e tattico, il Napoli scenderà in campo contro la Lazio per un posto in semifinale di Coppa Italia. L'ultima polemica che accompagna gli azzurri riguarda il ritiro, annunciato dopo la gara con la Fiorentina, e voluto dalla squadra secondo quanto dichiarato da Gattuso, e concluso il mattino seguente, di comune accordo con l'allenatore dopo un lungo confronto a notte inoltrata. La gara con la Fiorentina, persa dopo una delle più brutte prestazione degli ultimi anni, ha lasciato ulteriori scorie mentali che il Napoli dovrà provare a lasciarsi alle spalle per ripetere la prestazione proprio offerta contro la Lazio all'Olimpico, nonostante il risultato avverso per un errore individuale. La squadra di Inzaghi invece arriva a Fuorigrotta con ulteriori certezze, avendo portato la striscia di vittorie consecutive a quota 11, liquidando la Sampdoria con una goleada ed una partita chiusa in appena 20 minuti per poi risparmiare le energie proprio per il San Paolo.LE ULTIME SUL NAPOLI -