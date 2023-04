LIVE - Napoli-Milan 0-1 (43' Giroud): secondo tempo in corso

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

21' - CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Mario Rui entra in ritardo su Leao che è bravo a scaricare subito palla. Per Marciniak nessun dubbio: penalty.

26' - ZIELINSKI! Sovrapposizione interna di Di Lorenzo che appoggia in area per l'accorrente Zielinski: tiro debole, blocca Maignan.

28' - GIROUD! CHE PARATA DI MERET! Imbucata in area per il francese, che si gira bene ed esplode il mancino da distanza ravvicinata: Meret col piede dice di no.

33' - Non ce la fanno Mario Rui e Politano: doppio cambio per il Napoli, entrano Olivera e Lozano.

37' - Palla in area per Lozano, che finisce a terra su un intervento di Leao. Per l'arbitro è angolo. Check in corso.

39' - Altro attacco del Napoli a pieno organico. Lozano cerca di calciare, ma arriva addirittura Giroud in ripiegamento a mettersi tra palla e piede per farsi scalciare. Punizione.

45'+6 - Giallo per Di Lorenzo a causa di un fallo su Bennacer, lanciato in contropiede.

51' - Kvaratskhelia prova a partire in contropiede e fa quaranta metri palla al piede, poi cerca Lozano in area ma sbaglia la misura dell'appoggio.

58' - KVARATSKHELIA! Dribbling in mezzo a Calabria e Krunic, ingresso in area e sinistro alto di poco sopra la traversa.

2' - Primo spunto di Kvaratskhelia in mezzo a due. Il georgiano passa poi da Ndombele, che forza subito la giocata per Zielinski: Krunic lascia sfilare sul passaggio sbagliato.

21:00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

20:58 - Boato incredibile del Maradona al termine dell'inno della Champions.

20:56 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Atmosfera da brividi al Maradona, quasi tutto pronto per Napoli-Milan!

20:54 - Continua la contestazione nei confronti di Theo dopo la gara d'andata tra Napoli e Milan. Fischi assordanti per Theo Hernandez all’annuncio formazioni. Inoltre il pubblico del Maradona riserva il coro "Figlio di put***a" per il terzino rossonero.

20.48 - Grosso striscione esposto in Curva A per la super sfida di Champions League contro il Milan. E' chiaro il messaggio dei tifosi alla squadra: "Vogliamo 60mila leoni!”.

20.46 - Dal Settore Ospiti parte il coro: "Odio Napoli". Prontamente tutto lo stadio copre i milanisti con una selva di fischi.

20.45 - Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuto dal fischio d’inizio della sfida di Champions col Milan.

Quanto è tranquillo della presenza in campo di Osimhen e quale sarà la sua durata? “Siamo molto contenti del rientro di Victor, non sappiamo per quanto ce ne avrà ma è un calciatore che riesce andare anche oltre. Speriamo che terrà per tutta la partita”.

Le scelte di Spalletti: “Mario Rui ha una qualità tecnica importantissima, lo dimostrano i tanti assist. Dovendo fare la partita può diventare determinante. Ndombelé è fresco, sabato era squalificato e oggi si può contare sulla sua freschezza. Politano perché rispetto a Lozano è più palleggiatore, meno verticale, credo l’abbia scelto per questo”.

Pensi di averla scampata non avendo portato un divo come Cristiano Ronaldo in spogliatoio? È stata una scelta ponderata? “Non ci abbiamo mai pensato, avevamo parametri da rispettare. Abbiamo pensato di poter arrivare a stupire grazie ad un grande gruppo di ragazzi che avevano tanta voglia di dimostrare”.

Sul futuro: “Credo che la forza di un club sia la lungimiranza, non credo che ci siano direttori che non pensino al futuro. Dobbiamo farci trovare pronti, ma in questo momento dobbiamo goderci quello che sta succedendo”.

20.42 - Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Napoli-Milan.

Che emozioni provi? “Ci sono le emozioni quelle personali che mi legano a questo stadio, il primo scudetto e le sfide con Maradona… Ci sono anche quelle da dirigente, ci giochiamo la semifinale. È motivo di grande orgoglio”.

Raggiungere la semifinale è importante per il futuro, anche economico, del club? “È chiaro che sia così, c’è la parte economica che è molto importante. Poi c’è la parte sportiva… Entrare nelle prime 4 dopo 16 anni che non ci sei è alzare il livello. Queste partite servono a testare il livello dei calciatori, per tanti è la prima volta”.

Ora parli meno? “Diciamo che da dirgente mi capita più spesso di parlare personalmente con calciatori in difficoltà o che affrontano un partita come questa. Non ho parlato molto, ho osservato tanto. Abbiamo giocatori come Leao e Theo, per fare un esempio, che a volte vanno stimolati, in questo caso non c’è bisogno grazie a Dio”.

Il rischio di non arrivare tra le prime quattro in Serie A. Cos’è più importante? “Innanzitutto arrivare tra le prime quattro in Europa vuol dire avere una chance in finale e di vincerla. Noi tutti che ci siamo stati sappiamo che questi treni passano e li devi prendere perché non sempre ripassano. Naturalmente dal punto di vista economico e di crescita sportiva riuscire ad arrivare tra le prime 4 in Serie A è fondamentale. In questo momento ci siamo ma giocata questa partita non potremo più fare come abbiamo fatto in campionato, dobbiamo essere più concreti e più Milan con squadre che magari possono stimolare in maniera diversa rispetto a queste sfide”.

La semifinale in Youth League: “È un grandissimo traguardo. Anche lì facciamo un pochino fatica in campionato ma è un traguardo incredibile. Ci saremo con Ricky Massara e speriamo di qualificarci per la finale”.

20.39 - Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League: "Siamo orgogliosi di essere qui e di giocarci una semifinale di Champions. C'è un po' di vantaggio da parte del Milan che ha fatto un gol in casa, ci mancano due giocatori importanti, ma stasera dobbiamo pensare al campo, a fare una grande gara e continuare a fare la storia".

De Laurentiis ha incontrato il procuratore di Kvara "Lui ha tanti anni di contratto. Noi abbiamo un modo di lavorare che ci porta ad essere sempre in contatto con le agenzie e gli agenti: c'è tempo per certi discorsi, ora pensiamo alla gara di questa sera".

Sarà l'uomo in più stasera? "E' un giocatore molto importante, l'ha dimostrato.

Poteva fare il centravanti nel match d'andata? Inutile pensarci, pensiamo a questa gara. Stiamo molto meglio rispetto a 15 giorni fa e il Napoli conta come 'noi', non come giocatore singolo".

S'è mai trovato in un'atmosfera così? "E' una giornata particolare, molto bella. Sono qui da otto anni, abbiamo giocato gare importanti e quella di stasera è probabilmente la più speciale. Ci può proiettare a una semifinale a cui nessuno prima avrebbe mai creduto".

20.17 - Nel pre-partita di Napoli-Milan, l'allenatore rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Deve essere un Milan di altissimo livello. Non possiamo gestire la partita, dobbiamo giocare da Milan".

Cambierete qualcosa? "Nella nostra costruzione cercheremo di prenderci dei vantaggi. Gestire la palla sarà importante per far lavorare il Napoli".

Come stanno i suoi giocatori? "Sono concentrati ma sereni. È il nostro modo di stare insieme e di lavorare. Anche la gioventù ci aiuta in questo senso".

20.00 - Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity nel pre Napoli-Milan: "Manca poco, ci siamo concentrati bene. Sappiamo di dover scendere in campo e dimostrare ciò che abbiamo fatto in campionato. La partita è lunga, servirà mantenere l'equilibrio".

Quanto è determinante Osimhen? "Tanto, ti dà profondità ed è bravo in campo aperto. Dovremo essere bravi a metetrlo a loro agio".

Cosa avete imparato dalle prima due sfide contro il Milan? "Sapevamo che il Milan è una squadra fortissima con grandi giocatori. Dovremo essere equilibrati e non lasciare spazio ai contropiedi".

Oggi un grande stadio Maradona... "I nostri tifosi sono stati sempre presenti: ci daranno una grandissima mano".

19.38 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Milan, quarto di ritorno di Champions League in programma alle 21 al Maradona. Spalletti sostituisce gli squalificati Kim e Anguissa, con Juan Jesus e Ndombele. Tra i pali confermato Meret, insieme al brasiliano Rrahmani al centro della difesa, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. A centrocampo completano il reparto insieme all’ex Tottenham, Lobotka e Zielinski. In attacco Politano vince il ballottaggio con Lozano, e forma il tridente con i rientranti dal 1’ Osimhen e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim, Bennacer, Leao; Giroud. All. Stefano Pioli

19.23 - Il Milan con grande difficoltà sta raggiungendo lo stadio Maradona. Il pullman rossonero è inseguito da tanti tifosi del Napoli a bordo di motocicli, tra questi spunta anche un bara.

19.20 - Il Napoli ha fatto il suo ingresso allo Stadio Maradona a un'ora e 45 minuti dal fischio d'inizio del match contro il Milan tra i cori dei tantissimi tifosi partenopei presenti.

18:10 - Ha iniziato a piovere a Napoli e la tangenziale risulta già intasata con lunghe code di macchine.

18: 00 - Tornelli aperti, come comunicato già ieri dal club in modo da partire con i controlli e favorire l'accesso senza particolare ressa. Lo stadio Maradona sarà tutto esaurito questa sera.

Nonostante la botta rimediata nella gara di andata che lo ha costretto a dosarsi negli allenamenti dell'ultima settimana, Olivier Giroud non ha intenzione di saltare un appuntamento così importante per il suo Milan e sarà regolarmente in campo, da titolare, al centro dell'attacco rossonero. Il francese ieri ha svolto tutto l'allenamento in gruppo e anche Pioli ha confermato che è a disposizione.

Kim non ci sarà, Spalletti ha già investito delle responsabilità del caso Juan Jesus, che ha conoscenze radicate. In mezzo non ci sarà Anguissa squalificato e l’erede sembra scelto: toccherà a Ndombele che è in vantaggio su Elmas. E in attacco, tra Politano e Lozano, la corsia sembra debba appartenere all’italiano, che per interpretazione sembra più adatto ad una gara che avrà bisogno di strappi e pure di equilibrio. L’ultima perplessità, manco a dirlo, a sinistra, in basso: Mario Rui o Olivera.

