LIVE - Napoli-Milan, pre-partita: chi vince si rilancia, chi perde precipita di nuovo

16.45 - I tornelli apriranno già alle ore 17:45 per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento, come comunicato dal club azzurro.

16.00 - Anche Simon Kjaer salterà il posticipo di stasera col Napoli. Il centrale danese non sarà disponibile per Pioli a causa di un affaticamento muscolare. Altra defezione in difesa per i rossoneri, oltre a Kjaer mancherà anche Thiaw indisponibile per squalifica.

Pioli senza lo squalificato Thiaw e gli infortunati Chukwueze, Bennacer e Loftus, ma recupera Okafor e Jovic per la panchina. In difesa nessun dubbio su Calabria e Theo ai lati, ma Kjaer è in ballottaggio con Kalulu come partner di Tomori. In mediana si va verso Musah, Krunic (favorito su Adli) e Reijnders mentre in attacco nessun dubbio su Pulisic, Giroud e Leao.

Garcia senza Osimhen e Juan Jesus, ma recupera Anguissa anche se non ha i 90 minuti e dovrebbe iniziare dalla panchina. Possibile quindi la conferma di Cajuste, nel terzetto con Lobotka e Zielinski. In attacco nessun dubbio su Politano, Raspadori e Kvaratskhelia mentre in difesa il dubbio è il solito a sinistra: Mario Rui si gioca la riconferma con Olivera che è ristabilito dopo l'affaticamento in nazionale.

Dopo le due vittorie di fila contro Verona e Union Berlino, incanalando a proprio favore il raggruppamento Champions, il Napoli riprova ad allungare la striscia di successi - come sottolineato più volte da Garcia in conferenza - per attaccare finalmente anche i piani alti della classifica. Per il tecnico del Napoli si tratta di un primo vero e proprio bivio stagionale contro il Milan di Pioli, reduce invece da due sconfitte consecutive, che negli ultimi anni è quasi sempre stato indigesto ai partenopei e che per caratteristiche probabilmente rappresenta un altro avversario particolarmente ostico al pari della Fiorentina di Italiano.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Milan