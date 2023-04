LIVE - Napoli-Milan, pre-partita: confermate le scelte di Spalletti e Pioli

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

19.38 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Milan, quarto di ritorno di Champions League in programma alle 21 al Maradona. Spalletti sostituisce gli squalificati Kim e Anguissa, con Juan Jesus e Ndombele. Tra i pali confermato Meret, insieme al brasiliano Rrahmani al centro della difesa, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. A centrocampo completano il reparto insieme all’ex Tottenham, Lobotka e Zielinski. In attacco Politano vince il ballottaggio con Lozano, e forma il tridente con i rientranti dal 1’ Osimhen e Kvaratskhelia.

20.00 - Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity nel pre Napoli-Milan: "Manca poco, ci siamo concentrati bene. Sappiamo di dover scendere in campo e dimostrare ciò che abbiamo fatto in campionato. La partita è lunga, servirà mantenere l'equilibrio".

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim, Bennacer, Leao; Giroud. All. Stefano Pioli

19.23 - Il Milan con grande difficoltà sta raggiungendo lo stadio Maradona. Il pullman rossonero è inseguito da tanti tifosi del Napoli a bordo di motocicli, tra questi spunta anche un bara.

19.20 - Il Napoli ha fatto il suo ingresso allo Stadio Maradona a un'ora e 45 minuti dal fischio d'inizio del match contro il Milan tra i cori dei tantissimi tifosi partenopei presenti.

18:10 - Ha iniziato a piovere a Napoli e la tangenziale risulta già intasata con lunghe code di macchine.

18: 00 - Tornelli aperti, come comunicato già ieri dal club in modo da partire con i controlli e favorire l'accesso senza particolare ressa. Lo stadio Maradona sarà tutto esaurito questa sera.

Nonostante la botta rimediata nella gara di andata che lo ha costretto a dosarsi negli allenamenti dell'ultima settimana, Olivier Giroud non ha intenzione di saltare un appuntamento così importante per il suo Milan e sarà regolarmente in campo, da titolare, al centro dell'attacco rossonero. Il francese ieri ha svolto tutto l'allenamento in gruppo e anche Pioli ha confermato che è a disposizione.

Kim non ci sarà, Spalletti ha già investito delle responsabilità del caso Juan Jesus, che ha conoscenze radicate. In mezzo non ci sarà Anguissa squalificato e l’erede sembra scelto: toccherà a Ndombele che è in vantaggio su Elmas. E in attacco, tra Politano e Lozano, la corsia sembra debba appartenere all’italiano, che per interpretazione sembra più adatto ad una gara che avrà bisogno di strappi e pure di equilibrio. L’ultima perplessità, manco a dirlo, a sinistra, in basso: Mario Rui o Olivera.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Milan, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions