LIVE - Napoli-Milan, pre-partita: protesta Ultras a Piazzale Tecchio terminata, inizia a riempirsi il Maradona

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

17.30 - Continua la protesta Ultras all'esterno dello stadio Maradona, che stasera resteranno in silenzio durante Napoli-Milan. Davanti alla stazione delle Cumana i gruppi organizzati delle curve sventolano le bandiere ed oltre ai cori contro il presidente De Laurentiis, intonano il coro: “Napoli alè Napoli alè. Anche se saranno guai non ci lasceremo mai”.

16.30 - E' iniziata la protesta degli ultras del Napoli a Piazzale Tecchio. I gruppi organizzati delle curve si sono ritrovati all'esterno della stazione della Cumana e della facoltà d'ingegneria con bandiere, stendardi e fumogeni per ricreare l’atmosfera che viene negata all’interno dello stadio Maradona per il divieto dell’ingresso dei vessilli nell'impianto di Fuorigrotta. Cori anche contro il presidente: "De Laurentiis è il proprietario, non il padrone". La protesta continuerà allo stadio per Napoli-Milan, dove le curve resteranno in silenzio.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Milan! Torna, dopo la pausa delle nazionali, la Serie A e per il Napoli c'è subito il big match contro i campioni d'Italia in carica. Assenti negli azzurri gli infortunati Osimhen e Olivera, mentre anche i rossoneri devono rinunciare a tre uomini: Kalulu, Messias e Ibrahimovic.