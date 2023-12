LIVE - Napoli-Monza, pre-partita: attesa per le scelte di Mazzarri, sorpresa Zerbin?

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: di Antonio Noto e Pierpaolo Matrone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Settore ospiti - Maradona sold-out per la gara contro il Monza. Nel settore ospiti sono previsti quasi 300 tifosi, ma saranno molti gli aficionados dei brianzoli anche in altri settori. In particolare ci saranno molti sostenitori di Raffaele Palladino visto che il tecnico abita a Mugnano, a pochi chilometri dallo stadio.

Maradona da riconquistare - Per il Napoli la missione è tornare alla vittoria e riconquistare il Maradona dove il rendimento è addirittura da lotta salvezza. Gli azzurri infatti hanno raccolto appena 10 punti a Fuorigrotta, appena tre in più della Salernitana terzultima per rendimento interno, almeno dieci in meno delle squadre in zona Champions e tre in meno ad esempio anche del Monza. Il Napoli ha infatti vinto appena due delle ultime sette partite casalinghe in Serie A. Un dato clamoroso: da inizio settembre in avanti, solo l’Empoli ha perso più gare interne (cinque) rispetto ai partenopei. Ed a spingere la squadra di Mazzarri ci sarà il tutto esaurito, raggiunto già da una settimana: "Intanto voglio ringraziare il pubblico, so che ci sarà lo stadio pieno, sono contento che ci daranno una mano in un momento difficile. Li ringrazio già da ora", le parole del tecnico in conferenza.

Due recuperi, ma cambi contati - Mazzarri ha recuperato Lindstrom ("ma non ha i 90 minuti quindi è possibile una staffetta con chi ha giocato meno ma si allena bene, come ad esempio Zerbin") e soprattutto Lobotka nell'ultimo allenamento. Lo slovacco dovrebbe partire titolare nel terzetto con Anguissa e Zielinski, anche se Mazzarri ha speso parole importanti per Cajuste ("può giocare in quella zona, ha tante qualità e per me diventerà un giocatore importanti qui a Napoli"). In difesa linea obbligata senza Natan ("un mese e mezzo di stop") con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In attacco Lindstrom, Raspadori (o Simeone) e Kvaratskhelia. Non ci sarà l'impiego contemporaneo di Raspadori e Simeone perché è "necessario avere una punta in panchina per il finale", ha spiegato Mazzarri che avrà solo questo cambio offensivo al di là di Zerbin e gli altri saranno probabilmente Ostigard, Cajuste, Zanoli e Gaetano.

E' la 18esima giornata, l'ultima del 2023, ma per il Napoli sembra a tutti gli effetti un'ultima spiaggia. La squadra di Walter Mazzarri dopo le sconfitte con Frosinone e Roma sembra tornata di nuovo al momento dell'arrivo del tecnico toscano dopo il ko con l'Empoli, senza idee di gioco al di là di un possesso diventato sterile e fine a se stesso e assolutamente fragile dal punto di vista mentale, crollando al primo episodio negativo. Per evitare ulteriori contraccolpi, oltre a precipitare in classifica, Walter Mazzarri ha rimarcato in conferenza stampa l'importanza della sfida contro il Monza: "E' una tappa fondamentale da superare al meglio. Non voglio parlare d'altro (a domanda sul mercato, ndr), poi ci aggiorneremo perché non possiamo guardare a lungo termine, in questo momento ci serve fiducia e serenità per tornare a giocare come prima".

Napoli-Monza