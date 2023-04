LIVE - Napoli-Salernitana 0-0: primo tempo in corso

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

30' - Kvaratskhelia sradica il pallone a Mazzocchi e serve in orizzontale Anguissa. Il centrocampista del Napoli prova la conclusione ma il pallone viene deviato in calcio d'angolo.

26' - Si fa vedere anche la Salernitana con Mazzocchi che effettua un cross insodioso dalla corsia di destra: Meret esce ma non riesce a bloccare, allontana poi la difesa azzurra.

25' - DI LORENZO!! Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, il capitano del Napoli colpisce di testa e gira verso Ochoa ma il pallone termina alto sopra la traversa.

23' - OSIMHEN! Zielinski si incarica della battuta di un calcio da fermo, pallone scodellato all'interno dell'area per Osimhen che svetta più in alto di tutti: attento Ochoa che devia in corner.

21' - Osimhen prova a cercare Kvaratskhelia al centro dell'area ma si chiude molto bene la difesa della Salernitana.

17' - Di Lorenzo avanza e serve in profondità Osimhen. Il passaggio del capitano del Napoli è impreciso con il pallone che termina direttamente a fondo campo.

14' - Il Maradona sta spingendo senza sosta il Napoli alla ricerca del gol del vantaggio.

12' - OLIVERA! Anguissa appoggia a rimorchio per Olivera che calcia di prima intenzione col mancino ma la palla si spegne sopra la traversa.

10' - Zielinski va alla battuta di un calcio da fermo: torre sul secondo palo che favorisce Di Lorenzo, Candreva copre bene la rimessa dal fondo.

7' - OSIMHEN!! Percussione di Lobotka fermato da ottimamente da Gyomber. Il pallone arriva a Lozano che effettua un cross per l'attaccante ma il suo colpo di testa è facile preda di Ochoa.

6' - Lungo giro palla del Napoli alla ricerca del varco giusto per punire la Salernitana.

3' - Di Lorenzo prova a passare su Coulibaly all'altezza della linea mediana di campo. Tocco di mano da parte del centrocampista della Salernitana, Marcenaro assegna una punizione per il Napoli.

2' - OSIMHEN! Lozano si lancia in contropiede sulla corsia di destra, arriva quasi sul fondo e pennella un cross morbido per Osimhen che stacca di testa: pallone di poco a lato.

15:00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

14:55 - Squadre in campo. Tutto pronto per l'inizio del match.

14.48 - Prima del match contro la Salernitana, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn: "Si cerca di essere coerenti con quello che sé stato il pensiero di tutta la stagione. Noi non dobbiamo fare delle inversioni o cercare qualcosa di diverso da quello che abbiamo fatto finora. Dobbiamo rafforzare quello che è stato il nostro obiettivo di partita. La nostra ricerca di gioco di squadra e collettivo".

Tutto questo se lo aspettava così?

"Non mi aspetto e non mi aspettavo niente. E' chiaro che si impara a conoscere le persone e questo è il minimo dopo averle conosciute. Se riuscissimo a fare quei punti che ci mancano sarà di più di tutto questo".

Come ha visto i ragazzi?

"Li ho visti molto bene. C'era il rischio che, portandoli in ritiro, la partita iniziasse ieri a mezzanotte. La partita inizia alle 15, c'è da giocarla in quell'ora e quarantacinque e c'è da prendere le decisioni giuste per le gara".

14.42 - Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro la Salernitana: "C'è una bellissima atmosfera all'esterno dello stadio. Noi siamo concentrati sulla partita, abbiamo una gara da vincere e siamo focalizzati su questo".

Il capitano del Napoli che può raggiungere questo traguardo.

"Non c'ho pensato tanto. Io e tutta la squadra abbiamo lavorato bene in settimana, l'abbiamo preparata bene perchè per noi è fondamentale".

14.37 - Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Napoli: "In questi stadi e questi momenti dobbiamo sfruttarli al massimo. Dobbiamo sfidare quelli che sono stati i migliori in questo campionato e questa è un'opportunità per noi per crescere: sfidare con i nostri mezzi fare la partita con le nostre idee per creare difficoltà a questo Napoli e cercare di prendere il risultato, ovvero la vittoria".

14.35 - Il difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita col Napoli: "La mia prima partita al Maradona, sento tante emozioni. In queste circostanze però vanno messe da parte perchè siamo professionisti, serve l'esperienza per farlo. È una partita importante, anche per noi perchè stiamo facendo un cammino che dovrà portarci alla salvezza".

14.05 - Boato clamoroso al Diego Armando Maradona al momento del gol dell'Inter. La rete di Lautaro Martinez contro la Lazio che vale al momento il pareggio ha fatto letteralmente esplodere i tifosi azzurri.

13.47 - Sono ufficiali le formazioni del derby campano tra Napoli e Salernitana. Nessuna sorpresa di formazione da parte di Spalletti che schiera i titolarissimi per la gara che potrebbe assegnare il terzo scudetto al Napoli. Tra i pali Meret, linea difensiva composta da Rrahmani e Kim al centro, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. In mediana Lobokta in cabina di regia con Anguissa e Zielinski ai lati. Tridente con Lozano e Kvaratskhelia ai lati di Osimhen.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Paulo Sousa.

13.35- Come annunciato ieri dallo speaker del Napoli Decibel Bellini, è iniziato da pochi minuti il dj set allo stadio Diego Armando Maradona. L’atmosfera sugli spalti è fantastica con i tifosi che si stanno scatenando al ritmo di musica.

13:32 - A meno di un’ora e trenta dall’inizio di Napoli-Salernitana, il clima all’interno dello stadio Maradona è già incandescente. Seppur non ancora pieno, i tifosi azzurri al momento presenti sono letteralmente scatenati con cori di incitamento alla squadra e bandiere. L’atmosfera è già elettrica.

13.05 - Il pullman del Napoli è appena partito da Pozzuoli, dove gli azzurri erano in ritiro da stamani, in direzione Fuorigrotta. L'autobus del Napoli si è fatto strada tra un'incredibile moltitudine di tifosi che con bandiere e fumogeni salutavano il passaggio dei loro beniamini.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Salernitana! La squadra di Luciano Spalletti è ad un passo dal coronare il sogno e riportare a Napoli lo scudetto. Le sorti degli azzurri sono legate anche a Inter-Lazio, in caso di non vittoria della Lazio e vittoria contro la Salernitana il Napoli sarà campione d'Italia per la terza volta nella sua storia.