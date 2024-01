LIVE - Napoli-Salernitana 1-1 (Candreva 29’, Politano 48’): comincia la ripresa!

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

52' - Un altro Napoli in questo avvio di ripresa: il rigore ha dato nuova linfa agli azzurri trascinati da Kvaratskhelia.

50' - ANCORA CAJUSTE! Lo svedese riceve da Kvaratskhelia al limite dell'area, si coordina e calcia a giro: palla fuori di un soffio.

49' - CAJUSTE! Il corner finisce sulla testa dello svedese che colpisce debolmente ma angolato: la sfera sibila accanto al palo.

49' - Kvaratskhelia pimpante in questo avvio: tunnel e apertura su Simeone che crossa e ottiene corner.

48' - Imbucata di Rrahmani per Kvaratskhelia che si muove alle spalle di Legowski: il georgiano controlla e calcia ma colpisce male e il tiro finisce di molto fuori.

46' - Nessun cambio dell'intervallo. In campo gli stessi 22 del primo tempo.

16.09 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

15.50 - Finisce il primo tempo.

50' - Il Napoli rimotivato si catapulta subito in avanti e prova la conclusione: il tiro dal limite di Lobotka è però debole.

48' - GOL GOL GOL GOL! HA PAREGGIATO IL NAPOLI! Dagli 11 metri si presenta Politano che fredda Ochoa con un sinistro preciso. Il portiere messicano aveva intuito ma la conclusione è stata siderurgica.

46' - Marinelli chiamato all'on fiel review decide che è calcio di rigore.

45' - Check in corso per un possibile rigore a favore del Napoli.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

43' - Buona punizione per il Napoli dalla trequarti battuta in maniera orrenda.

42' - Ammonito Legowski, per un intervento falloso su Kvaratskhelia.

40' - Gaetano evita Legowski con una finta di corpo e calcia dal limite col sinistro: la palla finisce fuori.

36' - Cross dalla destra di Di Lorenzo, respinta corta di Lovato: si avventa sul pallone Politano che però colpisce malissimo con l'esterno. Da lì doveva fare molto meglio.

34' - Ammonito Cajuste, era diffidato e salterà la prossima di campionato contro la Lazio.

32' - Di Lorenzo imbuca per Simeone che fa un gran movimento alle spalle di Fazio. Il Cholito si trova davanti a Ochoa ma smorza la sfera col destro. C'era comunque posizione di fuorigioco probabilmente.

29' - Gol Salernitana. Dai 25 metri Candreva evita Politano e praticamente da fermo calcia a giro e la mette sotto l'incrocio. Gollini non può nulla. Golazo di Candreva.

28' - Il Napoli prova finalmente la conclusione dalla distanza: il fraseggio al limite libera Gaetano al tiro che però finisce altissimo.

27' - Tchaouna scarica su Sambia che mette in mezzo di prima: Di Lorenzo anticipa Candreva e conquista anche calcio di punizione.

25' - Imbucata di Cajuste per Di Lorenzo che si fa vedere al limite dell'area: apertura per Politano che va al cross e ottiene calcio d'angolo.

21' - Cambio di gioco a cercare Kvaratskhelia: serie di finte del georgiano che entra in area, ma poi esagera e viene fermato.

19' - Ancora pochi tiri, ma match che si è assestato subito su buoni ritmi. Il Napoli prova a fraseggiare mentre la Salernitana non rinuncia mai a partire in contropiede.

15' - Candreva serve Tchaouna al vertice destro dell'area del Napoli: il francese calcia forte ma centrale, blocca in due tempi Gollini.

11' - Combinazione tra Martegani e Bradaric sull'out di sinistra. Il numero 7 granata va al cross che viene ribattuto: sulla respinta si avventa Gyomber che conclude dal limite, ma il tiro sfila alla sinistra di Gollini.

9' - Lancio di Gyomber a cercare lo scatto di Candreva: passaggio troppo lungo.

7' - Mario Rui prova il crossover dalla trequarti a cercare Simeone, ma il traversone è troppo lungo. Raccoglie la palla Politano che però col destro non riesce a trovare un compagno in area.

5' - Politano viene spesso incontro liberando lo spazio per Di Lorenzo, in questo caso il numero 21 ha provato a servire il capitano azzurro con un lancio di prima in profondità.

4' - Il Napol inizia il match tenendo il pallone e palleggiando. Fase di possesso però molto statica finora.

2' - La Salernitana sembra schierata in campo con Candreva interno di sinistra e Simy con Tchaouna in attacco pronti a ripartire.

15.01 - PARTITI! INIZIA IL MATCH!

14.57 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

14.48 - Nel pre-partita di Napoli-Salernitana, il ds azzurro Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Il ritiro è servito per stare insieme ed avere più tempo per spiegarsi e per lavorare. Nella testa abbiamo questa brutta prova da cancellare, da superare mentalmente facendo tre punti oggi".

Caso Osimhen-Kvara? "Sono cose private, non entriamo nel merito se non che i due calciatori sono fraterni amici. E’ evidente che delle dichiarazioni dell’agente di Kvara, un po’ fuori dalle righe, possono dare adito ad altro. Sono cose che entrano poche nel nostro spogliatoio. Sicuramente i giocatori si sono già sentiti. Quando Osimhen tornerà dalla Coppa d’Africa si abbracceranno con Kvara, c’è davvero un ottimo rapporto tra loro”.

14.46 - L'allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match contro il Napoli: "Ci vuole la partita perfetta. Abbiamo già dimostrato con Lazio, Milan e Juventus che possiamo giocarcela con chiunque. È quello che voglio dalla mia squadra.

Gli avversari sono più forti e se azzeccano la gara c'è poco da fare, speriamo non siano al 100% e di ripetere le ultime gare sperando di rendere la gente felice, al di là del risultato, come domenica scorsa. Ovviamente vogliamo fare punti perchè ci servono per la classifica, la squadra li merita per quanto sta facendo in campo".

14.36 - Il difensore della Salernitana Norbert Gyomber è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del derby col Napoli: "Nelle ultime giornate abbiamo dimostrato di poter fare delle buone partite anche contro le grandi. Crediamo nei nostri mezzi, oggi ce la metteremo tutta per portare a casa qualcosa"-

14.35 - Nel pre-partita di Napoli-Salernitana, l’esterno azzurro Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sicuramente non è un momento bellissimo, stiamo attraversando un brutto periodo, soprattutto nell’ultimo mese quando è arrivato il mister. C’è da rimboccarsi le maniche e cercare di vincere più partite possibili da qui alla fine del campionato”.

13.54 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Salernitana, derby campano valido per la prima giornata di ritorno in Serie A. Mazzarri conferma il 4-3-3 e la difesa schierata a Torino. La linea a quattro davanti a Gollini è formata da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Rrahmani-Juan Jesus coppia centrale. Sorpresa in mediana dove Zielinski non giocherà per un affaticamento muscolare dell'ultim'ora, chance dal 1’ per Gaetano. A completare il centrocampo ci sono Cajuste e Lobotka. In attacco Simeone vince il ballottaggio con Raspadori, ai lati del Cholito confermati Politano e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Legowski, Salomon, Bradaric, Martegani; Candreva, Tchaouna, Simy . All. F.Inzaghi.

Anche la Salernitana arriva a questa partita con un'emergenza totale. Sono indisponibili tra infortuni e Coppa d'Africa: Dia, Jovane, Coulibaly, Kastanos, Pirola. A questi si aggiungono la squalifica di Maggiore e l'esclusione di Bohinen per l'imminente cessione al Genoa. Dunque tra i pali ci sarà Ochoa, in difesa il neo arrivato Pierozzi, insieme a Gyomber, Fazio e Bradaric. A centrocampo pronti Legowski e Martegani, insieme all'esterno Sambia che sarà adattato a mezz'ala. Sulla trequarti agiranno Candreva e Tchaouna alle spalle di Simy, che è in vantaggio su Ikwuemesi ma rimane serrato il ballottaggio,

Per questa sfida cruciale contro la Salernitana il Napoli si ritroverà a dover fare i conti con tante assenze. Oltre ad Anguissa e Osimhen, partiti per l’impegno in Coppa d’Africa, Mazzarri dovrà fare a meno di Meret, Olivera e Natan, infortunati, e anche dello squalificato Mazzocchi. Nel 4-3-3 dei partenopei spazio a Gollini tra i pali, Ostigard non è al meglio, quindi solita difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo potrebbe toccare a Gaetano, dopo le ultime uscite non convincenti di Zielinski, nel terzetto completato da Lobotka e Cajuste. In attacco ballottaggio Simeone-Raspadori, con il Cholito leggermente favorito a guidare il reparto che vedrà Kvaratskhelia a sinistra e Politano a destra.

Il Napoli è atteso da una gara cruciale, oggi alle ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sfideranno la Salernitana nel derby campano. Entrambe le compagini sono in un periodo tutt'altro che semplice: il Napoli vuole riscattare il pesante ko di Torino, e in generale la lunga striscia di prestazioni orrende dall'arrivo di Mazzarri. I granata, invece, cercano punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione e dall'ultimo posto in campionato: gli uomini di Inzaghi hanno vinto solo una delle ultime 7 partite. Mazzarri, dal canto suo, recita solo tre vittorie dal suo arrivo, poi 6 sconfitte e un pareggio.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Salernitana!