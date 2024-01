LIVE - Napoli-Salernitana, prepartita: chance per Gaetano e Simeone

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

13.54 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Salernitana, derby campano valido per la prima giornata di ritorno in Serie A. Mazzarri conferma il 4-3-3 e la difesa schierata a Torino. La linea a quattro davanti a Gollini è formata da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Rrahmani-Juan Jesus coppia centrale. Sorpresa in mediana dove Zielinski non giocherà per un affaticamento muscolare dell'ultim'ora, chance dal 1’ per Gaetano. A completare il centrocampo ci sono Cajuste e Lobotka. In attacco Simeone vince il ballottaggio con Raspadori, ai lati del Cholito confermati Politano e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Legowski, Salomon, Bradaric, Martegani; Candreva, Tchaouna, Simy . All. F.Inzaghi.

Anche la Salernitana arriva a questa partita con un'emergenza totale. Sono indisponibili tra infortuni e Coppa d'Africa: Dia, Jovane, Coulibaly, Kastanos, Pirola. A questi si aggiungono la squalifica di Maggiore e l'esclusione di Bohinen per l'imminente cessione al Genoa. Dunque tra i pali ci sarà Ochoa, in difesa il neo arrivato Pierozzi, insieme a Gyomber, Fazio e Bradaric. A centrocampo pronti Legowski e Martegani, insieme all'esterno Sambia che sarà adattato a mezz'ala. Sulla trequarti agiranno Candreva e Tchaouna alle spalle di Simy, che è in vantaggio su Ikwuemesi ma rimane serrato il ballottaggio,

Per questa sfida cruciale contro la Salernitana il Napoli si ritroverà a dover fare i conti con tante assenze. Oltre ad Anguissa e Osimhen, partiti per l’impegno in Coppa d’Africa, Mazzarri dovrà fare a meno di Meret, Olivera e Natan, infortunati, e anche dello squalificato Mazzocchi. Nel 4-3-3 dei partenopei spazio a Gollini tra i pali, Ostigard non è al meglio, quindi solita difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo potrebbe toccare a Gaetano, dopo le ultime uscite non convincenti di Zielinski, nel terzetto completato da Lobotka e Cajuste. In attacco ballottaggio Simeone-Raspadori, con il Cholito leggermente favorito a guidare il reparto che vedrà Kvaratskhelia a sinistra e Politano a destra.

Il Napoli è atteso da una gara cruciale, oggi alle ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sfideranno la Salernitana nel derby campano. Entrambe le compagini sono in un periodo tutt'altro che semplice: il Napoli vuole riscattare il pesante ko di Torino, e in generale la lunga striscia di prestazioni orrende dall'arrivo di Mazzarri. I granata, invece, cercano punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione e dall'ultimo posto in campionato: gli uomini di Inzaghi hanno vinto solo una delle ultime 7 partite. Mazzarri, dal canto suo, recita solo tre vittorie dal suo arrivo, poi 6 sconfitte e un pareggio.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Salernitana!