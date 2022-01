LIVE - Napoli-Sampdoria 1-0 (43' Petagna): secondo tempo in corso

Premi F5 per aggiornare

90' - Concessi tre minuti di recupero.

89' - Ultimo cambio per la Sampdoria: esce Ferrari ed entra Yepes Laut.

84' - MERTENS! Conclusione dal limite da parte del belga che ci prova con il mancino. Pallone di un soffio a lato.

81' - Doppia sostituzione per il Napoli: esordio per Tuanzebe che prende il posto di Ghoulam. Esce anche Demme rimpiazzato da Fabian Ruiz.

80' - Petagna prova la conclusione a giro, vola Falcone che devia in corner.

77' - Tentativo dal limite dell'area di rigore di Thorsby che ci prova con il destro ma trova il muro di Juan Jesus

75' - Altra sostituzione in casa Samp: esce Augello ed entra Murru.

72' - Cambio per la Sampdoria, fuori Ciervo ed in campo Caputo.

68' - Traversone di Ghoulam dalla corsia mancina che però viene allontanato con i pugni da Falcone, non trova il modo per andare in gol la squadra di casa. Si difende la Sampdoria.

66' - Il Napoli spinge sull'acceleratore ma non riesce a trovare la rete del raddoppio, si difende la squadra di D'Aversa che in questa ripresa sta provando qualche sortita offensiva.

64' - Elmas rientra e calcia, mura la difesa della Sampdoria.

61' - Colpo subito da Demme nel duello contro Askildsen, nulla di grave però per il mediano del Napoli.

58' - Fallo in attacco di Petagna che rifila una sbracciata a Chabot. Punizione per la Sampdoria.

55' - MERTENS! Elmas con l'esterno del destro vede l'inserimento del belga che ci arriva in spaccata e mette di un soffio a lato.

51' - Di Lorenzo riceve un buon pallone all'interno dell'area di rigore e prova la conclusione con il destro ma la sfera si impenna e termina alta sopra la traversa.

49' - Anche nel secondo tempo non cambia il copione tattico. Il Napoli fa la partita e gestisce il possesso palla, la Sampdoria si rintana dietro.

46' - Doppio cambio all'intervallo per la Sampdoria: entra il nuovo acquisto Rincon ed esce Ekdal. Fuori anche Audero per infortunio e dentro Falcone.

17.36 - Inizia il secondo tempo

Termina 1-0 la prima frazione. Napoli avanti sul finire del primo tempo grazie al bel gol in sforbiciata di Petagna. Sampdoria praticamente mai pervenuta in zona offensiva. Squadre negli spogliatoi.

17.20 - Finisce il primo tempo

46' - Chabot atterra Mertens e si becca il cartellino giallo.

45' - Concessi 3 minuti di recupero

43' - GOOOOOOL DEL NAPOLIII! Azione confusa nell'area della Sampdroia. Mertens cade in area, Ferrari di testa libera malissimo di testa favorendo Petagna che si coordina benissimo in sforbiciata e con il mancino al volo batte Audero.

40' - POLITANO! Grande conclusione dalla distanza dell'ex Inter che sfiora il palo alla sinistra di Audero che si era disteso.

38' - Check del Var che dopo una lunga review annulla il gol al Napoli per una posizione irregolare di Juan Jesus.

36' - GOL ANNULLATO AL NAPOLIIII! Politano punta Augello lungo la corsia destra, si accentra e scodella in mezzo per il brasiliano che salta più in alto di tutti e di testa batte Audero.

33' - Punizione battuta da Ghoulam, Audero alza il pallone sopra la traversa. Corner per il Napoli.

29' - Non ce la fa a proseguire Insigne, al suo posto entra Politano.

27' - RRAHMANI! Il difensore kosovaro ha spazio ed avanza fino al limite dell'area di rigore trovando anche il destro. Respinge Audero che devia il pallone in corner.

25' - Problema per Insigne, si tocca l'adduttore e si ferma con il pallone tra i piedi. Si scalda Politano.

22' - Insigne vede un corridoio per Ghoulam che era partito alle spalle di tutti, pallone leggermente troppo lungo per l'algerino e sfera che viene impadronito da Audero con una coraggiosa uscita.

19' - Imbucata di Demme sul secondo palo per Insigne. Il capitano azzurro scodella al centro per Petagna che commette fallo su Audero. Fallo in attacco e punizione per la Samp.

16' - Cadono sia Mertens che Petagna all'interno dell'area di rigore della Sampdoria, proteste da parte dei calciatori del Napoli che volevano il calcio di rigore. Il direttore di gara fa giocare.

14' - Ci prova Gabbiadini con una conclusione dalla lunga distanza. Palla altissima sopra la traversa.

13' - Buona iniziativa di Ciervo che arriva sul fondo e mette il pallone in mezzo senza però riuscire a trovare Quagliarella.

10' - Il copione della gara è chiaro sin da questi primi minuti. Il Napoli fa la partita e schiaccia la Sampdoria nella propria metà campo, gli ospiti difendono e tentano qualche ripartenza.

5' - Partenza aggressiva e vibrante degli azzurri che costringono la Sampdoria a difendersi per chiudere le linee di passaggio.

2' - Inizio promettente del Napoli con Mertens che si è guadagnato un calcio d'angolo. Nessun pericolo però per la porta di Audero.

16.31 - PARTITI! Inizia il match

16.25 - Squadre in campo

16.25 - Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato anche di mercato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Napoli. "Rincon è un giocatore che tutti conosciamo, sappiamo cosa ci può dare. Dobbiamo guardarci dentro e vedere cosa possiamo dare, la squadra è già buona. Le defezioni tra Coppa d'Africa, squalifiche e Covid li hanno tutti, non ci sta girando benissimo ma dobbiamo cercare di fare risultati positivi per noi e per i tifosi".

Grifo è un'operazione percorribile?

"Si fanno tanti nomi, sugli esterni abbiamo qualche difficoltà perché in qualsiasi modulo non abbiamo esterni. Dobbiamo lavorare su quel ruolo, è un nome di quelli che può piacere ma non è semplice arrivarci".

16.23 - Radu Dragusin, difensore della Sampdoria, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli riguardo lo schieramento inedito in difesa. "L'abbiamo già provata, ci scopriamo in allenamento così da analizzare i nostri pregi e i difetti".

16.18 - Nel pre-partita di Napoli-Sampdoria, il difensore azzurro Amir Rrahmani è intervenuto ai microfoni di Dazn, partendo dal nuovo compagno di squadra Tuanzebe: “Ha fatto allenamento con noi solo ieri. Viene dal Manchester United, è uno forte, abbiamo bisogno anche di lui come abbiamo bisogno di tutti.

Insigne andrà via, hai parlato con lui? "Non abbiamo parlato tanto di queste cose. Per noi è un giocatore importante, è il capitano della squadra. Gli faccio l’in bocca al lupo, ma abbiamo ancora bisogno di lui”.

15.20 - Due cambi rispetto alla trasferta di Torino contro la Juventus, con Elmas che prende il posto di Zielinski, risultato ieri positivo al Coronarivus, e Petagna che parte dal primo minuto. In panchina, oltre ai ragazzi della primavera, ci sono: il nuovo acquisto Tuanzebe, Zanoli, Politano e il rientrante Fabian Ruiz.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme Lobotka ; Elmas, Mertens, Insigne; Petagna. All.: Spalletti

Sampdoria (4-4-2): Audero; Dragusin Ferrari Chabot Augello; Ciervo Ekdal Askildsen, Thorsby; Quagliarella Gabbiadini. All.: D'Aversa

15.00 - Luciano Spalletti torna negativo al Covid e siederà di nuovo in panchina per la sfida di quest'oggi al Maradona.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sampdoria.