LIVE - Napoli-Sampdoria, pre-partita: la giornata attesa da una vita, dopo la gara premiazione e lunga festa Scudetto

Potrebbe essere l'ultima per diversi azzurri, alcuni peraltro protagonisti di questa marcia trionfale. A partire da Kim, che ha una clausola rescissoria che i club inglesi dovrebbero far pesare ad inizio luglio, ma che è squalificato e quindi non sarà tra i protagonisti nei 90'. L'attesa è anche per come vivrà la serata Victor Osimhen, capocannoniere e da ieri eletto miglior attaccante della Serie A: la volontà di ADL è di tenerlo, ma il contratto non è così lungo e senza rinnovo - almeno per un anno, magari pure con l'inserimento con una clausola per ottenere la firma - potrebbe alla fine dover ascoltare le offerte in tripla cifra che arriveranno. Per il resto, nonostante l'addio di tecnico e ds, non c'è aria di smobilitazione perché gran parte dell'organico (Kvara compreso, eletto ieri MVP del campionato) invece è legata da contratti ancora lunghi. E dalla voglia di vincere ancora.

Sarà anche l'occasione del saluto per il tecnico del Napoli, anche ieri in conferenza stampa ancora provato dalla scelta fatta: "Ho realizzato quanto è difficile: il cuore, magari l’egoismo dicono che dovrei continuare, anche perché lascio una squadra fortissima, ma è proprio l’amore per tutto questo ad avermi dato la forza di accettare . Ma ho dato tutto quello che avevo e lasciare è un autentico atto d’amore. Non lascio perché ho smesso di amare, ma perché ho dato tutto. Non ho più le energie per essere all’altezza di ciò che amo", le parole del tecnico, reduce da giorni emozionante con bagni di folla quotidiani a Castel Volturno. Ha già idealmente lasciato invece il ds Cristiano Giuntoli, da tempo in attesa del via libera per la nuova esperienza alla Juventus, ma già da settimane fuori dalle uscite pubbliche della società.

L'attesa è finita. E' tutto pronto per l'ultimo Napoli di una stagione indimenticabile, partita tra lo scetticismo e la contestazione a Dimaro e finita con festeggiamenti senza fine e 350mila persone in coda virtuale per assicurarsi un biglietto per una serata storica. Napoli-Sampdoria è l'ultimo capitolo della favola vissuta quest'anno dai tifosi napoletani ed attesa per le nuove generazioni quasi da tutta una vita: 55mila spettatori al Maradona, chissà quanti all'esterno e nelle altre 4 piazze cittadine o nei 21 comuni dell'area metropolitana scelti per ospitare i maxi-schermi per vivere insieme anche la cerimonia di premiazione e la lunga festa Scudetto (trasmessa persino in chiaro sulla Rai dalle 21, probabilmente persino oltre la mezzanotte). Tantissimi gli ospiti dal mondo della musica, del cinema e della cultura previsti nel corso della serata - condotta da Stefano De Martino - e ieri è arrivata la conferma della presenza anche di Claudia e Giannina, l'ex moglie e la figlia di Diego.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sampdoria e soprattutto del lungo post-partita che vedrà prima la premiazione e poi la lunghissima festa Scudetto