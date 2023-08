LIVE - Napoli-Sassuolo, pre-partita: grande attesa per l'esordio dei campioni d'Italia al Maradona

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

TuttoNapoli.net

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

La squadra di Garcia è pronta a scendere in campo per la prima volta in stagione tra le mura amiche con lo scudetto sul petto. C'è attesa grande attesa per l'esordio al Maradona contro il Sassuolo e per le scelte del tecnico azzurro. Garcia dovrebbe schierare dal primo minuto i pienamente recuperati Kvartskhelia e Anguissa. Due ballottaggi da sciogliere, in difesa tra Olivera e Mario Rui, e a destra nel tridente tra Politano e Raspadori.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti a Napoli-Sassuolo, esordio al Maradona per i campioni d'Italia.