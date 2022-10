LIVE - Napoli-Sassuolo, pre-partita: Spalletti torna col tridente di Roma. Anguissa dal 1'

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

13.54 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Sassuolo, match delle 15 valido per la 12ª giornata di Serie A. Spalletti, dopo l’ampio turnover in Champions League, ripropone gran parte dei titolari di Roma. Juan Jesus torna a far coppia al centro difesa con Kim. La linea a quattro è completata sulle fasce da Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo torna, dopo l’infortunio, dal 1’ Anguissa. L’altra mezzala è Zielinski con Lobotka in cabina di regia. In attacco tornano dal 1’ Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi.

13.30 - Inizia l'evento per omaggiare Diego Armando Maradona: nel cerchio di centrocampo diversi amici ed ex compagni del Pibe de Oro lo ricordano con le loro parole.

Statistiche - Tenendo palla, il Sassuolo riesce a limitare la sofferenza difensiva: Napoli (28) e neroverdi (30) sono infatti due delle tre formazioni di questa Serie A ad aver incassato finora meno conclusioni nello specchio della porta. Il Napoli è imbattuto da 15 partite di Serie A (13V, 2N), la striscia aperta più lunga tra le formazioni di Serie A: i partenopei hanno iniziato questa serie di imbattibilità proprio contro il Sassuolo, grazie al 6-1 del 30 aprile scorso. Con la sconfitta dell'Atalanta, il Napoli resta l'unica squadra ancora imbattuta in questa Serie A: espandendo ai maggiori cinque campionati europei, come gli azzurri soltanto Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Spalletti rilancia tutti i giocatori risparmiati con i Rangers, ma resistono due ballottaggi: in difesa rientra Juan Jesus con Kim, a destra Di Lorenzo ed a sinistra Olivera si gioca il posto con Mario Rui. In mediana con Lobotka rientra Zielinski e potrebbe esserci anche Anguissa dal primo minuto. In attacco tridente totalmente fresco con Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano.

Dionisi senza Berardi, Defrel e Muldur e dovrebbe confermare il tridente con il napoletano D'Andrea, Pinamonti ed il talentuoso Laurienté. In mediana nessun dubbio su Frattesi, Maxime Lopez e Thorstvedt mentre in difesa rientra capitan Ferrari in coppia con Erlic ed i laterali dovrebbero essere Toljan e Rogerio (in leggero vantaggio su Kyriakopulos).

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sassuolo. Torna il campionato ed in anticipo il Napoli punta ad allungare a 13 l'incredibile striscia di vittorie consecutive e quantomeno tenere le distanze sulle inseguitrici. Al Maradona - ancora sold-out e carico d'entusiasmo - arriva il Sassuolo che negli ultimi anni ha sempre giocato qualche brutto scherzetto (spesso fuori casa, ma in qualche occasione anche a Fuorigrotta). La squadra di Dionisi può essere considerato in grande crescita: dopo le vittorie su Torino e Salernitana ha perso di misura gare molto equilibrate contro Atalanta e Inter ed è reduce dal successo interno sul Verona che l'ha riportato nella parte sinistra della classifica e ha restituito quella serenità fondamentale per affrontare le squadre d'alta classifica anche con spensieratezza: "Rispettiamo tantissimo il Napoli, dobbiamo avere un pizzico di presunzione/ambizione per pensare di andare là e ottenere un risultato positivo. Proveremo a mettere in difficoltà il Napoli - che ora è quasi ingiocabile e sta ottenendo questi risultati con gioco, idee, organizzazione - cercando di non snaturarci e andando lì non a festeggiare il Napoli ma a provare a fargli uno scherzo", le parole di Dionisi in conferenza sullo spirito della sua squadra.