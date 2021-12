LIVE - Napoli-Spezia 0-1 (38' aut. Juan Jesus): termina il primo tempo!

premi F5 da pc o aggiorna la pagina per seguire il live

Lo Spezia chiude in vantaggio il primo tempo del Maradona. Decide l’autogol sfortunato di Juan Jesus. Squadre negli spogliatoi.

21.34 - FINE PRIMO TEMPO

47' - Ammonito Mario Rui per un fallo su Reca.

46' - Spinge il Napoli che cerca di agguantare il pari prima della fine del primo tempo

45' - Concessi due minuti di recupero.

42' - Conclusione di Zielinski, pallone prima murato e poi spazzato da Nikolaou.

38' - GOL DELLO SPEZIA! Sugli sviluppi di una punizione dalla destra, Juan Jesus colpisce di testa nel tentativo di anticipare un paio di avversari e deposita il pallone nella propria porta.

35' - MERTENS! il belga si libera di un paio di avversari al limite dell'area e prova la conclusione. Destro che termina a lato.

33' - Mertens rientra sul destro e trova una deviazione. Calcio d'angolo per il Napoli.

30' - Punizione di Mario Rui, palla spazzata in fallo laterale da un giocatore avversario.

27' - POLITANO! Azione personale dell'ex Inter che si accentra palla al piede e fa partire un mancino potente che sfiora il palo.

24' - Lo Spezia fraseggia bene e sta alzando il baricentro.

22' - Rientra in campo Di Lorenzo.

21' - Duro colpo sul ginocchio per Di Lorenzo. Il terzino, dolorante, resta a terra.

19' - Primo cartellino giallo della gara: ammonito Maggiore per un fallo su Anguissa.

18' - Conclusione dalla distanza di Anguissa che termina abbondantemente fuori.

16' - Il Napoli fa possesso, lo Spezia fa densità e concede pochi spazi.

14' - Lozano mette al centro per Mertens, anticipato da Nikolaou che si rifugia in angolo.

11' - Amian commette un duro intervento a centrocampo su Zielinski che resta a terra. Entra in campo lo staff sanitario.

9' - Mertens apre sulla destra per Di Lorenzo: cross in mezzo, pallone intercettato da Kiwior.

5' - Lancio in profondità per Lozano, che di testa prova a beffare sull'uscita Provedel non trovando la porta. L'arbitro però fischia un fuorigioco all'attaccante.

3' - Reca avanza sulla sinistra e mette in mezzo e guadagna il primo angolo.

20.46 - PARTITI! Inizia il match

20.44 - Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo.

20.25 - Nel pre-partita della sfida contro lo Spezia, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Prima contro lo Spezia in A? Rincontro tanti amici e tante persone con le quali ho trascorso pezzi di vita e di carriera. Lì ho conosciuto la mia compagna, ho vissuto per tanti anni e ci vado ogni volta che ho tempo libero. E’ quindi una bella sensazione rincontrarli.

Mertens torna titolare? “Dries e quello che ha più esperienza di tutti, per esibire una qualità totale durante le partite. Devi sempre esibire la tua qualità per essere uno dei più forti”.

20.13 - Nel pre-partita di Napoli-Spezia, il centrocampista azzurro Eljif Elmas è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Spalletti ha detto di dover giocare stasera come a San Siro, e’ fattibile? No, non lo è. Dobbiamo giocare ancora più forte che a Milano. E’ una partita difficile e molto importante per noi. Dobbiamo vincere per portare questi tre punti a casa”.

19.30 - Sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli-Spezia, match delle 20.45 valido per la 19ª giornata di Serie A. Spalletti dà spazio dal primo minuto a Lobotka, dopo l'ottimo secondo tempo di San Siro, al suo fianco di Anguissa. Dopo l'infortunio in difesa torna Mario Rui, che completa la linea a quattro davanti ad Ospina con Di Lorenzo, tornato a destra, e Rrahmani e Juan Jesus. In attacco Politano a destra con Lozano a sinistra al posto di Elmas nel terzetto con Zielinski dietro a Mertens, che si riprende il posto da prima punta.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens.

A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Demme, Elmas, Ghoulam, Ounas, Petagna, Zanoli. Allenatore: Spalletti

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Agudelo, Manaj.

A disposizione: Zoet, Zovko, Kovalenko, Hristov, Nzola, Colley, Ferrer, Antiste, Sher, Nguiamba, Bertola. Allenatore: Thiago Motta.

Il Napoli attende lo Spezia al Maradona nell'ultima sfida del 2021. L'obiettivo è ovviamente vincere e chiudere al meglio l'anno solare, da secondo in classifica e senza guardare i risultati delle altre. Gli azzurri proveranno a sfatare anche il tabù legato al turno infrasettimanale. Quando si gioca di mercoledì la formazione partenopea non riesce ad esprimersi al meglio: 4 sconfitte e 4 pareggi nelle ultime 8 disputate in questo giorno della settimana.

Spalletti potrà contare sulla crescita di condizione degli elementi rientrati da poco e che sono subentrati a Milano. A partire da Lobotka, in evidenza già nel secondo tempo di San Siro, che potrebbe partire dal primo minuto al fianco di Anguissa. In attacco Politano può lanciare finalmente la candidatura per una maglia da titolare a destra, nel terzetto con Zielinski ed Elmas dietro stavolta Mertens, che si riprenderà il posto alla guida dell'attacco. Il recupero vero e proprio rispetto a Milano riguarda Mario Rui: potrebbe riprendersi l'out mancino, permettendo a Di Lorenzo di tornare a destra nel suo ruolo naturale, ma Spalletti deciderà all'ultimo prendendosi tutto il tempo per valutare le condizioni del portoghese. Dopo quanto accaduto ad Insigne, la linea è di non prendersi alcun rischio.

Nulla da fare. Quest'ultimo periodo resta stregato per Lorenzo Insigne: dopo l'infortunio e la ricaduta nel match con l'Empoli, quando sembrava pronto per giocare col ritorno in gruppo, il capitano del Napoli s'è fermato per sintomi influenzali che hanno portato ieri alla positività per il Covid. Luciano Spalletti non potrà contare quindi su Insigne nemmeno per l'ultimo match dell'anno, ma anche del girone d'andata, contro lo Spezia: "Dobbiamo affrontare il rischio che possa succedere sempre qualcosa di nuovo - le parole di Spalletti in conferenza - non si fa il riassunto delle gare non vinte ricordando i problemi di quel periodo. Abbiamo davanti una gara difficile e dobbiamo affrontarla come se fosse un continuo di Milano. Ci dispiace per quelli fuori, ma quelli dentro devono sapere il loro comportamento".

