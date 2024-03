LIVE - Napoli-Torino, prepartita: le probabili formazioni

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

Il Torino è la squadra che ha pareggiato con il punteggio di 0-0 più partite in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (sei). In generale, solo l’Udinese (15) ha registrato più pareggi dei granata (10) nella Serie A 2023/24. Solo l’Inter (17) ha mantenuto la porta inviolata più volte del Torino (13) in questo campionato – i granata hanno registrato almeno 13 clean sheet dopo 27 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 1991/92 (16 in quel caso).

Negli ultimi 17 incroci il Napoli ha perso solo una volta contro il Torino, proprio nel match di andata di questo campionato nella partita finita 3-0 a favore dei granata. Per il resto, i precedenti sono nettamente a favore degli azzurri con 12 vittorie e 4 pareggi. Il Napoli è reduce da due vittorie consecutive in campionato (1-6 contro Sassuolo e 2-1 contro Juventus), non succedeva dal 30 settembre scorso. Con la gara di oggi c'è l'opportunità per trovare il terzo successo di fila: l'ultima volta che è accaduto è stato tra gennaio e febbraio 2023.

In casa Torino, Ivan Juric dovrà far fronte all'emergenza a centrocampo: infatti sono indisponibili Tameze e Ilic per infortunio più Ricci che è squalificato. Out anche Lovato e il lungodegente Schuurs. Si preparano quindi Gineitis e Linetty a comporre una mediana inedita. Sulle corsie laterali non si tocca Bellanova mentre Masina potrebbe ancora essere preferito a Lazaro. Novità in attacco con Pellegri che è in vantaggio su Sanabria e Okereke per partire titolare nel tandem offensivo con Zapata e Vlasic. La retroguardia sarà invece formata da Djidji, Buongiorno e Rodriguez, con Milinkovic-Savic a difesa dei pali.

In casa Napoli, mister Calzona avrà tutti a disposizione eccetto gli infortunati Cajuste e Ngonge. È recuperato Rrahmani che è stato convocato ma probabilmente partirà dalla panchina. Al suo posto pronto Ostigard a fare coppia con Juan Jesus, ai lati Di Lorenzo e Mario Rui (in pole su Olivera) e in porta Meret. A centrocampo Zielinski potrebbe far rifiatare Traoré dopo le due titolarità consecutive, completano Anguissa e Lobotka. Davanti non si toccano Osimhen e Kvaratskhelia, occhio invece a Raspadori che scalpita per una maglia dal 1' e insidia Politano nel ballottaggio.

