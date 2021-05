LIVE - Napoli-Udinese 2-1 (28' Zielinski, 31' Fabian, 41' Okaka): termina il primo tempo!

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

Napoli in vantaggio al termine del primo tempo grazie alle reti di Zielinski e Fabian. Okaka ha accorciato le distanze e così l'Udinese è tornata in partita. Squadre negli spogliatoi.

21.34 - FINE PRIMO TEMPO!

45’ - L’arbitro concede un minuto di recupero.

44' - Lampo di Insigne che salta due uomini, combina con Zielinski e sterza in area. Chiusura in angolo di Becao.

41' - GOL DELL'UDINESE - De Paul serve Okaka spalle alla porta e al limite dell'area. Si gira benissimo e fa partire una conclusione forte e ad incrociare che batte Meret.

38' - Bakayoko prova il tiro da fuori area: palla che termina però in curva.

36' - Fabian prova a lanciare Di Lorenzo: Stryger Larsen legge bene la situazione e copre la rimessa dal fondo.

34' - Qualche problemino fisico per de Paul, Calvarese ferma il gioco. Non pare nulla di grave per lui.

31' - RADDOPPIO DEL NAPOLIIII! Hysaj sventaglia per Zielinski, defilato sulla destra. Il polacco appoggia al limite per Fabian. Lo spagnolo guarda la porta e fa partire un tiro a giro strepitoso che batte Musso.

28' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIII! Pallone che arriva a Osimhen che si libera alla grande di Bonifazi e calcia in porta. Musso respinge, ma sulla ribattuta arriva Zielinski che infila il pallone in porta.

27' - Ritmi più bassi in questa fase di partita. L'Udinese sta facendo giocar male il Napoli.

26' - Si rialza lo spagnolo, anche se molto dolorante. Si scalda Demme.

25' - Okaka rifila una ginocchiata a Fabian, che resta a terra: entra lo staff sanitario del Napoli.

23' - Si fa vedere l'Udinese. Sponda di Okaka per l'accorrente Pereyra. L'argentino calcia al volo ma non centra lo specchio.

20' - Il Napoli ora spinge forte il piede sull'acceleratore alla ricerca del gol. Gli azzurri sono pero' un pò imprecisi e Gattuso è abbastanza arrabbiato con i suoi

17' - Sugli sviluppi del corner Osimhen stacca più in alto di tutti ma spedisce la palla sopra la traversa.

16' - Osimhen defilato sulla fascia destra, prova il cross. Traiettoria deviata, corner.

13' - De Paul verticalizza verso Okaka, anticipato bene da Rrahmani.

11' - DI LORENZO! Sul successivo calcio d'angolo, sponda di Osimhen per Di Lorenzo che a due passi dalla porta spedisce il pallone sopra la traversa.

10' - Fabian riceve palla al limite dell'area e calcia. Tiro deviato, corner.

8' - Sugli sviluppi del corner Manolas commette fallo in attacco.

7' - Insigne batte una punizione e crossa al centro. La palla quasi pesca Rrahmani che di un soffio manca l'impatto di testa.

4' - Chiaro il copione della gara: il Napoli fa la partita e fa girare il pallone e l'Udinese fa densità e chiude gli spazi.

2' - Napoli partito subito forte: Di Lorenzo fa partire un cross profondo per Hysaj. Sponda dell'albanese, chiude la difesa.

20.47 - PARTITI! Inizia il match

20.41 - Squadre in campo!

20.20 - Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, si è presentato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Napoli: "Quanto vale Musso? Le valutazioni si fanno in fase di negoziazione e tu (rivolto al giornalista di Sky) non hai il portafoglio adatto (ride, ndr). Secondo me per rendimento è sicuramente tra i migliori negli ultimi anni. Ha ancora margini di miglioramento incredibili vista la giovane età per un portiere. Il progetto Musso, oltre che sulla concretezza del rendimento negli ultimi anni con l'Udinese, si poggia anche sui margini di crescita che sono indiscutibili".

Che Udinese troverà il Napoli? "Il Napoli troverà una squadra tosta davanti. Noi sappiamo che il Napoli nelle ultime giornate è tra le squadre più in forma del campionato, un avversario difficile soprattutto per noi. Ma l'Udinese non regalerà nulla e alle grandi ha sempre dato filo da torcere".

Cosa ci dice di de Paul? "Io non devo elevare il valore del prodotto, ma io dico che l'uomo supera il valore del fuoriclasse. Il fuoriclasse è sotto gli occhi di tutti, ma io che vivo da due anni lo spogliatoio con loro devo dire che è un punto di riferimento impareggiabile. Il fuoriclasse è figlio dell'uomo".

Quante squadre in Serie A possono permettersi de Paul? "Non faccio i conti nelle tasche degli altri, però ho visto che anche negli ultimi mercati quando si è parlato di giocatori di indiscutibile classe poi i soldi sono arrivati. E de Paul è uno di questi. Io guardo il bilancio ma anche alla potenzialità della squadra. Mi auguro che chi deve arrivare con le richieste giuste arrivi il più tardi possibile".

Non potrebbe nascere un problema umano, di gratificazione per il giocatore se non arrivassero le offerte giuste? "Io ho fatto il riadeguamento del contratto di de Paul non meno di dieci mesi fa e ci ho messo cinque minuti. De Paul è un ragazzo che per quelli che sono i suoi sentimenti nei confronti dell'Udinese non ci ha creato nessun problema. Poi dobbiamo essere anche noi sensibili alle sue aspettative, ma credo che lui non farebbe mai un passo sbagliato nel rapporto con noi. Ci scommetto, con de Paul non ci saranno problemi. A Udine ha avuto anche la nascita di una bambina. Noi siamo una società solida grazie alla nostra proprietà e abbiamo la capacità di reggere banco perché de Paul è un nostro socio autorevole, non una persona antitetica che si metterebbe contro".

19.50 - Juan Musso, portiere dell'Udinese, prima della sfida del Diego Armando Maradona contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Per noi argentini è speciale giocare qua, sappiamo quanto qui amino Maradona e giocare in uno stadio che porta il suo nome è un onore. I migliori portieri in Italia? L'ho detto tante volte e penso che Donnarumma sia molto forte, però poi ci sono tanti portieri molto bravi in Serie A e quindi è un giudizio che lascio ad altri. Da un po' sento queste chiacchiere ma per me la cosa che conta ora è giocare ogni partita al massimo. Ogni minuto, ogni partita e ogni stagione che passa per me è una gioia perché amo quello che faccio e punto sempre a vincere attraverso le buone prestazioni".

19.33 - Sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese, anticipo della 36ª giornata di Serie A. Gattuso opera tre cambi rispetto all'ultima gara vinta con lo Spezia. Tra i pali confermato titolare Meret. Confermata la linea difensiva con Manolas e Rrahmani centrali e Di Lorenzo e Hysaj sugli esterni. A centrocampo turno di riposo per Demme, la coppia è formata da Fabian Ruiz e Bakayoko. In avanti Lozano prende il posto di Politano a destra, a completare i tre dietro Osimhen sono Zielinski e Insigne. Di seguito le formazioni ufficiali.

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne, Osimhen. All. Gattuso.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelaar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka

19.15 - Anche il presidente Aurelio De Laurentiis sarà presente stasera allo stadio Diego Armando Maradona. Come ha svelato il giornalista Carlo Alvino ai microfoni della radio ufficiale, il patron azzurro dopo la riunione in Lega Calcio é partito da Milano con un volo privato.

A guidare l'attacco ci sarà ancora una volta Victor Osimhen. Il nigeriano reduce dalla doppietta di La Spezia, essendo diffidato, dovrà stare attento ai cartellini e dovrà essere bravo a destreggiarsi negli spazi stretti che gli concederà la difesa dell'Udinese. Per il resto Gattuso farà due cambi: Lozano sarà titolare a destra al posto di Politano, nel terzetto dietro Osimhen con Zielinski ed Insigne. Bakayoko, autore del gol vittoria dell'andata, giocherà dal 1' al posto di Demme.

E' il giorno dell'anticipo della terzultima di campionato. Il Napoli, padrone di casa ospita al Maradona l'Udinese per continuare la marcia verso la qualificazione Champions, da difendere il quarto posto in classifica. Udinese già salva ma sfida da non sottovalutare: i friulani non lasceranno molti spazi agli azzurri in attacco e proveranno a pungere in contropiede.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Udinese!