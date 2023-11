LIVE - Napoli-Union Berlino, pre-partita: ecco le formazioni ufficiali! Azzurri arrivati al Maradona

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

Fonte: dal Maradona, Francesco Carbone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

17:40 - FORMAZIONI UFFICIALI

Sono note le formazioni di Napoli-Union Berlino, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Rudi Garcia non fa alcun tipo di turnover e riparte dalle sue certezze. In difesa rientra Natan dalla squalifica, a sinistra Mario Rui viene preferito a Mathias Olivera. Centrocampo il solito, così come in attacco. Nell'Union Berlino, a differenza dell'andata, c'è Bonucci titolare. Ecco i due undici scelti dagli allenatori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Jaeckel, Bonucci, Diogo Leite; Juranovic, Haberer, Khedira, Laidouni, Roussillon; Becker, Fofan

17:20 - Il Napoli è arrivato allo stadio Diego Armando Maradona, dove alle 18:45 sfiderà l'Union Berlino nel match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Il pullman che trasporta i calciatori e lo staff è stato accolto da diversi tifosi.

16.00 - Dopo gli scontri tra i tifosi tedeschi e le forze dell'ordine nella serata di ieri, i disordini in città sono proseguiti anche oggi. Stando a quanto riferito dall'Ansa, si sono verificati alcuni tafferugli tra i supporters dell'Union Berlino e quelli del Napoli in zona Fuorigrotta, a pochi passi dallo stadio Diego Armando Maradona.

15:45 - I tifosi dell'Union Berlino si sono dati appuntamento in centro città, a Piazza Municipio. La zona in questi minuti risulta presidiata dalle forze dell'ordine. Come di consueto per le gare di Champions, è stata instituita una fan zone, con i pullman dell'AMN che trasporteranno i supporters tedeschi muniti di biglietto al Maradona.

In tribuna con ogni probabilità ci sarà anche Victor Osimhen. E' atteso da società e staff di rientro dalla Nigeria dove ha risolto delle problematiche familiari e proseguite le terapie. Dovrebbe seguire la partita dei compagni dopo un punto sul suo recupero fisico per capire quando potrà iniziare anche il lavoro a parte sul campo. L'obiettivo è recuperarlo per la sfida contro l'Atalanta dopo la sosta per le nazionali.

Garcia non vuole sorprese ed anche per questo non dovrebbe cambiare molto rispetto all'ultimo match di Salerno. Rientra Natan in difesa, in coppia con Rrahmani (che poi salterà l'Empoli, domenica è in programma il recupero del Kosovo) con Di Lorenzo a destra ed il ritorno di Mario Rui a sinistra. In mediana Zielinski, Lobotka ed Anguissa ed in attacco Politano e Kvaratskhelia ancora in supporto di Raspadori, ieri protagonista anche in conferenza stampa.

"Nessuna gara è facile, è la Champions - le parole di Garcia in conferenza -. L'avversario non è in buon momento, ma quando incontri una delle squadre che si è qualificata per la Champions dai cinque maggiori campionati, non incontri mai una piccola squadra. Noi ci aspettiamo una partita difficile, lo dimostra anche il match a Madrid che persero solo allo scadere", l'analisi di Garcia su una squadra che è in caduta libera sotto il profilo dei risultati, ma che finora ha perso soltanto sul filo le tre gare di Champions, compresa quella in casa col Napoli subendo pochissimo fino al gol di Raspadori.Il ritorno

Il Napoli ha l'occasione per chiudere i giochi. A Fuorigrotta arriva l'Union Berlino, al momento del sorteggio l'avversario diretto dei partenopei per l'accesso agli ottavi alle spalle del Real Madrid, oggi invece fanalino di coda del raggruppamento e reduce da ben 12 ko di fila tra campionato e Champions. La squadra di Rudi Garcia con tre punti può indirizzare definitivamente il girone, considerando l'impegno del Braga al Bernabeu, aspettando poi soltanto l'aritmetica nella prossima giornata.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Union Berlino