LIVE - Napoli-Verona, pre-partita: verso 6 cambi, attesa per le scelte ufficiali

Fonte: di Francesco Carbone ed Antonio Gaito

Squalificati Magnani e Veloso mentre sono infortunati Hrustic, Lazovic e Henry. In attacco dovrebbe esserci spazio per Ngonnge e Lasagna in supporto a Djuric, favorito su Gaich, come punta fisica per far salire la squadra. In mediana Tameze e Duda con Faraoni e Depaoli ai lati mentre in difesa Dawidowicz, Hien e Ceccherini obbligati in difesa.

Spalletti senza lo squalificato Ndombele che sarebbe stato utile per ruotare ed a centrocampo e in extremis anche di Gaetano. Dunque con Anguissa, squalificato col Milan, potrebbero esserci Demme ed Elmas. Col macedone obbligato in mediana al posto di Kvaratskhelia dovrebbe esserci il giovane Zerbin nel tridente con Raspadori e Politano (staffetta con Lozano). In difesa ci sarà Kim, che salterà la gara di martedì, in coppia con Ostigard (con Juan Jesus in campo martedì), Olivera a sinistra e Di Lorenzo a destra come fatto intendere da Spalletti in conferenza.

"Faremo turnover, ma non di 10 giocatori. Qualcuno deve recuperare, lo stress fisico e mentale è troppo vicino, ma qualcuno però resterà" la linea dettata da Luciano Spalletti in conferenza stampa, sollecitato successivamente poi sui singoli e fornendo indicazioni chiare sul possibile inizio dalla panchina anche di Lobotka e Kvaratskhelia. La gara col Verona è un intermezzo tra le due sfide delicatissime dei quarti di Champions ed il tecnico ricorrerà a tutte le energie della rosa per arrivare al meglio martedì, ma anche per schierare una formazione reattiva contro l'intensità e la fisicità dei gialloblù perché lo sforzo di San Siro - peraltro in 10 nel finale - non sarà così facile da riassorbire. E Spalletti prova anche a caricare di significati la partita, ricordando la matematica dello Scudetto ma anche il momento del suo arrivo: "E' doppiamente importante, vincendo poi ne mancherebbe solo 3 per il titolo. Ne servono 4, se vinciamo col Verona siamo più vicini. Dentro gli occhi dobbiamo avere la foto del bello che abbiamo davanti, non dobbiamo portarci dietro troppi ragionamenti. Per capire l'importanza dobbiamo fare un salto a quando sono arrivato e la gara col Verona simboleggiava uno dei punti più bassi della storia del Napoli, adesso può essere il punto più alto per la storia del club!". L'ultima vittoria ha riacceso le speranze del Verona che a Napoli si gioca tantissimo e per Spalletti ha caratteristiche comunque da tenere in considerazione: "Ti viene addosso fisicamente, ti mette a dura prova sul piano della battaglia per 95 minuti, ha motivazioni a mille per la classifica ed ha messo in difficoltà tantissimi avversari, anche la Juventus recentemente".

