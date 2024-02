LIVE - Napoli-Verona, prepartita: si ritorna al 4-3-3, Cajuste dal 1'

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

14.00 - Dopo esser passato al 3-4-2-1 nelle ultime partite, oggi contro l'Hellas Verona il Napoli - chiamato a ritrovare il successo in campionato - torna al modulo dello Scudetto. Walter Mazzarri schiera i suoi uomini con il 4-3-3: nel ruolo di centravanti c'è Simeone, preferito a Raspadori, con Politano e Kvaratskhelia ai suoi lati. In difesa Di Lorenzo torna a fare il terzino puro, con Mario Rui dall'altro lato e Juan Jesus che vince il ballottaggio con Ostigard (Natan è rientrato, ma va in panchina). In mediana, vista l'assenza dell'affaticato Zielinski, c'è Cajuste insieme a Lobotka e al rientrante Anguissa.

Dall'altro lato l'Hellas Verona, completamente rivoluzionato dal mercato di gennaio, sarà proposto con un 4-2-3-1. Seconda da titolare per Noslin come prima punta, alle sue spalle Lazovic la spunta su Tavsan per completare la trequarti insieme a Suslov e Folorunsho. In difesa Coppola vince il ballottaggio con Magnani. Di seguito le formazioni ufficiali.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Lazovic, Suslov, Folorunsho; Noslin

In casa Verona mister Baroni dovrà fare i conti con la rivoluzione totale sul mercato, confermando gli undici della scorsa giornata per dare tempo ai nuovi di inserirsi. Dunque ci sarà Montipò tra i pali, pacchetto arretrato composto da Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz e Cabal. In mediana agiranno Serdar e Duda, mentre sulla trequarti si preparano Folorunsho, Suslov e Lazovic. Come centravanti dovrebbe essere confermato il neo acquisto Noslin, ma occhio ad Henry che dopo la mancata partenza scalpita per una maglia dal 1'.

Mazzarri dovrebbe tornare al 4-3-3, con Rrahmani e Juan Jesus a protezione della porta di Gollini. Conferme per Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, mentre in mediana ritorna Anguissa al fianco di Lobotka e Cajuste. Davanti rientrano dalla squalifica Kvaratskhelia e Simeone (in pole su Raspadori) a comporre il tandem offensivo con Politano. Sono ancora indisponibili Meret, Osimhen e Olivera, out anche Zielinski per un affaticamento muscolare.

Emergenza rientrata per Walter Mazzarri per la sfida al Maradona contro il Verona, ma bisognerà fare attenzione ai cartellini gialli. Sono infatti in diffida ben 6 azzurri: si tratta di Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Ngonge e Rrahmani e quindi in caso di giallo oggi salterebbero la sfida seguente contro il Milan.

Imperativo vincere per il Napoli, che contro il Verona cerca tre punti vitali per restare agganciato al treno Champions, approfittando anche del ko della Fiorentina e dello scontro diretto di oggi pomeriggio tra Atalanta e Lazio.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Verona