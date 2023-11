LIVE - Ora è ufficiale: via Garcia, il nuovo allenatore del Napoli è Mazzarri!

Fonte: di Antonio Noto, Antonio Gaito, Pierpaolo Matrone, Francesco Carbone e Arturo Minervini

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

16.35 - Il tecnico toscano, riferisce Sky Sport, ha firmato un contratto di sei mesi fino al termine della stagione 2023/24.

16.14 - Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo l’esonero di Rudi Garcia arrivato pochi minuti fa attraverso un comunicato ufficiale, seguito dal tweet di annuncio del ritorno del tecnico livornese da parte del presidente Aurelio De Laurentiis , è arrivato anche il posto sui social del club: “Bentornato mister”.

16.08 - Ora è ufficiale: Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico di San Vincenzo torna nel capoluogo partenopeo dieci anni dopo e prende il posto di Rudi Garcia, esonerato pochi minuti fa dal club azzurro. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato il ritorno di Mazzarri con il classico tweet: “Bentornato Walter".

16.06 - Rudi Garcia, dalle 16 di questo martedì 14 novembre, non è più l'allenatore del Napoli. La società partenopea ha diramato un comunicato ufficiale con il quale ha reso nota la decisione del club: "La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi Garcia. A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi".

Dopo l'esonero di Garcia ora è tutto pronto per l'annuncio di Walter Mazzarri, che tornerà a Napoli 10 anni dopo la sua ultima avventura alle pendici del Vesuvio.

15.00 - Ci siamo! Nel giro di un'ora potrebbe già arrivare il primo comunicato, quello di addio di Rudi Garcia, poi successivamente sarà il turno di quello per il ritorno di Mazzarri.

14.10 - Affare fatto e confermato! Sulla panchina del Napoli tornerà Walter Mazzarri. A riferirlo su Twitter è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che fa sapere: “Contratto fino a giugno 2024 con stipendio di 1 milione di euro (bonus inclusi). Domani è previsto il primo allenamento”.

14.00 - Walter Mazzarri sarà il nuovo allenatore del Napoli. È fatta per il ritorno del tecnico di San Vincenzo all'ombra del Vesuvio, con Rudi Garcia che gli lascerà la panchina nel corso delle prossime ore. Decisivo l'incontro di oggi tra le parti e la massima disponibilità dell'allenatore sulle condizioni poste dal club azzurro.

I dettagli del contratto.

Mazzarri firmerà un accordo fino al 30 giugno 2024, senza nessuna opzione di rinnovo, con la società campione d'Italia che si riserva comunque di valutare un eventuale rinnovo al termine di questa stagione in base ai risultati ottenuti dalla squadra in questi sette mesi.

La firma nelle prossime ore.

L'accordo è ormai stato trovato e lo stesso Mazzarri firmerà il suo contratto nel corso del pomeriggio, prima di mettersi al lavoro in vista della ripresa del campionato, con il calendario che non agevolerà di certo il suo inserimento graduale. Dopo la sosta gli azzurri saranno impegnati infatti al Gewiss Stadium contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, per poi sfidare il Real Madrid al Bernabeu un Champions League. Infine altre due gare di campionato, contro le prime della classe: Inter al Maradona il 3 dicembre e Juventus all'Allianz Stadium l'8. Un avvio da brivido, ma Mazzarri vorrà farsi trovare pronto. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com.

13.37 - Aurelio De Laurentiis, riferisce Sky Sport, ha appena lasciato gli uffici della Filmauro a Roma. Il presidente del Napoli, fa sapere l’emittente satellitare, non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti presenti.

13.27 - Walter Mazzarri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ad annunciarlo è l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano su X: “Accordo chiudo valido fino a giugno 2024. L'ex allenatore di Inter e Watford ha firmato il contratto, sarà annunciato oggi come nuovo allenatore. Mazzarri sostituisce Rudi Garcia”.

13.13 - Ormai ci siamo: manca solo l’ufficialità del ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. L’indiziato numero uno come vice del tecnico di San Vincenzo è Claudio Bellucci. Nel suo staff, a Napoli, potrebbe tornare l’ex preparatore atletico Giuseppe Pondrelli e anche Salvatore Aronica, ex difensore proprio di Mazzarri in azzurro. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.

13.08 - Walter Mazzarri è il prescelto per la panchina del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha sciolto i dubbi. Nel pomeriggio è previsto un incontro tra il presidente azzurro e il tecnico di San Vincenzo per definire il tutto. A riferirlo è Sky Sport.

12.45 - Walter Mazzarri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha sciolto i dubbi e ha deciso di chiudere negli ultimi minuti, la scelta è ricaduta su di lui. Contratto fino a giugno 2024, sarà quindi un traghettatore fino al termine della stagione. Accordo raggiunto tra le parti, come raccolto anche da Relevo: Mazzarri ha detto sì ai 7 mesi di contratto.

12.30 - Walter Mazzarri è vicinissimo a essere il nuovo allenatore del Napoli. Un ribaltone firmato Aurelio De Laurentiis. Secondo Tmw, si chiude per un milione di euro di stipendio per sette mesi, nessuna opzione per il rinnovo.

12.00 - Aurelio De Laurentiis è arrivato ai nuovi uffici della Filmauro: attesa per l'incontro con Mazzarri. Questo il lancio di Sky Sport.

11.50 - Il Napoli avanza nella trattativa con Walter Mazzarri mentre al momento è in stand-by la trattativa con Igor Tudor. Questi gli aggiornamenti che arrivano dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano su Twitter. "Il Napoli ha offerto un contratto di 8 mesi e Tudor ha rifiutato: non ha mai detto di sì a questo tipo di proposta. Nessun problema finanziario, ma l’ex allenatore dell’OM preferisce semplicemente progetti a lungo termine" si legge sul profilo X di Romano..

"Il Napoli ha offerto un contratto di 8 mesi e Tudor ha rifiutato: non ha mai detto di sì a questo tipo di proposta. Nessun problema finanziario, ma l’ex allenatore dell’OM preferisce semplicemente progetti a lungo termine" si legge sul profilo X di Romano..

11.30 Arrivano dettagli dell'incontro tra Mazzarri e De Laurentiis. "L’incontro è stato positivo, Mazzarri ha spiegato che giocherà con il 4-3-3 e che accetterà di restare sulla panchina del Napoli solo per 6 mesi e che l’opzione per il rinnovo ci sia solamente in caso di vittoria dello scudetto o di semifinale di Champions League. Nelle prossime ore si potrebbe arrivare alla fumata bianca, non ci sono problemi o distanze sull’ingaggio". Lo rivela Calciomercato.it

11.00 - Nella notte arriva la brusca frenata tra Aurelio De Laurentiis e Igor Tudor. Il croato ha provato a rilanciare sulle sue richieste economiche e il presidente del club azzurro ha interrotto la trattativa. Ora bisogna capire come possa riprendere anche perché Tudor dopo l'entusiasmo iniziale ha mostrato qualche contrarietà. Lo riporta Il Mattino nella sua edizione online.

10.00 - Sono ore delicate dove si decide la stagione del Napoli. Un indizio per Mazzarri, secondo quanto raccolto da Sportitalia: aveva una proposta da un club del campionato egiziano. Stava per partire ma ha rinunciato alla partenza. I motivi li scopriremo entro poche ore.

9.30 - Walter Mazzarri si sta avvicinando alla panchina del Napoli. Rumors raccontano di una decisione ormai prossima con l'ex tecnico azzurro che avrebbe al momento superato Igor Tudor. Per i giornalisti Fabrizio Romano e Matteo Moretto, infatti, ora è Mazzarri in pole. Anzi per Moretto di Relevo è quasi fatta con contratto fino a giugno.

7.30 - Sembrava fatta per Igor Tudor, per la Gazzetta dello Sport l'accordo col croato era stato trovato

23.55 - Emergono nuovi dettagli su Igor Tudor al Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport, nel contratto del tecnico croato dovrebbe essere inserita una clausola a favore del club azzurro per il prolungamento dell'accordo di un altro anno.

22.40 - Igor Tudor è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico croato ha accettato la proposta di De Laurentiis e si avvicina a grandi passi a prendere il posto di Rudi Garcia. Domani può arrivare l’annuncio di De Laurentiis, come scrive l’edizione online del Corriere dello Sport: “Il Napoli tornerà ad allenarsi mercoledì: domani quindi potrebbe arrivare l'ufficialità dell'accordo tra il club azzurro e Tudor, che potrebbe così dirigere il primo allenamento a Castel Volturno dopodomani”.

22.09 - Igor Tudor ha accettato la proposta del Napoli. E' questa la notizia dell'ultim'ora lanciata dal Corriere dello Sport, che nella sua edizione online scrive: “Tudor ha sciolto le riserve: è disposto ad accettare la proposta di De Laurentiis di un contratto da allenatore del Napoli fino alla conclusione di questa stagione, quindi fino a giugno 2024”.

20.27 - Nel primo giorno di raduno della Nazionale, il Centro Tecnico Federale di Coverciano ospita la ‘Hall of Fame del Calcio Italiano. Presente anche il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, al quale è stato chiesto del momento Napoli: "Non posso rilasciare dichiarazioni sulla nostra situazione. E' una situazione particolare che non ci vede felici, faremo di tutto per risolverla, ma non posso dire altro".

20.13 - Igor Tudor è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nella giornata di domani andrà in scena l'incontro decisivo, dopo quello di oggi dove le parti hanno messo sul piatto le proprie richieste. Da una parte quelle dell'allenatore, che chiedeva 3 milioni al Napoli per i 18 mesi che avrebbe voluto di contratto, dall'altra però quelle del club campione d'Italia che ha proposto sei mesi con opzione unilaterale, a favore del club, per un'altra stagione.

Fumata bianca vicina.

Poco fa il Napoli ha incontrato Anthony Seric, agente dell'allenatore croato e il sì sembra essere davvero dietro l'angolo, con il tecnico che è pronto ad accettare le condizioni della società azzurra, ovvero un contratto di 7 mesi con opzione unilaterale in favore del club partenopeo.

Il possibile inizio dell'avventura.

Come detto, nella giornata di domani andrà in scena un altro incontro che dovrebbe essere quello definitivo. Se arriverà la definitiva fumata bianca Tudor andrà a Napoli domani sera e mercoledì sarà in campo per il primo allenamento in azzurro. Chiaramente, una volta trovato l'accordo con l'ex difensore, sarà comunicato l'esonero a Rudi Garcia, che ha pagato un inizio di stagione sotto tono culminato con la sconfitta di ieri al Maradona contro l'Empoli.

19.45 - Aurelio De Laurentiis ha proposto un anno di contratto a Igor Tudor. A riferirlo è Sky Sport, che fa sapere che il tecnico croato avrebbe voluto una durata più lunga ma che avrebbe anche dato l'ok a queste condizioni. L’emittente satellitare riferisce che l’allenatore ex Marsiglia e il suo agente resteranno a Roma in attesa della decisione definitiva del Napoli.

18.54 - Quest’oggi è andato in scena a Roma un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Igor Tudor, nel corso del quale l’allenatore croato ha spiegato la sua idea di calcio e fatto alcune richieste. A riferirlo è Sky Sport. L’emittente satellitare fa sapere che ora la palla passa al presidente del Napoli: De Laurentiis rifletterà sul da farsi, decidendo in queste ore se affondare il colpo e chiudere.

18.30 - Aurelio De Laurentiis oggi si è visto con Igor Tudor per discutere del contratto da sottoporgli. Le ultime arrivano da La Gazzetta dello Sport: "Al centro delle discussioni ci sarebbero due aspetti su tutti. Il primo è relativo alla durata del contratto: De Laurentiis propone un accordo fino a fine stagione con la classica opzione unilaterale di rinnovo, Tudor invece vorrebbe una garanzia fino al 2025. Il secondo è di natura tattica, considerando che il tecnico schiera le sue squadre generalmente con la difesa a tre e degli esterni a tutta fascia, un assetto che difficilmente andrebbe incontro alle caratteristiche dei calciatori presenti in rosa. Tuttavia, su quest'ultimo punto, è molto probabile che Tudor si impegni per trovare una soluzione ibrida, che quindi non comporti lo smantellamento del 4-3-3 intorno al quale il Napoli ha costruito la sua identità recente. Nelle prossime ore è attesa una nota della società, che quanto meno renda ufficiale l'interruzione del rapporto con Garcia. Il francese oggi ha lasciato Napoli per fare ritorno in Francia ed è ormai certo che non sarà lui a dirigere la ripresa dei lavori a Castel Volturno in programma mercoledì".

17.50 - "Uno poi può essere come ieri appannato e perdere in modo improprio e improbabile con l'Empoli, però questa è anche la bellezza del calcio". Questo l'unico accenno che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha fatto alla sconfitta di ieri del Napoli, intervenendo a Roma alla tavola rotonda 'Le nuove prospettive sulla riforma dello sport'. "No comment" è invece stata la sua replica alle domande sull'esonero del tecnico Rudi Garcia e sulla scelta del prossimo allenatore degli azzurri.

17.30 - Aurelio De Laurentiis non ha voluto rispondere alle domande dei tanti giornalisti appostati all'esterno della 'Sapienza Università di Roma', dove il presidente del Napoli era presente per partecipare a una tavola rotonda sul tema degli stadi in Italia. Ai colleghi che gli chiedevano del Napoli, di Rudi Garcia e del futuro della panchina il patron ha solo sorriso, senza replicare, protetto dal responsabile della comunicazione Nicola Lombardo. "Cosa succede con Garcia?", chiede un giornalista. Al che interviene Lombardo: "Che deve succedere?". Clicca qui le immagini.

16.50 - Secondo Tmw, si respirano sensazioni positive circa il possibile approdo di Igor Tudor a Napoli. La fumata non è ancora bianca ma un accordo sembra avvicinarsi molto rispetto alle ultime ore. Probabile che alla fine la scampi il Napoli, con un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per un'altra stagione a determinate condizioni, oppure unilateralmente per il club. Lo stipendio dovrebbe essere commisurato alla richiesta (da 2 milioni annui) del croato, con l'inserimento di bonus raggiungendo determinati scopi.

16.17 - Aurelio De Laurentiis non si trova più nella sede della Filmauro, ma come da agenda si è trasferito alla 'Sapienza Università di Roma' al convegno “La riforma dello sport dopo il decreto legislativo n.120/2023: le nuove prospettive” insieme, tra gli altri, al ministro dello sport Andrea Abodi. Stando a quanto riferito da Il Mattino, il presidente azzurro ha preso parola sul tema stadi, glissando però sul tema allenatore, non rispondendo alle domande sul futuro di Rudi Garcia e della panchina azzurra.

15.43 - La novità di questi minuti è che nella Capitale c'è anche Igor Tudor. L'incontro tra il presidente azzurro e l'allenatore croato per discutere dell'accordo contrattuale c'è stato, senza la presenza dell'agente Seric. A riferirlo è Sky Sport.

14.50 - Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli e dell'Udinese, ha parlato a Kiss Kiss di Tudor che ha avuto in friuli: “Non sono contento di aver avuto ragione su Garcia. Ieri ho visto la partita con gli occhi del cuore e mi sono amareggiato. Il divario tecnico e della classifica non si è visto anche se il pari era il risultato più giusto. Con Tudor ho lavorato. Sono stato io a sceglierlo e a volerlo riconfermare ad Udine. Con oggettività ti dico che se il Napoli prende Tudor prende il meglio di ciò che c’è in giro al momento. Sia umanamente che professionalmente è un profilo adeguato al momento del Napoli. E’ preparato. Scuola Gasperiniana. Non ha difficoltà a variare modulo".

14.20 - Continuano ad emergere retroscena sull'addio di Rudi Garcia che non si dimetterà: non rinuncerà al biennale da 6 milioni di euro che ha firmato a giugno. Dunque, dovrà essere licenziato. L’uomo, prima ancora dell’allenatore, è allo stremo e intorno non vede più nessuno, se non i suoi collaboratori Stephane Jobard e Claude Fichaux. La decisione era stata presa già 20 giorni, ma il no di Conte aveva concesso al francese una seconda chance. Battere l’Empoli poteva regalare una sosta serena, ma già il gesto del 4-2-3-1 è stato visto da De Laurentiis come un affronto.

13.50 - Ascolta anche il nostro podcast quotidiano: Adieu Garcia! Il Napoli ha scelto: tutto su Tudor, oggi l’incontro per chiudere

13.25 - Massimo Ugolini, giornalista ed inviato di Sky Sport, racconta la mattinata concitata della dirigenza del Napoli: "È in corso un vertice a cui dovrebbe partecipare anche Seric, il procuratore di Igor Tudor, per vagliare l'offerta di De Laurentiis e, se questa venisse accettata, il croato sarà il nuovo allenatore del Napoli. Il futuro di Garcia pare segnato. In questo momento Tudor sembra avanti, sono stati fatti anche i nomi di Cannavaro, che hanno visto la gara contro l'Empoli insieme al presidente del Napoli, Mazzarri e Giampaolo. Il croato è il prescelto, ma bisogna vedere se accetterà le condizioni".

13.10 - Tutto lascia presagire che il prossimo allenatore del Napoli sarà Igor Tudor. Lo riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui il tecnico creato sembrerebbe deciso ad accettare la destinazione azzurra. Il nodo è legato al contratto, perché l'ex Udinese e Verona non accetterebbe un semestrale. Il presidente Aurelio De Laurentiis - prosegue l'emittente - pare disposto a fare un passo verso Tudor, proponendo un contratto che vada oltre la stagione in corso, probabilmente fino al 2025 con una clausola in favore della società per il terzo anno.

12:30 - Il Napoli ha deciso di procedere con l'esonero di Rudi Garcia. La conferma arriva ancora dal sito di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che fornisce alcune novità sul tecnico francese. In mattinata c'è stato un incontro a Roma tra la dirigenza azzurra e il presidente Aurelio De Laurentiis per fare il punto della situazione. Per quanto riguarda Garcia, invece, ha lasciato in mattinata Napoli e si è recato a Nizza. Da lì attenderà comunicazioni sul suo futuro.

11.30 - Ore decisive per la panchina del Napoli, con Rudi Garcia ormai lontano e Igor Tudor che attende di capire se sarà lui l'erede del francese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe svolgersi in questi minuti l'incontro tra il club e l'agente dell'allenatore croato. Secondo l'emittente satellitare, se verrà trovato l'accordo con Tudor il tecnico mercoledì dirigerà il primo allenamento a Castel Volturno.

10.20 - Arriva Tudor? Oggi ne sapremo di più, dopo un nuovo vertice societario. Tudor non vuole essere solo un traghettatore e chiede un contratto più lungo, il produttore deve convincersi della scelta, perché sa benissimo che in giugno ha commesso un errore scegliendo il tecnico francese che veniva dal campionato saudita. Ora torni a prendere le decisioni importanti, com’è giusto che sia, lasciando poi le responsabilità a chi ha scelto in ogni settore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

9.40 - Sul Corriere dello Sport si analizzano le eventuali alternative a Igor Tudor, oggi primo candidato alla panchina del Napoli: "Dopo le vittorie a Dubai e in Cina, Cannavaro senior ha allenato il Benevento subentrando in corsa nel pieno di un’altra tempesta: con tutto il rispetto, però, non aveva la qualità dei signori campioni d’Italia, e dalla sua ci sono la filosofia giochista, la difesa a quattro, la possibilità del tridente, un carisma gigantesco, la conoscenza dell’ambiente, la modernità di chi studia e s’aggiorna. La fame e anche il sogno di guidare la squadra del cuore. Romanzi del cuore anche quelli di Walter Mazzarri, l’uomo delle notti di Champions dei Tenori, e di Francesco Calzona detto Ciccio, ex vice di Sarri e collaboratore di Spalletti a Napoli, ora ct della Slovacchia, un pozzo di tattica che Mertens, dopo la trasformazione in centravanti, ha ringraziato pubblicamente per avergli cambiato l’esistenza. Loro sono le soluzioni praticabili".

9.10 - Secondo quanto svela l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, dopo la decisione di esonerare Rudi Garcia, il patron azzurro avrebbe nuovamente contattato Conte, ma la risposta è stata sempre la stessa: la decisione è quella di restare fermo fino alla prossima estate.

8.45 - Il cambiamento del Napoli è tutto in una lettera: dal tutor a Tudor. Sulla Gazzetta dello Sport si riassume la giornata frenetica del Maradona e la decisione del patron del Napoli di cambiare guida tecnica dopo il ko con l'Empoli: "Perché ieri, dopo aver assistito all’ennesimo scempio della squadra campione d’Italia, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di cambiare allenatore. L’annuncio ci sarà con ogni probabilità oggi, quando il Napoli vorrà comunicare il nuovo tecnico. Una scelta che dovrebbe ricadere su Igor Tudor

00.15 - Nel corso di ‘Sky Calcio Club', Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha riferito gli ultimi aggiornamenti sul futuro della panchina del Napoli: “Igor Tudor è il nome in testa ad Aurelio De Laurentiis, che si prepara a sostituire Rudi Garcia. La famosa riunione che doveva esserci nella pancia del Maradona è stata molto breve, in realtà De Laurentiis ha fatto un punto della situazione di soli 5’ con i suoi dirigenti. Si rivedranno poi domani con il procuratore di Tudor. L’ex tecnico del Marsiglia era già stato accostato al Napoli nella precedente sosta di campionato. No a Fabio Cannavaro, rimane un’ipotesi Walter Mazzarri sullo sfondo”.

DOMENICA 12 NOVEMBRE

21.50 - Igor Tudor è il nome più caldo per subentrare a Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Il giornalista esperto di mercato Paolo Bargiggia svela su Twitter la richiesta del tecnico croato al presidente del Napoli: "Due anni di contratto più uno di opzione la richiesta di Tudor a De Laurentiis fatta pervenire dal suo agente Seric".

21.45 - Tmw - Come ormai noto, le strade del Napoli e del suo allenatore Rudi Garcia si stanno separando. Dura appena più di quattro mesi l'avventura del tecnico francese alla guida della squadra campione d'Italia, la lascia al 4° posto con 21 punti conquistati in 12 giornate di Serie A. Intanto Aurelio De Laurentiis è già in cerca del suo successore e la sua scelta sembrerebbe essere ricaduta su Igor Tudor.

Domani, secondo quanto appreso da Tmw, è previsto a Roma un incontro tra il presidente del club campano e il tecnico croato, con il quale in prima battuta ci sarà da risolvere il nodo contrattuale sulla durata dell'accordo. L'ex Hellas e Marsiglia vorrebbe firmare almeno fino al 2025, ADL sembra più orientato a individuare un traghettatore per poi avere campo d'azione più largo a giugno. Il summit previsto nella Capitale tra qualche ora potrà dare una risposta, in un senso o nell'altro.

20.30 - Repubblica - Il ko interno contro l'Empoli, il terzo in campionato al Maradona, starebbe per costare la panchina a Rudi Garcia. Repubblica.it svela un retroscena avvenuto all'intervallo di Napoli-Empoli: "Non aveva ancora deciso se esonerarlo. Aurelio De Laurentiis si arrende alla fine del primo tempo. L’ira vince sulla speranza. Lo sdegno sulla ragione. L’amarezza sul calcolo. Una formazione così scombinata non se l’aspettava. Entra negli spogliatoi a metà di Napoli-Empoli. Si rivolge a Garcia come non aveva mai osato in queste settimane burrascose. Sono le 13.25, il secondo tempo è tutto da giocare, fa sentire la sua voce anche l’allenatore, non si capisce se è più stanco di sbagliare o di subire. Al disastro tattico e ai fischi del primo tempo De Laurentiis non resiste. Corre negli spogliatoi. Non può essere più franco. Basta fingere, mediare non paga. Si immagina il lungo tunnel".

19.40 - Sky - Domani, lunedì 13, si svolgerà un summit con Aurelio De Laurentiis e gli altri dirigenti del Napoli per decidere l'esonero di Rudi Garcia e il suo sostituto. Attualmente in pole ci sarebbe di Igor Tudor, reduce dall'esperienza dello scorso anno all'Olympique Marsiglia, e con cui ci sono stati dei contatti. Domani potrebbe essere la giornata dell'approccio formale tra le parti per trovare l'eventuale intesa. A riferirlo è Sky Sport.

19.30 - Sky - Dopo il ko al Maradona contro l'Empoli l'esonero di Rudi Garcia sembra ormai scontato. Domani si svolgerà un summit alla presenza di De Laurentis e di tutti i dirigenti del Napoli per sancire definitivamente questa scelta.

Un candidato forte potrebbe essere l'ex Walter Mazzarri, che conosce benissimo l'ambiente, questo potrebbe giocare a suo favore.

Allo stato attuale non ci sono stati né contatti né approfondimenti per quel che riguarda Fabio Cannavaro, nonostante la sua presenza in tribuna al fianco di De Laurentiis quest'oggi. Un altro profilo libero è l'ex Marsiglia Igor Tudor.

Questi nomi emergono al netto di un ripensamento di Antonio Conte dopo il no di ottobre, al momento non ci sono segnali diversi da parte sua rispetto a quelli di un mese fa. L'ex allenatore del Tottenham intende portare a termine l'anno sabbatico prima di scegliere la panchina per la prossima stagione. Attualmente i due nomi forti sono quelli di Mazzarri e Tudor. A riferirlo è Sky Sport.

19.15 - Corriere dello Sport - Dopo il ko contro l'Empoli sembra giunta al termine l'avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione online, scrive: "Rudi Garcia è quasi l’ex allenatore del Napoli: la sua panchina, che traballava, ora è demolita dal ciclone, l’Empoli, che si è abbattuto sul Maradona in una domenica che chiude un’epoca breve ma comunque sfarzosa".

Il sucessore: "Domani il Napoli sceglie, riunione alla Filmauro tra De Laurentiis, Chiavelli (l'ad), Meluso (il ds), Sinicropi (il club manager) e Micheli (capo scouting): in vantaggio c’è Igor Tudor, amante della difesa a tre, che però non rappresenta un problema; alle sue spalle Fabio Cannavaro, che ha confidenza con la difesa a quattro e conosce come nessuno la città".

17.58 - Sportitalia -"Sono ore decisive, il presidente De Laurentiis è in riunione all’Hotel Britannique con Micheli, Meluso e Sinicropi per decidere il futuro di Rudi Garcia, per il quale l’esonero è molto vicino. I nomi al momento sono quelli di Tudor e Fabio Cannavaro, Mazzarri è una suggestione, Conte ancora di più!", scrive così sui social il giornalista di Sportitalia e Canale 21 Manuel Parlato.

17.56 - Gazzetta- Rudi Garcia sarà esonerato dal presidente Aurelio De Laurentiis, a scriverlo è l'edizione online della Gazzetta dello Sport. Secondo la Rosea, mercoledì, alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, non ci sarà il tecnico francese.

Alla fine del primo tempo, l’ultima mossa di ADL. Il presidente è sceso nello spogliatoio e ha parlato direttamente alla squadra "saltando" il tecnico. Ma nonostante l’intervento, una squadra spaesata, ha finito addirittura per perdere contro l’Empoli

A fine gara De Laurentiis non ha neanche incrociato Garcia, di fatto esautorato. Il presidente ha poi convocato a Roma i dirigenti Meluso, Micheli e Sinicropi per un incontro che serva a decidere quale sarà il nuovo allenatore del Napoli. La rosa dei nomi va da Antonio Conte a Fabio Cannavaro, da Igor Tudor sino a un improbabile ritorno di Walter Mazzarri.

17.35 - Il Roma - Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha riportato su Twitter gli ultimi aggiornamenti riguardanti il futuro della panchina del Napoli: "Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sembra aver deciso per l'esonero di Garcia, che dovrebbe essere annunciato solo dopo la scelta del sostituto. Tudor per provare a prendere adesso il possibile allenatore del futuro, Mazzarri o Cannavaro per il ruolo di traghettatore. Tudor avrebbe bisogno di tempo, perché giocherebbe con la difesa a tre. Mazzarri in versione "difesa a 4" sarebbe un'incognita. Cannavaro senza esperienza a questi livelli, sarebbe una scommessa. Non si escludono sorprese, come un altro tentativo per Conte o la scelta di un allenatore straniero. Improbabile che si scelga un altro italiano "low profile", come Ballardini, Giampaolo o Semplici. Il presidente dopo il gol di Kovalenko ha lasciato il suo posto, ma si è confrontato con i suoi collaboratori dopo essere passato negli spogliatoi. Cosa normale dopo essere stato tutti questi giorni al fianco della squadra".

17.25 - Gazzetta - Rudi Garcia potrebbe aver allenato quest'oggi per l'ultima volta il Napoli, il presidente De Laurentiis pensa all'eventuale sostituto dopo il ko interno contro l'Empoli. Secondo Gazzetta.it, sono due i profili concretamente valutati dal patron azzurro: Fabio Cannavaro, che non ha mai nascosto il desiderio di guidare il Napoli ed presente quest'oggi in tribuna al fianco del presidente, e Igor Tudor. L'ex tecnico di Marsiglia e Verona, ha il vantaggio di conoscere bene il contesto della Serie A ed avere il carattere necessario per rimettere velocemente in sesto la squadra mentalmente. Qualche chance anche per Walter Mazzarri, ma già in passato De Laurentiis si è sempre detto poco convinto di un ritorno di fiamma di un ex.

16.45 - Nel corso di 'Club Napoli All News' su Teleclubitalia, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Non trovo un allenatore che in questo momento sia un upgrade, l'unico che farebbe fare quel salto di mentalità sarebbe Antonio Conte. Escluderei la minestra riscaldata Mazzarri, potrebbe esserci un traghettatore come fu Gattuso, che fu proposto al Napoli da Giuntoli.

Oggi chi potrebbe suggerire a De Laurentiis il nome giusto? Non credo che Meluso abbia in questo momento un ascendente così forte. Ci sono a disposizione una serie di allenatori da campo come Ballardini, Semplici e Tudor. Oggi ci vuole una scossa, uno che entra nella testa dei giocatori. Non è che non voglio fare un nome, ma faccio fatica a trovarlo. Se no si dovrebbe andare su un tecnico straniero. Per il momento il Napoli ed il suo presidente non ha ancora deciso sull'eventuale esonero di Rudi Garcia. Non credo cambierà qualcosa in dieci o trenta minuti, forse il motivo è perchè ci sono passaggi tecnici: ovvero assicurarsi il sostituto secondo i suoi desideri, se non lo esonera ma sta maturando l'idea, è perchè sta tentando in tutti i modi di trovarne un altro.

Squadra contro Garcia? Qualcuno si è lamentato sul poco studio degli avversari in sala video e su allenamenti poco intensi. Ma Garcia non ha avuto un feedback negativo. Non prendo l'ipotesi che la squadra abbia giocato contro l'allenatore".

15.45 - Canale 21 - Nessun vertice in corso negli spogliatoi del Maradona, il presidente Aurelio De Laurentiis ha lasciato lo stadio dopo il match perso contro l'Empoli. Mario Rui ha lasciato zoppicante il terreno di gioco, così come Giacomo Raspadori. L'attaccante azzurro ha riportato una ferita sulla tibia. Alex Meret che potrebbe non rispondere alla convocazione in Nazionale. A riferirlo ai microfoni di Canale 21, è stato il giornalista Manuel Parlato.

15.35 - Sky - La posizione di Rudi Garcia è forte a rischio. E' partito il toto allenatore per l'eventuale sostituzione del tecnico francese.

Il nome di Antonio Conte potrebbe tornare in auge: nulla vieta al presidente De Laurentiis di riprovarci, anche se l'ex ct ha fatto sapere chiaramente durante la scorsa pausa per le nazionali di voler completare l'anno sabbatico prima di immergersi in una nuova avventura.

Altri profili che restano in voga sono quelli di Igor Tudor, di Walter Mazzarri e dello stesso Fabio Cannavaro. L'ex Mazzarri potrebbe essere un candidato forte, invece allo stato attuale non ci sono stati né contatti né approfondimenti per quanto riguarda l'ex Pallone d'Oro. A riferirlo è Sky Sport.

14.59 - Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport al Maradona, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare nel post-partita di Napoli-Empoli: "De Laurentiis ha lasciato la tribuna dopo il gol dell'Empoli, era già stato negli spogliatoi all'intervallo come già fatto in precedenza. Garcia in forte discussione con una sconfitta che mette in serio pericolo la panchina del francese. Chiarissimo che l'umore del patron azzurro sia nero. Acccanto a lui in tribuna c'erano seduti Fabio e Paolo Cannavaro. Non erano stati invitati dal presidente, ma quando De Laurentiis li ha visti per un gesto di cortesia gli ha detto di sedersi vicino a lui".

14.52 - Tmw - Il ko del Napoli contro l'Empoli mette a fortissimo rischio la panchina di Rudi Garcia, con gli azzurri che, in caso di successo questa sera dell'Inter contro il Frosinone, scivolerebbero a -10 dalla vetta dopo 12 giornate di campionato.

Salvo sorprese decisioni a caldo in merito al futuro del tecnico non saranno prese dal presidente Aurelio De Laurentiis, il quale comunque rifletterà seriamente sull'operato del francese in questi mesi. Se dovesse prevalere la linea dell'esonero, ecco che il presidente del Napoli riattiverebbe i contatti con gli allenatori già sondati nelle scorse settimane: posto la chiusura di Antonio Conte ad un subentro a stagione in corso, uno dei primissimi candidati sarebbe il croato Igor Tudor. Non solo l'ex Verona, però: nelle varie idee presenti fra i dirigenti dei campioni d'Italia, infatti, c'è anche l'ex Walter Mazzarri.