LIVE - Primavera, Sassuolo-Napoli 0-0: secondo tempo in corso

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

29' - Ci riprova il Napoli: da sinistra Acampa crossa al centro per Rossi, che non riesce a girare la palla in porta di testa. Dopo un contrasto aereo con Cannavaro l'azzurrino resta a terra.

40' - Spavone spreca! L'attaccante non riesce ad agganciare una palla in area dopo una sponda di testa di Sahli.

20' - Sassuolo pericoloso! Da calcio d'angolo D'Andrea conclude a botta sicura, ma Sahli s'immola e salva gli azzurrini.

16' - Gioielli! Dagli sviluppi di un corner conclusione volante di sinistro dell'azzurrino che termina fuori.

15' - Prima azione pericolosa del Napoli: fa tutto Rossi, che da posizione defilata prova il destro, respinge in angolo Adrian Cannavaro, figlio di Paolo e nipote di Fabio, gli azzurrini protestano per un presunto tocco di mano in area. Per l'arbitro è tutto ok.

10' - Il Sassuolo fa la partita, Napoli coperto e attento in difesa prova qualche ripartenza.

5' - Ci riprovano i padroni di casa: dopo un'azione personale Pieragnolo ci prova dal limite, attento Boffelli che fa sua la palla.

3' - Prima occasione per il Sassuolo: dopo un carambola la palla arriva a Bruno che conclude in porta, bravissimo Barba che fa da scudo e salva.

13.00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre

SASSUOLO: Zacchi; Mandrelli, Cannavaro, Zaknic, Pieragnolo; Abubakar, Casolari, Leone; Bruno, D’Andrea; Russo. In panchina: Theiner, Baldari, Ajayi, Lolli, Mata, Foresta, Tourè, Ryan, Martini, Henriksen, Corradini, Loporcaro, Gori. Allenatore: Emiliano Bigica

NAPOLI: Boffelli, Barba, Obaretin, Gioielli, Acampa, Spavone, Alastuey, Hysaj, Rossi, Boni, Sahli. In panchina: Turi, Giannini, Pesce, Marchisano, Marranzino, D’Avino, Koffi, Bonavita, Gningue. Allenatore: Nicolò Frustalupi

Il Napoli Primavera affronta il Sassuolo in trasferta per la 20esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputa allo Stadio Enzo Ricci alle ore 13.

I convocati di Frustalupi: Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Bonavita, Boni, D’Avino, Giannini, Gioielli, Hysaj, Koffi, Lamine, Marchisano, Marranzino, Obaretin, Pesce, Rossi, Sahli, Spavone, Turi.