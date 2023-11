LIVE - Real Madrid-Napoli, pre-partita: sorpresa Cholo in ritiro e Cholito verso la titolarità!

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

Fonte: da Madrid, Francesco Carbone. In redazione: Antonio Noto

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

Dopo aver battuto ieri il Feyenoord a Rotterdam, oggi Diego Pablo Simeone è rientrato a Madrid. E ha sfruttato il fatto che nella capitale spagnola ci fosse anche il Napoli, di scena stasera contro il Real Madrid, per passare a trovare suo figlio Giovanni. L'allenatore spagnolo ha fatto visita al Napoli, e ovviamente al Cholito, nel ritiro madrileno.

Walter Mazzarri valuta attentamente le condizioni di Victor Osimhen. In questo momento l'attaccante nigeriano sembra non avere i novanta minuti nelle gambe e, per questo motivo, l'allenatore degli azzurri - rivela Sky - sarebbe tentato da affidare una maglia da titolare a Giovanni Simeone

Questa sarà la prima partita di Champions di Walter Mazzarri dalla sconfitta per 4-1 subita alla guida dei partenopei contro il Chelsea agli ottavi nel marzo 2012; quello di 11 anni e 260 giorni è il quinto intervallo di tempo più lungo tra una partita e la successiva per un allenatore nella storia della competizione.

Il Napoli è ad un passo dalla qualificazioni agli ottavi e potrebbe staccare il pass per gli ottavi anche questa sera: in caso di combinazione favorevole potrebbe riuscirsi addirittura perdendo a Madrid. Il Napoli, secondo a 7 punti, col Real primo a 12 e già qualificato, accederà ufficialmente al turno successivo se batte il Real Madrid, pareggia col Real Madrid e il Braga non vince contro l'Union oppure perde col Real Madrid e il Braga perde contro l'Union. In ogni caso, basterà nella peggiore delle ipotesi un punto al Maradona nell'ultima gara del girone per ottenere la qualificazione.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Real Madrid-Napoli