LIVE - Roma-Napoli, prepartita: le probabili formazioni

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla Roma manca il successo contro il Napoli dal novembre 2019, quando vinse 2-1 con i gol di Zaniolo, Veretout e Milik. Da allora, il Napoli ha registrato 5 vittorie e 2 pareggi. Allargando l'arco temporale, la Roma ha ottenuto solo 3 vittorie nelle ultime 13 partite contro i partnenopei. Considerando solo le gare giocate all'Olimpico, la Roma ne ha vinta una sola nelle ultime 7, poi un solo pareggio e ben 5 vittorie degli azzurri.

Mourinho registra uno score negativo contro il Napoli, con sole 2 vittorie in 8 incontri durante la sua carriera. D'altra parte, il suo bilancio contro Mazzarri è positivo, avendo ottenuto 5 vittorie in 9 sfide. Walter Mazzarri contro l'attuale tecnico giallorosso ha conquistato 2 pareggi e 2 vittorie, tra cui quella memorabile nel settembre 2016 con il suo Watford contro il Manchester United, terminata con un risultato di 3-1.

I padroni di casa dovrebbero schierarsi con un 3-5-2: Rui Patricio tra i pali, terzetto difensivo composto da Llorente, Ndicka e Mancini che ha recuperato. In mediana pronti Paredes, Cristante e Pellegrini più di Bove, esterni a tutta fascia saranno Kristensen e Zalewski, ma il polacco è in ballottaggio serrato con Spinazzola. Davanti non ci sono dubbi: pronta la coppia Belotti-Lukaku. Per quanto riguarda il Napoli, Mazzarri dovrebbe optare per i titolarissimi: solito 4-3-3, con Meret in porta, difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo sicuri di una maglia dal 1' Lobotka e Anguissa, la terza se la giocano Zielinski e Cajuste, con il primo leggermente favorito. In attacco Politano, Osimhen e Kvaratskhelia formeranno il tridente offensivo.

Il Napoli attualmente occupa la quinta posizione in classifica, mentre la Roma si trova addirittura al settimo posto. Portare a casa i 3 punti stasera risulta pertanto cruciale per entrambe le squadre al fine di non distanziarsi dalla zona Champions. Gli azzurri, inoltre, devono necessariamente riscattarsi dopo la pesantissima sconfitta subita in Coppa Italia contro il Frosinone. De Laurentiis stesso ha chiesto a Walter, che oggi tocca quota 500 panchine in A, di guidare la squadra alla ripresa: "Mi aspetto una bella gara a Roma, con un ambiente caloroso", ha dichiarato.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Roma-Napoli