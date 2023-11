LIVE - Salernitana-Napoli, pre-partita: Garcia col 4-3-3, Inzaghi offensivo

Fonte: Da Salerno, Antonio Noto. In redazione, Francesco Carbone

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

14.00 - Ecco le formazioni ufficiali:

SALERNITANA (4-2-3-1): Ochoa; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Legowski, Coulibaly; Tchaouna, Candreva, Dia; Ikwemesi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

13.45 - Il Napoli per la gara dell'Arechi ha scelto ancora una volta la maglia di Halloween.

Le scelte. Dovrebbe toccare a Rrahmani, sostituito all'intervallo per le difficoltà nell'arginare Giroud, al fianco di Ostigard, favorito nel ballottaggio col rientrante Juan Jesus che potrebbe non avere la condizione ideale e quindi il giusto minutaggio. In mediana Garcia può tornare a schierare titolare un pilastro come Anguissa, con Zielinski e Lobotka, ed in attacco non sembrano esserci dubbi sul tridente composto da Politano, Raspadori (ancora nettamente favorito su Simeone) e Kvaratskhelia. Il dubbio di formazione riguarda l'out mancino: Olivera, subentrato nella sfida col Milan, sembra favorito su Mario Rui.

Nervosismo Garcia. Continuano a far discutere le conferenze stampa del tecnico francese tra mancate risposte e battute piuttosto infelici. "Siamo ad un quarto del campionato, restano tre quarti per recuperare su chi è davanti", stavolta la risposta - solo dopo nuovi riferimenti a giornalisti cattivi e domande negative - a chi gli chiede semplicemente conto dei sette punti di distacco dei Campioni d'Italia dall'Inter dopo appena 10 giornate. "Nessuna" invece è l'unica parola con cui 'replica' a precisa domanda su "che risposta si è dato alla differenza di rendimento casa-trasferta?".

"Avremo un solo risultato a disposizione, la vittoria", parole firmate Rudi Garcia alla vigilia della sfida di Salerno. Il tecnico del Napoli è consapevole della pressione intorno al suo Napoli e della fragilità della sua panchina: nonostante i sette punti raccolti nelle ultime tre contro Verona, Union Berlino e Milan, il suo futuro resta strettamente legato ai prossimi e soltanto con sei punti tra Salernitana ed Empoli potrà impedire ragionamenti su un ribaltone nella prossima sosta per le nazionali. Al fianco del tecnico e della squadra resta il presidente Aurelio De Laurentiis, presente questa settimana a Castel Volturno e da ieri nel ritiro di Cava de' Tirreni.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Salernitana-Napoli