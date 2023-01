LIVE - Sampdoria-Napoli, pre-partita: Nuytinck subito dal 1'. Due cambi in difesa per Spalletti

Fonte: di Francesco Carbone

16.50 - Sono ufficiali le formazioni di Sampdoria-Napoli, match delle 18 valido per la 17ª giornata di Serie A. Spalletti opera diversi cambi rispetto alla trasferta persa a Milano. In difesa, davanti a Meret, ci sono Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Kim e Juan Jesus al centro. A centrocampo Elmas prende il posto di Zielinski, confermati Lobotka e Anguissa. In attacco stesso tridente di San Siro con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

17.30 - Sampdoria-Napoli è una gara che, inevitabilmente, si gioca nel segno e nella memoria di Gianluca Vialli. I giocatori sono scesi in campo durante il riscaldamento di rito con una maglia blucerchiata con il 9 e il nome di Vialli dietro la schiena. Cori della Gradinata Sud, che potrebbe essere intitolata all'attaccante in futuro, ma anche tanti applausi da parte dei tifosi napoletani presenti. Innumerevoli gli striscioni dedicati al campione.

17.45 - Il portiere del Napoli Salvatore Sirigu ha voluto ricordare Gianluca Vialli ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida con la Sampdoria: “Abbiamo condiviso tanto, soprattutto una vittoria importante all’Europeo con la Nazionale, una cosa che lui teneva in maniera particolare. Una persona che ci ha dato tanto anche a livello di sensibilità. E' una figura di quelle che può sembrare politica ma era una sorta di fratello maggiore presente in ogni situazione. Una serie di bei ricordi, oltre al dolore di questi giorni ci portiamo dietro i bei momenti che ci ha regalato".

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

La Sampdoria è reduce da 5 sconfitte di fila in casa ed in Serie A nella sua storia non ne ha mai incassate 6. Tra l'altro sono sei le sconfitte nelle ultime sette partite di Serie A contro il Napoli che ha nei blucerchiati una delle vittime preferite: 47 gol realizzati alla Samp nelle ultime 18 gare, una media di 2,6 gol a partita (meglio solo contro il Bologna con 2,8 reti nell'ultimo decennio). Attenzione ovviamente ad Osimhen: 3 reti in 170 minuti contro la Sampdoria, ovvero un gol ogni 56 minuti.

Recuperati Winks e Sabiri che però partiranno dall'inizio mentre restano fuori Quagliarella, Conti, Pussetto e Colley che non è al meglio. Considerando la perdita di Bereszynksi e la squalifica di Amione, uomini contati in difesa con Murillo, Nuytinck e Murru adattato nella linea a tre (difficile vedere subito Zanoli). In mediana Vieira e Rincon con Leris e Augello ai lati ed in attacco Djuricic se la gioca con Verre per il posto alle spalle di Lammers e dell'ex Gabbiadini.

Spalletti ha annunciato "3-4 cambi" e due dovrebbero riguardare le solite staffette con Mario Rui per Olivera e l'altra con Lozano al posto di Politano (ma ha qualche possibilità anche Raspadori). Spalletti in conferenza ha fatto intendere che non appesantirà subito Rrahmani con altri 90' e quindi Juan Jesus favorito su Ostigard con Kim e Di Lorenzo a destra. In mediana probabile il quarto cambio con Ndombele (più che Elmas) che può partire dall'inizio al posto di Zielinski (o Anguissa).

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Napoli! Come reagirà il Napoli alla prima (vera) sconfitta stagionale? Con quest'interrogativo, dopo il ko di Milano, la squadra di Luciano Spalletti approccia la sfida alla Sampdoria di Stankovic, galvanizzata dopo la vittoria sul campo del Sassuolo e che sarà spinta da una grande atmosfera - come sottolineato da Spalletti in conferenza - anche nel ricordo di una leggenda blucerchiata come Vialli. Al Napoli il compito di tornare subito ai tre punti e soprattutto a quella fluidità di gioco che è mancata a Milano, un po' per la scarsa brillantezza di qualche elemento ma anche per i meriti in non possesso dell'aggressività (al limite del regolamento, se non oltre) dell'Inter. La Sampdoria proverà a fare ovviamente lo stesso, ma i valori sono decisamente diversi da quelli dei nerazzurri.