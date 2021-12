LIVE - Sassuolo-Napoli 0-0: primo tempo in corso

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

33' - Tutto parte dalla catena di destra: Lozano prova a servire Di Lorenzo in area, ma intercetta il pallone Rogerio che rischia l'autogol. Devia Consigli in corner.

30' - Chiriches prova a far correre Berardi. Pallone lunghissimo che arriva direttamente ad Ospina.

27' - Mario Rui lancia Insigne in profondità. Il capitano azzurra arriva in area e per anticipare il difensore prova a colpire con la punta. Blocca Consigli, grande occasione per il Napoli.

25' - Ammonito Rogerio per aver fermato una ripartenza di Lozano.

23' - Zielinski mette al centro un cross basso, ma Rogerio anticipa l'accorrente Lozano.

21' - Berardi vede Ospina fuori dai pali e prova a beffarlo. La conclusione però è centrale e a mezz'altezza e il colombiano blocca senza problemi.

18' - Si rialza Lobotka e riprende a giocare.

17' - Scontro Lobotka-Scamacca: resta a terra lo slovacco ma non dovrebbe essere nulla di grave.

14' - ZIELINSKI! Fabian pennella sul secondo palo per Di Lorenzo che di testa appoggia a centro area per il polacco. Da ottima posizione il tiro finisce altissimo.

11' - Traorè premia il bell'inserimento in area di Frattesi. L'ex Monza non controlla, blocca Ospina

9' - Partenza subito forte del Napoli che prova sin da subito a schicciare il Sassuolo.

7' - Ci prova ancora Fabian, ma il gioco è fermo per fuorigioco.

5' - Mertens liscia il controllo, sulla seconda palla prova allora Fabian che prova a concludere. Conclusione è respinta. Poi a gioco fermo Zielinski ci prova anche lui ma il tiro termina fuori.

3' - Percussione di Berardi e cross dal fondo che taglia l'area di rigore e arriva a Traorè, che però non riesce a stoppare bene per calciare. Viene segnalato però fuorigioco.

20.45 - PARTITI! Inizia il match

20.42 - Squadre nel tunnel degli spogliatoi, tutto pronto per l'ingresso in campo e il saluto pregara.

20.35 - Nel pre-partita di Sassuolo-Napoli il ds azzurro Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Dobbiamo pensare partita dopo partita, anche e dovessimo vincere stasera non conterebbe niente. Sarebbe solo una tappa di un percorso molto lungo. Pensiamo tappa dopo tappa

Mertes rinnova? In questo momenti parlare di rinnovi è prematuro, dobbiamo aspettare alla fine dell’anno. Il ragazzo è straordinario e ha dato tanto, ci fa piacere che vuole restare. Speriamo che potrà dare ancora tanto sul campo e di raggiungere grandi traguardi insieme.

Ibra poteva venire al Napoli con Ancelotti? Con i se i e ma non si va da nessuna parte. Ci fu una trattativa, poi decidemmo di cambire la guida tecnica e prendemmo altre strade. Ricordiamo che poi rinnovò e rimase Mertens, siamo molto contenti dei campioni che abbiamo.”

20.17 - Nel pre-partita di Sassuolo-Napoli il centrocampista azzurro Stanislav Lobotka è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sono un altro giocatore rispetto all’anno scorso? E’ cambiato qualcosa nel modo di giocare, ma anche Spalletti ha avuto un ruolo fondamentale perché mi ha dato fiducia fin dal primo momento e quando tu senti la fiducia dell’allenatore e senti di essere utile alla squadra è tutto un altro discorso”.

19.40 - Sono ufficiali le formazioni di Sassuolo-Napoli, match valevole per la quindicesima giornata di Serie A in programma alle 20.45. Spalletti scioglie gli ultimi due dubbi della vigilia e sceglie gli stessi uomini della gara vinta 4-0 con la Lazio. Restano dunque in panchina, pronti a subentrare Demme e Lobotka con i rientranti Ounas e Politano, ex di giornata. Mertens, dopo la slendida doppietta di domenica, guida l'attacco con alle spalle Lozano, Zielinski e Insigne. A centrocampo Lobotka farà ancora coppia con Fabian, solita linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; tra i pali Ospina.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Dionisi

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti.

Sono due gli azzurri diffidati. Si tratta di Mario Rui ed Anguissa, due titolari indiscutibili di Spalletti, ma col secondo out per infortunio. Il primo sarà titolare e in caso di ammonizione salterebbe la sfida con l'Atalanta di sabato prossimo.

Spalletti potrà contare su una panchina che s'è di nuovo allungata negli ultimi giorni. Dopo il ritorno di Diego Demme, in campo per venti minuti contro la Lazio dopo il Covid, ieri il tecnico ha potuto inserire nell'elenco dei convocati un altro negativizzato, Matteo Politano, ed Adam Ounas che ha recuperato dal problema muscolare. Due cambi offensivi che, insieme a Elmas e Petagna, potranno permettere a Spalletti di incidere pesantemente come accaduto nella prima parte della stagione. Dall'inizio dovrebbero partire infatti Insigne, Mertens e Lozano mentre a centrocampo Lobotka è ancora favorito su Elmas per agire con Fabian e Zielinski.

Dopo la schiacciante vittoria sulla Lazio, il Napoli per confermarsi in testa alla classifica andrà alla ricerca dei tre punti sul campo del Sassuolo, ostico sin dagli anni di Sarri. I partenopei hanno vinto solo una delle ultime sei sfide a Reggio Emilia (allo scadere su autogol, nei primi mesi di Gattuso) e per il resto hanno messo insieme una sconfitta e 4 pareggi che spesso hanno frenato le ambizioni Scudetto nelle fasi cruciali. La squadra di Spalletti affronterà un avversario sulle ali dell'entusiasmo, reduce dal trionfo sul campo del Milan, e che per caratteristiche non è così diverso e punta tutto sul gioco: il Sassuolo infatti è secondo solo al Napoli per possesso (56% contro 59%) e precisione nei passaggi (88% a 85% di media) ed entrambe sono negli ultimi posti per duelli aerei, contrasti e falli.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Napoli