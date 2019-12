LIVE - Sassuolo-Napoli 1-0 (29' Traoré): azzurri sotto alla mezzora!

PREMI F5 o CLICCA QUI per aggiornare la pagina e seguire il live

35' - Napoli in piena confusione. Tantissimi errori di tutti gli azzurri: una prova davvero incomprensibile fin qui.

33' - Scontro tra Mario Rui e Muldur. Quest'ultimo resta a terra. Chiffi ammonisce il terzino del Napoli. [ Annulla ammonizione VAR ]

29' - VANTAGGIO SASSUOLO! GOL DI TRAORE'! Scarico di Kyriakopoulos, che rientra sul destro e mette un pallone profondo sul secondo palo. Calcia al volo Traoré, in spaccata, beffando un impreciso Meret sul primo palo!

26' - Kyriakopoulos tenta il sinistro dal vertice dell'area di rigore: è un tiro-cross, troppo largo per la porta, di un soffio lo mancano gli attaccanti.

24' - Duncan va a destra dal solito Traoré: traversone al centro, spazza la difesa.

21' - Boga va fino in fondo sulla fascia destra. Il cross basso è letto dalla retroguardia azzurra.

19' - MANOLAS! Sugli sviluppi di un corner il greco impatta di testa, ma il suo colpo termina di un soffio alto. Pegolo era comunque sulla traiettoria.

18' - Mario Rui prende il fondo sulla sinistra e va al cross per Allan. Sbaglia l'appoggio il brasiliano, che regala la palla al Sassuolo.

16' - Fabian lancia profondo per Milik, che viene braccato irregolarmente da Peluso. Fermata l'azione azzurra.

13' - Fabian trova il corridoio centrale per Milik, che sfida Marlon, prende il fondo e guadagna il primo angolo per il Napoli.

11' - Break di Traoré, che avanza col pallone incollato al piede. Appoggio per Boga in area, che punta Mario Rui. Il suo cross viene ribattuto dal portoghese.

8' - Ripartenza azzurra del Napoli. Milik ne approfitta attaccando la profondità, poi sbaglia il suggerimento per Allan. Recupera Locatelli.

6' - Chiarita la situazione del centrocampo del Napoli: è Fabian che fa il regista basso, con Allan che torna nel suo ruolo di mezzala, come nel secondo tempo col Parma.

4' - DUNCAN! Tentativo da fuori del centrocampista neroverde: il suo sinistro è diretto all'angolino, ma Meret ci mette il guantone.

2' - MARIO SALVA SUBITO IL NAPOLI! Sugli sviluppi di un corner spizzata sul primo palo di Locatelli: la palla scavalca Meret, ma arriva Mario Rui a intercettare, a due passi dalla linea di porta.

20.45 - PARTITI!

20.39 - Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ad una manciata di minuti dal match col Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "Sicuramente questa è una partita da non sottovalutare, sappiamo tutti le qualità del Napoli e la squadra forte che ha. Non dobbiamo farci confondere dalla classifica attuale, il Napoli è in un momento difficile ma sappiamo che il cambio allenatore dà nuovi stimoli, nuove energie. Sappiamo cosa fare, l'abbiamo dimostrato nelle ultime partite. Stiamo bene".

20.35 - Sebastiano Luperto, difensore del Napoli, a pochi minuti dalla partita sul campo del Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo dare la svolta, dobbiamo metterci più grinta tutti per arrivare alla vittoria, il risultato che vogliamo. Il Sassuolo gioca bene a calcio, ha dei giocatori in attacco molto rapidi, dobbiamo contenerli, fare bene le marcature preventive e fare il calcio che sappiamo fare".

20.30 - Giovanni Carnevali, amministratorre delegato del Sassuolo, prima della sfida al Napoli ha parlato al microfono di Sky Sport: "Sicuramente per noi Squinzi è stata una grandissima perdita, proviamo a venirmi fuori con questi risultati che ci danno forza e volontà. La squadra sta facendo bene, lottando, siamo sulla strada giusta. Al di là dei punti, anche per come gioca il Sassuolo ha dimostrato di essere una buona squadra. Abbiamo una buona rosa. Con la mancanza di Berardi manca un punto di riferimento davanti, ma proveremo a dare filo da torcere al Napoli".

20.22 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima del match contro il Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Impressioni molto positive. Abbiamo fatto 10 giorni importanti, cerchiamo di tornare all'antico, col vecchio modulo. I giocatori sono abituati a quel modulo".

Questa è la formazione migliore? "Rino si affifa alla vecchia guardia, coloro che hanno giocato tanto in quella maniera lì".

Possibile lo scambio Llorente-Politano? "In questo momento si pensa a stasera, da domani penseremo al mercato. Il cambio modulo ci porta a pensare in altra maniera, vedremo il da farsi. Se dovessimo continuare così occorrerà un centrocampista in pià e vedremo le opportunità che ci saranno. Il mercato di gennaio è complicato, vediamo le opportunità e faremo con calma le nostre valutazioni".

20.15 - Gattuso segue a distanza ravvicinatissima il riscaldamento della sua squadra.

20.05 - In campo c'è anche De Laurentiis a seguire il riscaldamento degli azzurri mentre dialoga con i dirigenti del Sassuolo.

19.50 - De Zerbi si copre, schierandio Duncan in poosizione avanzata al poosto di Djuricic (o Berardi acciaccato).

SASSUOLO (4-2-3-1) Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan, Traore, Boga; Caputo

19:38 - Sono state diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Napoli. Novità dell'ultim'ora in casa azzurra. Gattuso al contrario delle ultime voci fa scendere in campo Callejon e non Lozano con Milik e Insigne a completare l'attacco napoletano. Confermato Luperto accanto a Manolas.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski, Callejon, Milik Insigne.

19:26 - Arrivato il pullman del Napoli, timidi applausi dei tifosi presenti fuori lo stadio

19:22 - Arriva la conferma da parte di Sky, Berardi non partirà dal primo minuto. Nel Napoli spazio al tridente formato da Lozano, Mlik e Insigne

19:15 - Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, per il ruolo d'esterno destro d'attacco sarebbe in vantaggio Lozano su Callejon mentre nel Sassuolo non dovrebbe farcela Berardi

Si incrociano due squadre all'opposto nei primi 15'. Il Napoli nel primo quarto d'ora ha segnato più gol di tutti (3) e avrà di fronte la squadra che ne ha incassati di più in questo intervallo di tempo (5). In generale il Sassuolo è la squadra che ne ha subiti di più anche nei primi tempi (16). Numeri opposti anche per i colpi di testa: un solo gol per il Sassuolo contro i sei del Napoli.

Di fronte ci sarà un Sassuolo in un ottimo momento, imbattuto da quattro turni (pareggi contro Juventus, Cagliari, Milan e vittoria col Brescia) e l'ultimo ko risale a novembre per mano della Lazio, peraltro solo in pieno recupero. I neroverdi stanno trovando sempre più certezze nel gioco di De Zerbi ed hanno trovato il gol in tutte le ultime 8 gare di serie A giocate al Mapei Stadium. Il Sassuolo è anche la quarta squadra per possesso medio più alto (56%), dietro solo a Napoli (59,8%), Juventus (59,6) e Atalanta (56,4%), e la terza per passaggi riusciti dietro Juve e Napoli.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Napoli! Gara molto importante per il cammino degli azzurri in campionato. C'è tanta curiosità per le scelte di Gattuso, che si affiderà nuovamente al 4-3-3 con in cabina di regia Fabian Ruiz. In difesa è stato recuperato Luperto che affiancherà Manolas. Unico dubbio per il tecnico calabrese è quello su chi schierare tra Callejon e Lozano in merito al ruolo di esterno destro. Nel Sassuolo c'è l'incognita Berardi che non è al meglio della condizione.